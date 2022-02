Mañueco: “Queremos una EBAU única para todo el territorio"

El candidato del Partido Popular de Castilla y León a las elecciones del 13 de febrero, Alfonso Fernández Mañueco, ha asegurado hoy que “vamos a ayudar a 20.000 jóvenes a emanciparse la próxima legislatura. Aumentando su ayuda al 60% del alquiler, y hasta el 75% en el medio rural. Ayudando a la compra. ¿Cuántos jóvenes no tienen ahorros para afrontar el coste inicial de un piso? Avalaremos el 20% en todas las viviendas”.

“Nosotros además, descontaremos el 20% en nuestras promociones en el medio rural. Y sin Impuesto de Transmisiones en zonas rurales en riesgo de despoblación. También hacemos una apuesta clara para facilitar el transporte. Vamos a crear el «Bono Joven Rural» de transporte interurbano gratuito y el «Bono Veinte» con tarifa plana de 20 euros para el transporte metropolitano”, señaló el popular.

El candidato afirmó que “también apoyamos como nadie a los jóvenes con políticas de familia que vamos a mejorar con una inversión global de 1.800 millones de euros. Con el cheque bebé. El Bono Concilia, que vamos a ampliar. La gratuidad de la educación de 0 a 3 años, empezando por la de 2 a 3 años en septiembre”.

“Y apoyamos a los jóvenes y las mujeres que quieren incorporarse a nuestro campo, con medidas de más de 350 millones de euros. Con más ayudas para los jóvenes agricultores en los 5 primeros años tras su incorporación, y ventajas para ellos en la nueva PAC”, indicó el presidente.

"El mejor proyecto político"

Fernández Mañueco también manifestó que “nosotros tenemos el mejor proyecto político para que seáis la mejor generación de la historia de Castilla y León. Tenemos una educación de excelencia, al nivel de la de los países más avanzados del mundo. Y vamos a seguir mejorándola con medidas para aumentar la calidad. Con una Formación Profesional cada vez más atractiva que crea empleo. Y con universidades de primera. Vamos a aumentar las becas y a seguir bajando las tasas. Queremos una prueba única de acceso a la universidad, una EBAU única, que sea una prueba igual para todos. Y sacar la política de las aulas. No queremos el adoctrinamiento de Sánchez en las aulas. Somos el partido del empleo”.

Finalmente, el líder popular recordó que “nuestra tasa de paro juvenil es varios puntos mejor que la media de España. Y ha bajado un 44% en el último año, el mejor dato de la serie histórica. Pero no me conformo con esto. En la próxima legislatura vamos a dar el do de pecho por el empleo joven y por el emprendimiento joven. Tenemos más de 30 ayudas y bonificaciones para la contratación y el emprendimiento de jóvenes”, concluyó.

Sigue los temas que te interesan