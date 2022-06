Madrid se independiza de la Ley Celaá: Ayuso frenará el nuevo Bachillerato si logra el aval del Supremo

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado este lunes que recurrirá ante el Tribunal Supremo el currículum académico de bachillerato por "falta de contenidos" y "elevada carga ideológica".

Según fuentes consultadas por EL ESPAÑOL, si el Alto Tribunal concediera la suspensión cautelar de la aplicación de ese decreto, los alumnos madrileños de bachillerato se regirían por las bases curriculares de la Ley Wert (LOMCE), mientras que los del resto de España lo harían por la Ley Celaá (LOMLOE).

Al cierre de esta edición, la Comunidad no había remitido la documentación jurídica con la que justificar la suspensión, sino una notificación previa de que iba a presentar dicho recurso. Queda por ver, por tanto, qué argumentación utilizará el Gobierno madrileño para desechar el itinerario formativo de la LOMLOE.

Por el momento, la presidenta madrileña ha alegado que la nueva ley educativa vulnera los principios de libertad, justicia, igualdad y pluralismo de la Constitución Española. En su comparecencia, el Gobierno regional ha adelantado que no adoptará los nuevos libros del curso 2022-2023 para evitar el "adoctrinamiento" de los alumnos.

Por su parte, el Ministerio de Educación no ha querido hacer valoraciones al respecto y ha pedido a la Comunidad de Madrid que "trabaje" en desarrollar la parte del currículum que compete a la región.

"La Comunidad de Madrid todavía no ha aprobado ninguno de los decretos que le corresponden, lo que significa que, hoy, las familias madrileñas no saben cómo será el curso que se inicia dentro de dos meses; porque no les ha presentado nada", ha criticado la ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, en Almería.

Diferencias significativas

Desde el sector educativo ven poco probable la posible suspensión cautelar anunciada por Ayuso, aun sin conocer aún los argumentos jurídicos de Madrid ante el Supremo.

Si el Tribunal aceptara esa suspensión, la situación sería bastante paradójica. Madrid se independizaría de facto del resto de España. Y es que, el decreto puesto en marcha por el equipo de Pilar Alegría dentro de la LOMLOE no prevé sólo el desarrollo de los contenidos de Bachillerato, también su organización.

Por poner un ejemplo, el bachillerato en España se rige ahora por la LOMCE, puesta en marcha por el exministro del PP, José Ignacio Wert. Según las bases que marcan este ciclo educativo no obligatorio, se contemplan sólo las ramas de bachiller científico, tecnológico, social, humanístico y de artes.

Ahora bien, la ley Celaá, a la que hace frente Ayuso con el recurso ante el Tribunal Supremo, habla de tres nuevas modalidades. Y todas ellas se pondrán en marcha durante el próximo curso 2022/2023.

La más novedosa es la del Bachillerato General, dirigido a los que no tienen claro si harán selectividad o un Ciclo Formativo. Además, el bachiller de la LOMLOE tiene dos itinerarios de artes en lugar de uno. Por un lado, está el dedicado a las artes plásticas e imágenes y diseño y, por el otro, el de música y artes escénicas.

Lo mismo ocurre con el nuevo modelo de prueba de acceso a la Universidad. La EBAU o EVAU se va a modificar acorde con la Ley Celaá. Es decir, la nueva modalidad de selectividad se llevará a cabo durante el curso 2023/2024 y será igual para todas las regiones adheridas al plan formativo del Gobierno.

Se conoce poco del proyecto de Pilar Alegría y del ministro de Universidades, Joan Subirats, pero sí se sabe que serán tantos itinerarios formativos como ramas de bachillerato y que tendrá una base de contenidos "unificada", evitando las discrepancias entre comunidades.

Tanto Subirats como Alegría han insistido en varias ocasiones en que están a favor de que existan criterios parecidos, pero descartan el modelo de examen único que, por ejemplo, piden desde el PP. "La selectividad no puede ser excesivamente centralizada ni excesivamente atomizada", reiteran desde el Gobierno.

Génova

Ayuso no contará con la compañía de el resto de barones del PP en su acto de rebeldía, pero sí con su respaldo. En otras palabras, desde Génova descartan iniciativas similares para combatir el "adoctrinamiento" del Gobierno de Pedro Sánchez con su currículo de bachillerato, pero sí expresan su "apoyo" a la presidenta madrileña. De hecho, según ha podido saber EL ESPAÑOL, Díaz Ayuso llamó a Alberto Núñez Feijóo para informarle de su intención de presentar un recurso ante el Tribunal Supremo. Este expresó su "respeto absoluto" a la decisión, tal y como ha venido haciendo desde que su investidura por aclamación puso fin a las fricciones internas en el PP. Lo ha reiterado este lunes la número dos del PP, Cuca Gamarra, en una rueda de prensa celebrada en Génova 13. "La dirección era conocedora de la intención de la presidenta", ha dicho la portavoz, que ha admitido que los populares "compartimos esa inquietud, pero son las comunidades autónomas las que pueden llevar a cabo esa acción". "El respaldo es absoluto", ha insistido al ser repreguntada. Sobre la falta de acompañamiento de otros barones en esta cruzada, Ayuso ha despachado el asunto arguyendo que ella es "presidenta de la Comunidad de Madrid por encima de las siglas del PP". Pese a haber defendido el recurso como de "extrema necesidad", ha expresado su "respeto" a lo que hagan otros Ejecutivos regionales. En el Constitucional Con apoyo directo o no a la líder de la Comunidad de Madrid en esta batalla, lo cierto es que elPP ya ha dado pasos en firme contra la ley educativa del Gobierno de Sánchez. Hay que recordar que en abril del año pasado, el Tribunal Constitucional admitió a trámite los recursos de PP y de Vox contra la reforma educativa de la LOMLOE, que, según los partidos recurrentes, "puede vulnerar la Constitución" y tiene "defectos en su tramitación". En su escrito, el Constitucional señalaba que había acordado dar traslado de la demanda y los documentos presentados al Congreso de los Diputados, al Senado y al Gobierno para que puedan personarse en el proceso y formular las alegaciones que consideren convenientes. Los recurrentes consideran que la citada norma "puede vulnerar la Constitución en cuestiones como la enseñanza de religión, la lengua vehicular o la escolarización de alumnos con necesidades educativas especiales, entre otras.

