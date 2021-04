Bruselas pide a Sánchez que retire definitivamente la reforma del sistema de elección del CGPJ

La Comisión Europea exige al Gobierno de Pedro Sánchez que retire definitivamente su polémica propuesta de reforma del sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que rebaja de tres quintos a mayoría absoluta el umbral para elegir a los 12 miembros procedentes de la carrera. Una reforma que según Bruselas va en contra de las recomendaciones de la UE, que reclaman reducir la influencia del poder legislativo o ejecutivo sobre el poder judicial y acabar con la imagen de politización del órgano de gobierno de los jueces.

Este es el mensaje que le ha transmitido este lunes al ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, la vicepresidenta de la Comisión responsable de Valores y Transparencia, la checa Vera Jourova. En una conversación por videoconferencia, Jourova ha avalado no obstante la reciente modificación legal que limita los poderes del CGPJ cuando está en funciones y ha reclamado la renovación urgente de sus miembros para que pueda seguir trabajando.

"He mantenido una reunión muy útil con el ministro Campo para discutir temas de actualidad de interés común, incluida la situación del CGPJ. Le he recordado nuestra posición clara de que es importante abordar el problema (de la renovación) del Consejo y garantizar a la vez que no sea percibido como vulnerable a la politización", ha dicho Jourova en un comunicado.

"La reciente reforma que limita los poderes del CGPJ cuando sus miembros están en funciones parece estar en principio en línea con el Estado de derecho y los controles y contrapesos en España", sostiene la vicepresidente de la Comisión. "Esa reforma hace aún más apremiante la necesidad de elegir a los nuevos miembros del CGPJ, con el fin de permitirle desempeñar plenamente su esencial papel institucional", ha resaltado.

De cara al futuro, el Ejecutivo comunitario insiste al Gobierno de Sánchez que cualquier reforma del poder judicial "debe ir siempre acompañada de amplias consultas, incluyendo con la Comisión de Venecia (del Consejo de Europa)".

En su conversación de este lunes, Campo le ha garantizado a Jourova que "la propuesta de reforma del sistema de elección de los miembros del CGPJ, con la que la Comisión tenía serias preocupaciones, no será llevada a cabo por el Gobierno". "Es una buena noticia. En este sentido, he tomado nota de la intención del Gobierno de concentrar sus esfuerzos en reformas que conduzcan al aumento de la eficacia del sistema judicial, por lo que ahora espero que la propuesta se retire pronto", ha señalado la vicepresidenta.

Todos estos problemas se examinarán en el informe sobre el Estado de derecho de 2021 que Bruselas elabora sobre todos los países miembros. Para preparar este estudio, el Ejecutivo comunitario tiene previsto realizar una "visita virtual" a España en los próximos días con el fin de escuchar también las opiniones críticas de los jueces con las iniciativas del Gobierno de España.

Jourova ha agradecido al Gobierno español su apoyo al mecanismo de evaluación del Estado de derecho en los países de la UE. "El Estado de derecho en la Unión sólo puede mantenerse si todos los actores se involucran plenamente en él", sostenie la vicepresidenta del Ejecutivo comunitario. Finalmente, el ministro de Justicia español se ha comprometido a adoptar rápidamente la legislación española necesaria para que la nueva fiscalía europea pueda empezar a trabajar.