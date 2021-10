Rifirrafe por los regalos 'made in China' de la Junta: los compró en Toledo pero no niega su procedencia

La polémica por los regalos institucionales 'made in China' repartidos por la marca 'Raíz Culinaria Castilla-La Mancha', dependiente del Gobierno autonómico, ha llegado este jueves al Parlamento autonómico. Allí, tras la denuncia realizada la pasada semana por el PP, la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha asegurado que los obsequios se compraron a una empresa de Toledo pero que "no puede entrar" en cuáles han podido ser sus proveedores, porque cada empresa "se gana la vida como quiere y como puede". Así lo ha explicado durante un debate relativo a la artesanía y al comercio, tras la alusión del diputado 'popular' Miguel Ángel Rodríguez a este asunto.

"Dónde compran las empresas de Castilla-La Mancha, ahí no puede entrar el Gobierno regional. Puede ser que mucha parte de lo que utilizamos probablemente esté hecho en China. El Gobierno regional no va a penalizar a las empresas castellano-manchegas que compran a sus proveedores no sabemos dónde", ha afirmado.

Concretamente, ha precisado que la empresa a la que compraron estos obsequios se sitúa en la calle Jarama de Toledo y se llama Coartegift. Entre los productos que se adquirieron ha enumerado cucharas, manteles de bambú, manteles o paños, entre otros.

También, ha dicho a los 'populares' que tienen que diferenciar entre los regalos de 'merchandising' para ferias o congresos de la compra de artesanía regional, que son los regalos institucionales a delegaciones de otros lugares.

"Un verdadero insuto"

Por su parte, el Grupo Parlamentario Popular, en su propuesta de resolución, "deplora la campaña de publicidad con el sello 'Raíz Culinaria' basada en la entrega de una cuchara y un tenedor de supuesta madera, con la etiqueta 'Made in China'". Lo consideran "un verdadero insulto", por lo que han instado al Gobierno regional a depurar responsabilidades tanto políticas como económicas por "auténtica irresponsabilidad en empleo de dinero público".

