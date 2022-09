El CIS de Tezanos dice que Sánchez ganó el debate del Senado a Feijóo por poco y entre mucha indiferencia

Pedro Sánchez ganó a Alberto Núñez Feijóo el cara a cara en el Senado, concluye una 'encuesta flash' del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) publicado este miércoles. El organismo que preside José Félix Tezanos encargó un sondeo a propósito del debate celebrado el 6 de septiembre en la Cámara Alta, centrado en abordar medidas para el ahorro energético y primer duelo parlamentario entre el presidente del Gobierno y el nuevo presidente del PP y líder de la oposición.

El resultado, que Sánchez ganó el debate para un 29% de los entrevistados; para un 24% lo hizo Núñez Feijóo y para un 26,1% no lo hizo ninguno de los dos. Un 20,8% no sabe o no contesta. La emisión fue seguida por apenas un 21,1% de las 1.012 personas con las que contactó el CIS entre el 7 y 8 de septiembre, cuando realizó el trabajo. Un 78,8% no lo vio y de los que sí lo hicieron, solo un 9% lo hizo en su totalidad.

Duelo desigual

El PP se quejó antes, durante y después de un formato que, entienden, penalizaba a Núñez Feijóo, que solo podía intervenir durante 15 minutos por turno frente al tiempo ilimitado de Sánchez. Solo para su exposición inicial, el presidente del Gobierno empleó 65 minutos. La segunda vez que subió al estrado habló durante 47 y la tercera, 20, en una sesión que trascendió por su carácter electoralista antes que por las soluciones a la crisis del gas fruto de los designios de Vladímir Putin en represalia por las sanciones a Rusia.

El propio Sánchez se jactó este lunes ante sus diputados en el Congreso de haber -a su juicio- sacado partido al cara a cara, que aceptó en un momento crítico de la legislatura, a poco más de un año de las generales y con Núñez Feijóo en cabeza y destacado según todas las proyecciones, CIS incluido. "Visto el resultado habrá más debates", afirmó exultante el presidente.

Lo que se desconocía hasta hace unas horas es que el CIS preguntaría a los españoles por la sesión del Senado del 6 de septiembre, otorgándole el peso de un Debate sobre el estado de la Nación.

