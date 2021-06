Sanidad elimina las mascarillas al aire libre y abre la posibilidad a multas de hasta 100 euros

El Consejo de Ministros extraordinario de este jueves ha aprobado el Real Decreto que recoge la flexibilización de los criterios del uso de las mascarillas en exteriores.

Tal y como ha explicado la ministra de Sanidad, Carolina Darias, se va a modificar un artículo del Real Decreto de nueva normalidad (concretamente el 6) para eliminar su obligación al aire libre y si se guarda una distancia de 1,5 metros.

Preguntada por los medios de comunicación sobre si no cumplir esta medida podrá acarrear o no multas, Darias ha insistido en que lo único que se ha aprobado modificar es el artículo 6. Por ello, el artículo 31 (correspondiente a multas y sanciones) sigue vigente.

Precisamente en el capítulo del régimen sancionador, la citada ley explica que "el incumplimiento de la obligación de uso de mascarillas establecido en el artículo 6 será considerado infracción leve a efectos de lo previsto en el artículo 57 de la Ley 33/2011, de 4 de octubre, y sancionado con multa de hasta cien euros".

De esta forma, no cumplir con los cambios establecidos por la nueva norma (como no usar mascarilla al aire libre si no hay distancia de 1,5 metros) podrá acarrear una multa económica.

La norma

Darias ha insistido en que la mascarilla no será necesaria en exteriores siempre que haya una distancia interpersonal de 1,5 metros entre personas no convivientes.

De este modo, la mascarilla seguirá siendo obligatoria en espacios cerrados de uso público, espacios cerrados abiertos al público, y medios de transporte públicos.

Aunque sean al aire libre, los eventos multitudinarios también precisarán del uso de mascarilla si hay "aglomeraciones" o los aspirantes están de pie. Simplemente no será obligatoria si los asistentes están sentados con 1,5 metros de distancia.

En las residencias, las mascarillas seguirán siendo obligatoria para trabajadores y visitantes y quedarán eximidos de su uso los residentes.

Cepa delta y "no" autonómico

La medida aprobada por el Consejo de Ministros lleva meses fraguándose en el seno de la sociedad. Varias regiones que solicitaban este cambio aunque, algunas comunidades como Andalucía o Galicia, han asegurado que era "demasiado pronto".

Los expertos también coinciden en que es "pronto" para quitar las mascarillas en exteriores. La variante Delta y la apertura del ocio nocturno hacen que muchos profesionales sanitarios vean "precipitada" la medida.

La mascarilla se elimina, además, tras una semana en la que el país no consigue hacer frente al virus. La incidencia acumulada lleva estancada tres días, pese a continuar con una tendencia descendente.