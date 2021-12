Vuelve la mascarilla obligatoria en exteriores y Sánchez ofrece al Ejército para acelerar las vacunas

El presidente del Gobierno finalmente, como adelantó EL ESPAÑOL, ha llevado un catálogo de medidas "sin repercusiones económicas" a la Conferencia de Presidentes. Pedro Sánchez ha anunciado a los líderes autonómicos que este jueves ha convocado un Consejo de Ministros extraordinario y monográfico en el que aprobará la vuelta de la mascarilla obligatoria en exteriores, y todo un plan de acción ante el descontrol de la sexta ola y el estallido de la variante ómicron.

El presidente ha ofrecido el refuerzo de los dispositivos de vacunación con equipos de las Fuerzas Armadas y poner a disposición hospitales de la Red Sanitaria Militar. Una medida que llega después de que los profesionales sanitarios hayan denunciado la saturación de los centros de Atención Primaria donde se hace el seguimiento de casos.

Así, el alza de más de 300 puntos en la incidencia acumulada en apenas cinco días ha acabado con la principal medida "liberadora" desde la irrupción del coronavirus. La liberación de la mascarilla y "la vuelta de las sonrisas" promocionada por el Gobierno ha durado menos de seis meses en España. Fue el pasado 24 de junio cuando la ministra de Sanidad, Carolina Darias, anunció esta medida, "posible gracias al avance de la vacunación".

El Gobierno, asimismo, ofrece a las CCAA el refuerzo de Recursos Humanos para la Sanidad, mediante la contratación de personal sanitario jubilado y prejubilado. Además, se habilitará la contratación de profesionales con título de especialista obtenido en Estados no miembro de la Unión Europea. Ambas medidas ya se pusieron en marcha durante la primera ola de la Covid-19.

En la mañana de este miércoles, Sánchez ya anticipó en el Congreso que tenía un plan, en contra de algunas informaciones, si bien lo hizo de modo implícito. Durante la respuesta de la sesión de control a la pregunta de Pablo Casado, el presidente dio por hecho que "los padres y las madres podrán celebrar la Navidad con sus hijos y sus hijas; y los abuelos y las abuelas también".

Fuentes de los gobiernos autonómicos reaccionaron, en conversación con este periódico, indignadas porque comprendían que, con esa afirmación, quedaba claro que Moncloa no sólo tenía una propuesta, sino que la impondría, y que los presidentes regionales sólo eran reunidos, "una vez más", para ser informados. "Eso no es cogobernanza", advertían.

Nuevo calendario de vacunación

El Gobierno, además, promete intensificar y acelerar el proceso de vacunación con los siguientes objetivos: un 80% de la población entre 60-69 años vacunada con tercera dosis antes de que finalice el año, un 80% de entre 50-59 años en la semana del 24 de enero, un 80% de entre 40-49 años en la primera semana de marzo, el 70% con la primera dosis pediátrica en la semana del 7 de febrero y el 70% con la segunda dosis pediátrica en la semana del 19 de abril.

Como exigían sus socios de Unidas Podemos y los aliados parlamentarios, Sánchez ha continuado planteando a los presidentes un plan de acción en atención primaria y comunitaria. Según ha podido confirmar este diario en fuentes del Gobierno, se pretende aumentar el número de profesionales sanitarios disponibles y mejorar sus condiciones laborales, reduciendo la temporalidad por debajo del 8%.

En realidad, esta medida no es nueva y ya estaba prevista. De hecho, los Presupuestos Generales del Estado tienen prevista, de hecho, una partida de 292 millones de euros para este plan, la mayor parte transferidos a las CCAA.

Como también adelantó este diario en la mañana de este miércoles, el Gobierno emitirá autorizaciones temporales para permitir la venta en farmacias de determinados test de antígenos de uso profesional para que estén a disposición de toda la población.

Además, como se aprobó el martes en la comisión de Salud Pública, se eliminan las cuarentenas obligatorias para contactos estrechos en casi todos los casos. Así, las personas que hayan tenido contacto directo con un contagiado no deberán realizar la cuarentena en caso de estar vacunadas con pauta completa. La medida, que puede parecer contradictoria desde el punto de vista sanitario, coincide con el empeño del Gobierno en no afectar más al frenazo en el crecimiento económico, que no termina de despegar.

Finalmente, y según lo aprobado por la Comisión Europea, el presidente ha comunicado a los líderes autonómicos que, a partir del 1 de febrero de 2022, el pasaporte Covid dejará de tener validez pasados nueve meses desde la administración de la última dosis de vacuna. La UE pretende con esto incentivar la campaña de inmunización sin caer en la imposición de la vacuna obligatoria, que sería "contraproducente" y posiblemente ilegal en muchos de los Estados miembros.

Mascarillas

La medida de la vuelta de las mascarillas en exteriores ha sido una de las más demandadas por las Comunidades Autónomas en las últimas semanas. País Vasco y Andalucía lideraron una petición a la que, más tarde, se unieron Castilla y León, Navarra Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y Galicia.

Hay que recordar que, cuando el Gobierno eliminó la mascarillas en exteriores, lo hizo con un procedimiento similar al que quiere llevar a cabo ahora. En ese momento, el Consejo de Ministros aprobó un Real Decreto (como va a pasar esta vez) que tuvo que pasar por el Congreso de los Diputados.

Allí, lo que se votó (en contra de muchas autonomías que pedían que se mantuviera la mascarilla) fue reformar de los artículos 6 y 15 de la Ley 2/2021, de 29 de marzo, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19.

La medida se tomó en mitad de la quinta ola y con el Partido Popular votando en contra. Desde entonces, han sido varias las voces de expertos que han insistido en la vuelta de la mascarilla en exteriores. Para ellos, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, tenía la misma respuesta: "ahora la mascarilla es obligatoria si no se respeta la distancia de seguridad". Parece ser que, con la llegada de ómicron, la perspectiva ha cambiado.

