Casado, a los indultados: "Deben abandonar toda esperanza, la UE está con una España unida"

Pablo Casado ha trasladado este jueves personalmente en Bruselas a los líderes del Partido Popular Europeo su oposición a los indultos concedidos por el Gobierno a los presos del procés y les ha informado de su petición a Pedro Sánchez de que dimita de forma inmediata y convoque elecciones anticipadas. Los dirigentes populares le han felicitado por los buenos resultados del PP en las encuestas, según ha informado Casado tras la reunión.

El líder de la oposición ha avisado a Sánchez de que la UE nunca aceptará una amnistía como la que reclaman los separatistas catalanes, ni tampoco un referéndum de autodeterminación ni la independencia de Cataluña. "Que abandonen toda esperanza los independentistas: la UE está con una España unida y está con una España constitucional", ha dicho Casado.

"Aquí no se permiten ni amnistía, ni autodeterminación ni independencia porque las fronteras españolas son europeas. Pero también se ve por la integridad territorial de los Estados, porque si hay un problema en Cataluña, lo hay automáticamente después en multitud de regiones europeas", asegura el líder del PP.

"Si Sánchez quiere aquí engañar a sus socios europeos diciendo que los chichos de la gasolina y los chicos de Lledoners son unos estupendos demócratas, pues le va a costar explicarlo", ha insistido.

Durante su visita a Bruselas, el presidente del PP ha mantenido también reuniones bilaterales con la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, así como con los vicepresidentes Valdis Dombrovskis y Margaritis Schinas y con el comisario de Prespuestos, Johannes Hahn, todos ellos de su misma familia política. Además, ha participado en la cumbre del PPE previa al Consejo Europeo, en la que estaban también la canciller Angela Merkel o el austriaco Sebastian Kurz.

Casado no ha querido desvelar cuál ha sido la reacción de sus interlocutores frente a su rechazo a los indultos y petición de elecciones en España. "Yo he dejado claro que España es una democracia avanzada con un Estado de derecho absolutamente independiente y una justicia que dicta sus sentencias en base a la ley y la Constitución", ha relatado.

"Vengo a defender al Consejo General del Poder Judicial frente al informe del Consejo de Europa, vengo a defender la independencia del Tribunal Supremo en sus resoluciones, vengo a defender el Estado de derecho y la Constitución al margen de decisiones políticas para autoindultar a un Gobierno que necesita los votos de los nacionalistas independentistas", sostiene Casado.

"El problema en España respecto al independentismo es también un problema europeo: si se da carta blanca al independentismo en España, será un problema para Italia, para Rumanía o para Francia, porque la Europa de las regiones es la Europa de los Estados unidos y la integridad territorial es la base de toda la legislación internacional", asegura el presidente del PP.

Casado ha tachado de "humillación a todos los españoles" la salida de los presos del procés este miércoles en Lledoners. "Los españoles nos sentimos humillados al ver que a unos señores que se les indulta en contra del Tribuna Supremo y de la Fiscalía salen de la cárcel diciendo: 'lo vamos a volver a hacer, España ha sido derrotada, os vamos a ganar en Europa y por supuesto que no acaba nada sino que empieza todo'".

En su visita a Bruselas, el líder del PP ha reclamado que las ayudas para España del fondo Next Generation empiecen a llegar cuanto antes. No obstante, ha insistido en que "lo que queremos es que se usen bien, que no se repartan a dedo en las acaldías y las autonomías donde gobierna el PSOE o a las empresas que les venga bien al PSOE vaya usted a saber por qué, porque así empezaron los ERE en Andalucía". "Pedimos que haya reformas y que por supuesto no se deroguen las reformas que el PP realizó de acuerdo con nuestros socios europeos".

En este sentido, Casado acusa a Sánchez de tener "dos caras, una en Bruselas y otra en Madrid". "En Bruselas dice que ahondará la competitividad del mercado laboral y en Madrid dice que derogará la reforma que ha creado 2 millones de empleos. En Bruselas dice que va a hacer un pacto generacional para que las pensiones sean sostenibles y en Madrid dice que las quiere volver a indexar y quiere volver a quitar el factor de sostenibilidad que introdujo el PP. En Bruselas dice que quiere una ley de educación más competitiva y en Madrid hace que con la Ley Celaá los niños pasen de curso con asignaturas suspensas", ha denunciado.

"No se puede mentir en Bruselas y en Madrid a la vez. O están mintiendo aquí para que le den los fondos de recuperación sin condicionalidad o están mintiendo en Madrid para que sus socios les sigan apoyando", critica Casado.