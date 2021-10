Darias no podrá impedir a Ayuso quitar la mascarilla a los niños en el recreo si hay distancia de seguridad

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, no podrá impedir que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, elimine la obligación de usar mascarillas en los colegios durante el recreo.

Según la conocida como Ley de Pandemias, las mascarillas no son obligatorias al aire libre si se puede mantener la distancia de seguridad. Un hecho que, según la Comunidad de Madrid, se va a cumplir en sus colegios por lo que el Ministerio no podrá hacer nada.

Sólo unas horas después de que Ayuso anunciara a bombo y platillo su decisión de eliminar las mascarillas al aire libre en colegios, Darias ha acudido al Congreso de los Diputados con tono conciliador. En lugar de decir que Madrid no podía llevar a cabo esa acción (como sí ha hecho en otras ocasiones, como no vacunar de la tercera dosis de la Covid-19), Darias ha pedido a Madrid no adelantarse y esperar "a un acuerdo conjunto de Ministerio y Comunidades Autónomas".

"Pido a las Comunidades Autónomas que sigamos yendo de la mano, porque toda esta actuación conjunta nos ha permitido ser fuertes, un modelo de éxito. No vale que unos corran más que otros. Tenemos el Consejo Interterritorial, la Conferencia Sectorial de Educación... Hago una llamada a la unidad de acción, que nos ha permitido que nuestros entornos escolares sigan siendo seguros", ha señalado la ministra.

Un tono muy relajado si se compara con el no "rotundo" que se le dio a Madrid cuando planteó no poner la tercera dosis de la Covid-19 a mayores de 70 años o comprar vacunas a otros proveedores fuera de la compra centralizada.

Lo que Darias y su equipo tienen claro es que en la Ley de Pandemias está la trampa e, igual que su departamento ha aprobado un aforo del 100% en los estadios sin cumplir la distancia de 1,5 metros, Ayuso puede "interpretar" la norma a su manera.

La ley en concreto se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) con el nombre de Ley 2/2021 de 29 de marzo, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19. En ella se estableció que "en el exterior no es necesario llevar mascarilla" si se puede cumplir la distancia de 1,5 metros.

Marcha atrás en Valencia

La propuesta de Ayuso no es nueva. Hace unas semanas la Comunidad Valenciana ponía sobre la mesa esta misma idea aunque, en su caso, el Gobierno socialista dio marcha atrás en un tiempo récord.

El equipo de técnicos de la Consejería valenciana de Sanidad abogó este lunes por esperar a conocer la evolución de la curva de contagios de coronavirus, a raíz del aumento de los nuevos casos registrados durante el pasado fin de semana y el incremento de la incidencia acumulada por cada 100.000 habitantes en diferentes localidades de la región.

Fue el consejero de Educación de la Comunidad Valenciana, Vicent Marzà, quien anunció que los departamentos de Educación y Sanidad trabajaban de "manera conjunta" para actualizar la actual normativa contra la Covid-19 vigente en los colegios. "En los próximos días se actualizará el protocolo, ya que los profesionales sanitarios han visto que las medidas están siendo muy favorables."

Tal es la aceptación que tiene esta iniciativa que hasta el diputado de Más Madrid (oposición ferviente de Ayuso en la Asamblea), Javier Padilla ha avalado la decisión de la presidenta de la Comunidad.

"Estos días sonaba como inminente que la Comunidad Valenciana levantara el uso de mascarilla en los patios. Hoy lo ha anunciado la Comunidad de Madrid. ¿Podría el Ministerio dejar de preocuparse por poner barreras en lo inútil?", instaba el médico en su cuenta personal de Twitter.

Aun así, el diputado de Más Madrid ha apostado por que la presidenta debería de llevar la petición al Consejo Interterritorial "y este haberse agendado hace ya un mes".

¿Dónde sí?

La idea propuesta por Madrid ha hecho mucho ruido, pero no es innovadora. De hecho, en Cataluña, Asturias y País Vasco ya se han aprobado normativas para que esto sea así. Aunque en esa ocasión Darias no ha hecho ninguna manifestación al respecto.

Por ejemplo, en País Vasco los alumnos de la ESO podrán estar en el patio sin mascarilla si se mantiene la distancia de seguridad de 1,5 metros, para la ingesta de alimentos y bebidas y para la realización de ejercicio intenso. La medida se dio a conocer este mismo viernes.

También en Asturias desde hace dos semanas se puede ir sin mascarilla en los patios de los centros educativos. En su caso, al contrario que en País Vasco, se puede en todas las edades educativas. Lo mismo ocurre en Navarra donde los alumnos pueden prescindir de esta medida de protección en el recreo si se juntan por niveles educativos.

En Cataluña también se sigue la línea de respetar los llamados grupos burbuja (o de convivencia). Allí se puede ir sin mascarilla si en el patio manteniendo espacios delimitados para cada grupo de convivencia.

¿Dónde no?

En el resto de Comunidades Autónomas se sigue todavía el acuerdo de Salud Pública y el Ministerio de Sanidad aunque, no es de extrañar, que varias regiones empiecen a pedir un cambio. La primera en hacerlo ha sido Murcia y, según ha podido confirmar EL ESPAÑOL, este podría ser uno de los puntos más polémicos del próximo Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) que se celebrará el próximo miércoles.

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha descartado "de momento" quitar la mascarilla y ha pedido una evaluación "conjunta" de los expertos. Más tajante que su compañero de partido ha sido el consejero de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre.

El médico andaluz ha relacionado el uso de la mascarilla con los virus de la gripe (que ya están presentes en muchos colegios). "El uso de la mascarilla va a estar muy recomendado durante todo el invierno hasta la primavera", ha añadido. En su postura también está Emiliano García Page (Castilla-La Mancha) y Francisca Armengol (Baleares).

En Galicia, por el contrario, el vicepresidente primero de la Xunta, Alfonso Rueda, ha adelantado que están valorando retirar la mascarilla en los recreos de los centros educativos. Ellos acudirán a los servicios jurídicos de la Xunta.

