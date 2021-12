Sanidad soluciona la falta de test Covid poniendo a la venta pruebas de uso profesional en farmacias

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha reconocido este miércoles en el Congreso de los Diputados que la demanda de test de autodiagnóstico Covid-19 en las farmacias de toda España se ha multiplicado "por 1.000" creando un déficit de estos productos de autodiagnóstico.

Por ello, ha adelantado que la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) está emitiendo autorizaciones especiales para que test de uso profesional (los que suelen usar en el hospital o centros de Atención Primaria) se puedan vender en farmacias.

Tal y como ha explicado la ministra a preguntas del PNV, "desde hace semanas" su departamento ha estado en contacto con las empresas de test y la Federación de Distribuidores Farmacéuticos (Fedifar) para "seguir la distribución y su demanda".

Darias ha añadido que estos test de uso profesional son "similares" a los que se están distribuyendo hasta ahora. Es decir, que la muestra no se tendrá que tomar en laringe y nariz, sino que será únicamente nasal.

De hecho, tienen que cumplir tres criterios: estar validados por la Unión Europea, ser de muestra nasal y que las empresas que los fabriquen sean nacionales.

Falta de test

La demanda de test covid como medida de protección ante las reuniones sociales de la Navidad ha sido el detonante de esta falta de stock del que no se libra ningún rincón de España.

Una de las regiones donde más se ha dejado ver el problema de suministro ha sido en la Comunidad de Madrid. El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha retrasado una semana entera la distribución de los test gratuitos en las 3.000 farmacias de la región que tenía previsto iniciar el pasado miércoles.

Ha sido diputada del PNV, Josune Gorospe, la que ha recordado a Darias que el problema de falta de test era algo que se preveía desde hace varios meses.

En su intervención, la parlamentaria ha asegurado que "hace siete meses" consultó al Gobierno de España si iban a escuchar a las empresas de Biociencia que pedían "un procedimiento acelerado para los test que sí tenían autorización en el ámbito profesional pero no para el autodiagnóstico".



"Usted nos dijo que ya estaba previsto en el Real Decreto, no obstante, desde entonces no han hecho nada y han empezado a ponerse en contacto con las empresas a raíz de la pregunta que registramos".

