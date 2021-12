Casado acusa a Sánchez de inacción con la Covid: "No juegue a la lotería con el futuro de los españoles"

En el miércoles en el que Pedro Sánchez ha convocado a los líderes autonómicos para ver qué se hace con la explosión de contagios por la Covid, Pablo Casado le ha afeado su "inacción" con la pandemia. Desde su tardía reacción en marzo de 2020 hasta la espera de cinco semanas para activar la "cogobernanza" frente a la variante ómicron, 15 días después de que España entrara, por enésima vez, en riesgo extremo.

Así, y aunque Casado tenía previsto preguntar -según consta en la agenda del Congreso- por la gestión política del año por parte del Gobierno, como es habitual, hizo un compendio de males.

"Tiene usted la cifra más alta de contagiados del mundo, a pesar de que proclamó hasta dos veces la victoria sobre el virus; bloqueó usted a la Fiscalía para investigar su negligencia al inicio de la pandemia, y ahora trata de esconderse detrás de los presidentes autonómicos, cuando la Ley dice que es usted el único responsable en materia epidemiológica", le espetó.

Pablo Casado vuelve a pedir una Ley de Pandemias a Pedro Sánchez: “Usted ha tropezado 6 veces con el mismo virus. Deje de jugar a la lotería con el futuro de los españoles”.⁰⁰#SesiónDeControl pic.twitter.com/VXmfg4OSmt — Partido Popular (@populares) December 22, 2021

Estos días, desde que el sábado se supo que habría Conferencia de Presidentes, todos ellos y los líderes de la oposición, le han afeado al Gobierno su tardanza. Pero también han prevenido ante la falta de instrumentos para desplegar medidas que puedan parar los contagios sin tener que pasar por hasta dos instancias judiciales... lo que retrasaría su aplicación, muy probablemente, hasta después de Navidad.

Así que Casado planteó en alto: "A pesar de esto, no quiere nuestra mano tendida para aprobar una ley orgánica de pandemias". Y llegó a ofrecerle el texto para que lo presente el PSOE o el propio Ejecutivo: "Hágala suya, si usted quiere, hagamos que no es cosa del PP... Porque es lo que pide el Consejo de Estado, lo que han pedido los exministros Calvo y Campo, lo que reclama la UE, y lo que exigen sus propias Comunidades Autónomas".

El virus y la economía

El problema, para Casado, no es tanto la pandemia en sí, ni el virus que ahora se expande a velocidad del rayo, pero no llena los hospitales como hace año y medio, sino las consecuencias económicas. "Mire, hay un millón de familias en las colas del hambre. Todos los españoles afrontan una cuesta de enero que no les deja hacer la cesta de Navidad".

Y cerró con dos paralelismos. Uno, a la frase de su inicio: "Tiene usted el déficit, la deuda y el paro disparados. Está usted a la cabeza de todos los peores ránkings de Europa". Y el otro, a sí mismo hace una semana: "Lo diré sin parafrasearle, que luego se me enfada: ¿Qué más tiene que pasar para que usted haga algo? Deje de jugar a la lotería con el futuro de los españoles".

La verdad es que fue una sesión de control mucho más calmada que la de la semana pasada, la del "coño". Y hasta Sánchez felicitó la Navidad a Casado... aunque lo hizo para "calmarle" y dejarle claro que los padres y las madres van a poder celebrar las fiestas con sus hijos e hijas. Y los abuelos y las abuelas, con sus nietos y nietas, no se preocupe".

El anuncio sorprendía, porque la reunión con las autonomías para aprobar medidas contra la Covid es en la tarde de este miércoles. Pero coincidía con lo anunciado por EL ESPAÑOL, que Sánchez planteará medidas que no tengan "repercusiones económicas", para no perjudicar aún más una recuperación que se ha quedado en poca recuperación y muy justa... justita. Mientras la economía crece menos de la mitad de lo previsto (un 4,5% frente al 9,8% presupuestado), la inflación se dispara al triple de lo que marcaban los Presupuestos (un 5,5%, y no un 2%).

Sánchez y las dos verdades

"Usted siempre hace lo mismo. En sus intervenciones siempre hay dos partes: la pregunta que usted formula, que es el pretexto para meter mentiras, insidias, insultos e improperios". Lo que traía el presidente es una respuesta preparada a la pregunta que había registrado Casado, que poco se había parecido a la formulada. La agenda del Congreso vaticinaba que el líder de la oposición le cuestionaría por "qué balance hace el presidente del Gobierno de su gestión en estos dos años de Legislatura".

Lo cierto es que las afirmaciones de Casado, aunque en tono exagerado, eran ciertas. Y que las respuestas de Sánchez, si bien no atendían a las preguntas, también lo son. ¿Se tardó? Es evidente. ¿Se ha tardado otra vez? Parece claro. ¿Hay más paro en España que en otro país de la UE? Es verdad. ¿Tenemos las mejores cifras de empleo de siempre? También. ¿Se ve la recuperación económica? No. ¿Alguien más ha recibido ya 10.000 millones de fondos europeos? Tampoco...

Así que Sánchez le dijo a Casado que "como usted siempre miente, sus vaticinios no se cumplen, como el que hizo hace un año, de que tardaríamos cuatro en vacunar a toda la población y ahora tenemos el 90% de los españoles inmunizados, estamos impulsando la dosis de recuerdo y ya vamos con la vacuna de los menores".

En segundo lugar, otro punto del balance, fue volver a insultar al presidente del PP: "Como usted basa sus intervenciones en la mentira, me pregunta por el paro, y me acusa de que encabezamos las estadísticas en Europa. Pero recuerde que tenemos 20 millones de empleados, una cifra que no se alcanzaba desde 2007, antes de la crisis financiera".

Eso es cierto, pero la afirmación de Casado también. El paro estructural en España es tal que en nuestras mejores cifras históricas seguimos siendo el país con peor desempleo de la Unión Europea.

Despedida y cierre

Y finalizó con una tercera acusación: "Aunque esto le duele, y no sé muy bien por qué, somos el primer país en recibir los fondos europeos. Y todo eso es gracias a nuestro impulso reformista. Porque ante la mayor calamidad, hemos resistido, no nos hemos rendido y estamos avanzando".

Total, que ambos se despidieron casi como cansados de un año exasperante, como hartos de despellejarse cada miércoles, como hastiados de pensar que aún quedan dos años de legislatura.

"Si no tiene medidas, ¿por qué no aprueba la ley orgánica de pandemias? Haga algo por los españoles, que por eso le pagan", insistió Casado, y resopló. "Reflexione y medite en estos días. Abandone el insulto, la crispación y la bronca. Y tome el camino de la educación, la urbanidad y el respeto", dijo Sánchez. "Reflexione y eche una mano".

