Los vacunados con Janssen recibirán una segunda dosis de refuerzo con Pfizer o Moderna

El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) de próximo 27 de octubre aprobará, previsiblemente, inocular una segunda pauta de la vacuna monodosis de Janssen (Johnson&Johnson) a los casi dos millones de españoles a los que ya se les ha inoculado este preparado. Así lo han confirmado a este medio fuentes cercanas al proceso.

La decisión de los expertos no será poner una segunda dosis de la misma vacuna, sino mezclar. Es decir, que las más de 1.970.000 personas que se han pinchado el preparado de Janssen ahora recibirán una dosis booster de vacunas de ARN mensajero: Pfizer o Moderna.

La decisión que tomarán los consejeros de Sanidad en última instancia responde a una petición que se había reiterado por parte del Comité Asesor de Vacunas del Ministerio de Sanidad. Un organismo del que forma parte Amos García Rojas, presidente de la Sociedad Española de Vacunología, que confirmaba este mismo hecho el pasado jueves a EL ESPAÑOL.

Tras celebrar unas jornadas sobre vacunas en el Congreso de los Diputados, el experto afirmaba que este hecho debía de ocurrir porque puede mejorar la respuesta inmune de una forma "muy poderosa".

"La primera dosis ha generado una respuesta frente a las formas graves de Covid muy importante, pero dando una dosis booster con una vacuna de ARN mensajero (Pfizer o Moderna) la calidad de la respuesta que vamos a obtener va a ser muy poderosa", explicaba.

Tercera Dosis

Del mismo modo, Amos descarta que en este año se vaya a vacunar de una tercera dosis a las personas menores de 60 años que se hayan inoculado contra la Covid-19 con doble pauta. Afirma que estos terceros pinchazos sólo son adecuados cuando son dosis de refuerzo. "Gente con una sensibilidad especial a la infección".

"La dosis adicional es aquella que se da a personas que, por su estado de salud, la respuesta protectora con pauta normal no va a ser robusta. Pero, por otro lado, la tercera dosis se daría a personas con un sistema inmunitario bueno del que queremos mejorar la calidad de la respuesta", disgrega.

Para García Rojas, las personas mayores de 60 sí tienen que incluirse en las dosis de refuerzo que ahora se están pinchando y que se van a administrar al colectivo mayor de 70 la próxima semana. "Cuando nos hacemos mayores nuestro sistema inmunitario envejece y nuestra capacidad de repuesto a una vacuna disminuye", ha añadido.

Él no ve la tercera dosis para personas menores de 60 años por tres hechos: "No hay evidencia científica de que mejore la calidad de la respuesta, no hay una situación epidémica que requiera medidas excepcionales y, por último, que estamos en pandemia".

A lo que se refiere Amos García Rojas cuando resalta la palabra "pandemia" es a que hace falta un esfuerzo global y vacunar más allá de las fronteras españolas. "Tenemos que ser conscientes que las vacunas son las que hay y tenemos que inmunizar a todos por interés epidemiológico. Si no le llegan vacunas a países del tercer mundo van a aparecer variantes", explica.

Menores de 40

Como adelantó este diario, la vacunación se está ralentizando entre los menores de 40 años. Un hecho que preocupa a los expertos en vacunas como Amos García Rojas. En su opinión, hay varios factores que influyen en este hecho como la ausencia de percepción de riesgo por la edad de la persona.

"A estas personas hay que decirlas que de joven tienes más posibilidades de no tener efectos secundarios nocivos, pero no te inmuniza. Además, hay gente que sigue teniendo miedo a las vacunas y con ellos hay que empatizar y decirles que lo que nos ha permitido avanzar es el sentido común".

Para García Rojas el número de personas en contra de las vacunas en España no ha crecido con la Covid (algo que se podría pensar tras las manifestaciones multitudinarias en el centro de España). A su parecer, lo que pasa es que ahora "hacen más ruido".

¿Cuándo se pincha la segunda de Janssen?

Fuentes cercanas a la Comisión de Salud Pública, han confirmado que el segundo pinchazo a las personas que se vacunaron con Janssen se hará respondiendo al tiempo pasado desde la última inoculación.

Se estudia que la dosis de ARN mensajero se ponga cuando pasen tres meses tras administrarse la vacuna de Johnson&Johnson y que se empiece a vacunar a quiénes ha pasado más tiempo desde que le pincharon la monodosis de Janssen.

Por otro lado, las personas que hayan pasado la enfermedad antes de vacunarse de Janssen, no deberán ponerse una segunda dosis.

Antecedentes

El suero de Jonhson&Jonhson fue utilizado para agilizar la vacunación entre los colectivos más vulnerables por edad. Primero se pinchó a personas de entre 70 y 79 años y, cuando estuvo cubierta esta franja de edad, se vacunó a los de 50 y 59 años. A partir de ahí, la vacuna se ha ido pinchando indistintamente entre menores de 49 años.

Este mismo jueves, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, en inglés) aprobaron administrar dosis de refuerzo de las vacunas contra la covid-19 de Moderna y de Johnson&Johnson (Janssen) para algunos casos.

La decisión se tomó después de comparar dos estudios publicados en el país donde se desvelaba que mezclar Janssen con ARN mensajero aumentaba el número de anticuerpos hasta 56 veces más que poniendo una segunda dosis de Johnson&Johnson.

