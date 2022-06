Alegría evita decir si el recurso de Ayuso por el currículum de Bachillerato paralizará la ley Celaá

La ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, ha declinado hacer valoraciones sobre las consecuencias que tendrá el recurso anunciado por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, contra el currículum educativo de Bachillerato.

A preguntas de los periodistas durante una visita en un centro de Formación Profesional en Almería, Alegría ha ironizado con el hecho de que Ayuso presente un recurso a un documento que lleva "dos meses aprobado" y le ha pedido que sea una alumna "más aventajada".

"Ha tardado más tiempo de lo que se esperaría, como digo, de una alumna aventajada, como pensaba que era", ha ironizado Alegría. La ministra ha añadido que, aunque puede "entender la crítica", no comparte "la ignorancia" de las declaraciones de Ayuso.

Como lleva meses argumentando el Ministerio de Educación, el mensaje de Alegría ha sido recordar que los itinerarios formativos de todos los ciclos lo marcan las comunidades autónomas y el Ministerio.

De hecho, tras aprobarse las bases que publicó hace dos meses el Ministerio en el Boletín Oficial del Estado (BOE) lo que tiene que hacer Ayuso es desarrollar su parte de la formación. Algo que Alegría ha acusado al equipo de la presidenta de Madrid de no haber hecho.

"La Comunidad de Madrid todavía no ha aprobado ninguno de los decretos que le corresponden, lo que significa que, hoy, las familias madrileñas no saben cuáles serán los que regirán cuando se inicie el curso dentro de dos meses porque no les ha presentado nada", ha criticado.

La titular de la cartera de Educación se ha mostrado comprensiva con las "opiniones distintas" que pueden generar los decretos, pero ha valorado que "fueron diseñados y trabajados por cientos de profesores en activo y que saben lo que llevan entre manos".

Con todo ello, Alegría ha evitado por todos los medios decir si la presentación de este recurso por parte de la Comunidad de Madrid tendrá consecuencias en la puesta en marcha de los nuevos currículums derivados de la ley Celaá que se deberían de estar estudiando en el mes de septiembre.

Poniendo deberes a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Alegría le ha recordado que el Gobierno ya aprobó los decretos y, ahora, es la Comunidad de Madrid la que tiene que aprobar sus decretos "porque las familias de Madrid tienen derecho a salir de la incertidumbre que tienen ahora mismo".

Uno de los grandes debates de las últimas semanas son los contenidos de los libros de texto basándose en los criterios de la ley Celaá. A este respecto, Alegría ha explicado que, una vez el Gobierno central aprueba los decretos de enseñanzas mínimas, les corresponde a las comunidades autónomas "publicar sus decretos".

"Insisto, cuando ya todo eso es público, se encargan y elaboran los libros de texto y, cuando estos se publican, son los profesores deciden qué libros de texto se van a utilizar a los largo del curso académico", ha subrayado.

