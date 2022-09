España mantendrá la 'excepción ibérica' para controlar el precio de la luz con independencia de la UE

España mantendrá la 'excepción ibérica' para controlar el precio de la luz con independencia de lo que haga la Unión Europea en las próximas semanas. Tampoco tiene intención de modificar a priori los diferentes gravámenes para las energéticas que ha puesto en marcha o prepara el Gobierno de Pedro Sánchez. De hecho, la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, ha acusado a la Comisión de Ursula von der Leyen de actuar demasiado tarde, y ha reivindicado que España lleva avisando del descontrol de la factura eléctrica desde otoño de 2021.

"Probablemente es un debate que hubiéramos debido tener hace un año para poder llegar a tiempo y evitar el espectacular coste de la energía en Europa en estos meses", se ha quejado la vicepresidenta tercera. Una crisis que ella atribuye al uso del gas como "herramienta de guerra" por parte de Vladímir Putin.

A su juicio, durante la reunión extraordinaria de ministros de Energía celebrada este viernes se ha producido un "cambio de paradigma". "Lo que hace un año era un debate enormemente complicado, hoy ha sido una premisa absolutamente respaldada y entendida por todos: el mercado no funciona y es imprescindible una intervención que coloque los precios que pagamos los consumidores muy por debajo de los precios que hoy aparecen reflejados en los mercados", sostiene Ribera.

[Los ministros de Energía de la UE piden una "intervención de emergencia" del mercado eléctrico para rebajar la luz]

De hecho, los Veintisiete han pedido a la Comisión que sea más ambiciosa en sus propuestas para reducir el precio de la luz. Los Gobiernos europeos reclaman una "intervención de emergencia y temporal" en el mercado eléctrico, que incluya un tope al gas. Es decir, un mecanismo parecido a la 'excepción ibérica' que aplican desde junio España y Portugal. Esta opción no figuraba en el menú original de soluciones de Von der Leyen, y tampoco está claro que vaya a aparecer en las propuestas legislativas la semana que viene.

"Ha habido un reconocimiento muy amplio al mecanismo ibérico y al buen funcionamiento que está teniendo. Hay varios Estados miembros que han dicho expresamente que están planteándose poder aplicar ese mecanismo en su mercado", ha explicado Ribera al término de la reunión. Entre los que han mostrado interés se encuentran Francia y Rumanía.

No obstante, Ribera admite que la 'excepción ibérica' sólo puede aplicarse en aquellos países en los que el porcentaje de generación eléctrica con tecnologías no consumidoras de gas sea muy alto (alrededor de 12 de los 27 Estados miembros). En contraste, en aquellos con alto porcentaje de electricidad basada en combustibles fósiles "el mecanismo no puede funcionar". "Por tanto, es difícil que ese mecanismo se extienda a la totalidad de Estados miembros" de la UE.

Otra de las medidas que ha suscitado "un consenso muy elevado, por no decir prácticamente unánime" en la reunión de ministros de Energía de este viernes es la limitación de los beneficios de las energías low cost que propone Von der Leyen. Los Estados miembros pretenden destinar el dinero recaudado con este tope a amortiguar el impacto de la subida de la luz en los hogares y empresas más vulnerables.

[Bruselas da la espalda a Sánchez y se opone a ampliar la excepción ibérica a toda la Unión Europea]

"Al respecto, nosotros contamos ya con esa minoración de los beneficios extraordinarios, aquello que se llamó el clawback del gas, que está funcionando de manera muy eficaz, no tanto para generar ingresos para el sistema como para proteger a los consumidores en el momento en que su tarifa es revisada", sostiene la vicepresidenta tercera. Ella espera que la propuesta legislativa de Bruselas sea "algo parecido" al español, y que por tanto no tenga que cambiar nada.

Del mismo modo, Ribera tampoco se plantea modificar la 'excepción ibérica' tras las decisiones que adopte la UE, ya que Bruselas la ha autorizado hasta mayo de 2024. "En el caso de España y Portugal (la Comisión lo ha dicho con total claridad y en general no hay ningún problema por parte de ningún país), contamos con un esquema que es compatible, que está alineado con los objetivos que se persiguen", ha argumentado.

La vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, conversa con la comisaria de Energía, Kadri Simson, durante la reunión de este viernes UE

"Por tanto, podremos decidir, en su caso, si hay una propuesta mejor, sumarnos a esa propuesta mejor; o si nos mantenemos con la propuesta que hasta hoy está funcionando y es operativa y es eficaz en la respuesta", asegura la vicepresidenta tercera.

La única medida europea que afectaría a nuestro país sería el recorte obligatorio del consumo de electricidad que propone Von der Leyen. Una reducción media del 10%, con un objetivo específico de al menos el 5% en las horas pico, cuando el sistema está más tensionado y consume más gas.

Ribera ya se enfrentó con el Ejecutivo comunitario por el recorte obligatorio del 15% en el uso de gas y logró reducirlo al 7% para España. En el caso de la electricidad, "Bruselas debe introducir un margen de flexibilidad a nivel nacional sobre cómo hacerlo operativo". Es decir, la vicepresidenta tercera reclama que los objetivos sean voluntarios. Una demanda que, por otra parte, comparten la mayoría de socios europeos.

¿Cuál es el calendario a partir de ahora? El Ejecutivo comunitario tiene previsto presentar las propuestas legislativas para intervenir el mercado de la electricidad el próximo martes 14 de septiembre. Después, la presidencia checa de la UE ha anunciado una nueva reunión urgente de ministros de Energía con el fin de aprobar todas las medidas antes de que acabe este mes. Una velocidad inaudita si se compara con el ritmo lento habitual de Bruselas, que da muestra de la gravedad de la crisis de precios.

