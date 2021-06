García Egea: "Casado tiene la misma opinión en el Cercle d'Economia y en Madrid y la dice a la cara"

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha disculpado este jueves al presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, por sus declaraciones después matizadas sobre los indultos en Barcelona: "Si las cosas se normalizan, bienvenidos sean", dijo Garamendi antes de su participación en el Cercle d'Economia la pasada semana. Sin embargo, el 'número 2' de Génova no ha ocultado el profundo malestar de los populares con la patronal.

"Pablo Casado dio su opinión y claramente la opinión es la misma en el Cercle d'Economia que en Madrid y la dice a la cara, delante de quien haga falta", ha defendido García Egea, deslizando que Garamendi modificó su discurso al encontrarse en Cataluña. Preguntado por la afirmación de Casado en Onda Cero el martes de "los empresarios no representan a nadie", su secretario general los ha alabado y "reivindicado" como "los héroes que crean empleo, opotunidades y riqueza".

Todo a cuenta de los indultos. Este miércoles, los nueve condenados del 'procés' quedaron en libertad. Para García Egea, "ayer el Estado pagó un chantaje de la mano de Pedro Sánchez". Insiste en que "no hay arrepentimiento" y en que "no se dan las condiciones" para la medida de gracia, que anuncia que recurrirán "por tierra, mar y aire". Cree además el dirigente que "si Sánchez tuviera 200 escaños el indulto no se hubiera producido".

Dimisión y elecciones

García Egea ha recalcado que "gracias a la actuación del Gobierno de Mariano Rajoy los independentistas entraron en la cárcel" y que el PP es parte afectada en toda apelación que se presente a los indultos. "El partido se siente afectado a nivel de organización y Casado se ve señalado por los CDR tras ser amenazado. A nivel personal aplicará un recurso y el PP también lo presentará", ha confirmado.

Preguntado por "el proyecto" que tiene para Cataluña, García Egea ha contestado tajante que "el proyecto para Cataluña es el de cumplir la ley". "Sánchez y el PSOE tomaron una decisión que es echarse en manos de los radicales -ha añadido-. Cuando el PP ocupa el centro, el PP es imbatible. Se alejan los populismos y vuelven los gobiernos con experiencia en gestión".

Incidiendo en la petición de dimisión a Sánchez y de elecciones que expresó Casado este miércoles en la sesión de contro, al Gobierno en el Congreso, García Egea ha señalado que "a Sánchez ya no le queda nada por incumplir por lo que, al igual que Isabel Díaz Ayuso puso su futuro en las manos de los madrileños, debería poner su futuro en las manos de los españoles".

"Todas las encuestas dicen que Pablo Casado es el único que puede ganar a Sánchez y va a ganarle", ha zanjado.