Podemos amenaza ahora con tumbar la rebaja del IRPF de Ximo Puig si no sube impuestos a los 'ricos'

Ximo Puig tendrá que hacer auténticos malabares parlamentarios si quiere sacar adelante su rebaja fiscal y deflactar el IRPF a las rentas menores de 60.000 euros anuales. Después de que su socio principal, Compromís, replicara con fuerza el anuncio del barón socialista, ahora es Unidas Podemos quien ha elevado la presión para subir los tributos a las rentas más elevadas.

Los morados han planteado a Puig que la futura reforma fiscal autonómica "se complete con una mejora de la progresividad global del sistema tributario por medio de un esfuerzo adicional de las rentas más elevadas y los grandes patrimonios".

La propuesta no concreta cómo se materializará ese "esfuerzo adicional" ni las rentas afectadas, pero advierte al presidente valenciano de que la reforma autonómica no puede suponer "en ningún caso una reducción de los ingresos públicos". Unos impuestos que, por cierto, "no deben ser solo temporales si de verdad queremos lograr justicia social".

La contraoferta de los socios pone en una situación delicada a Ximo Puig, que necesita a Compromís y Unidas Podemos para sacar adelante su propuesta fiscal. La semana pasada, el vicepresidente y candidato a las primarias de Podemos a la Generalitat, Héctor Illueca, ya avanzó que su grupo no aprobará la reforma fiscal si no se "equilibra" con más impuestos a rentas altas.

En un acto celebrado en Valencia y arropado por Pablo Iglesias, Illueca defendió que Puig y los socialistas valencianos "tienen que entender que sin impuestos no hay derechos sociales ni políticos ni de ningún tipo".

Puig junto a sus dos vicepresidentes, Aitana Mas (Compromís), y Héctor Illueca (unidas Podemos).

Unidas Podemos ha materializado ahora su petición por escrito y ha presentado en las Cortes Valencianas una Proposición no de ley, a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL y con fecha de 5 de octubre, para presionar y que se aborde en el Pleno. El escrito ha pasado ya por la Mesa y se debatirá en las próximas semanas, según indicaron distintas fuentes parlamentarias a esta redacción.

La exigencia es llamativa. Ximo Puig, en su discurso durante el debate de política general —el más importante, junto al de los Presupuestos, del calendario parlamentario en Les Corts—, subrayó que la Generalitat Valenciana no bajará los impuestos a los más ricos. Pero en ningún momento abogó por subírselos, tal y como ahora proponen Unidas Podemos y Compromís.

El socialista se ha convertido en el primer líder socialista en deflactar el IRPF, una medida que beneficiará a todos los ciudadanos que cobran menos de 60.000 euros al año, "la mayoría de la sociedad", defendió Puig.

La primera medida que se comprometió a desarrollar será aumentar en un 10% la cuantía exenta de tributación a todos los contribuyentes, "el máximo que permite la norma". La segunda es la mencionada deflactación: una nueva tarifa autonómica del IRPF para 2022 "con nuevos tramos adaptados a la inflación". Y la tercera es la ampliación en un 10% de "todas las deducciones y bonificaciones fiscales".

El plan de los socios

Pero para que salga adelante deberá subir impuestos a las rentas más elevadas. Otra opción con la que cuenta Puig es acudir a la oposición, dada la predisposición del centro-derecha a bajar impuestos. El PP se ha ofrecido, pero sería la primera vez que el líder socialista busca acuerdos en contra de la opinión de sus socios en un asunto tan relevante.

Unidas Podemos afirma que "es necesario plantear desde las instituciones públicas soluciones que no se conformen en actuar sobre la coyuntura actual, sino políticas redistributivas que nos permitan universalizar derechos y así "lograr una mayor equidad territorial".

Por estos motivos, recoge la propuesta, la principal prioridad que se debe marcar el Consell de Puig "es que la futura reforma fiscal valenciana gane en progresividad, para que, de forma homóloga a los Estados de Bienestar más desarrollados, quienes más tienen contribuyan en mayor medida al mantenimiento de los servicios públicos. Esta es la respuesta que espera la ciudadanía".

"Es necesario que las medidas fiscales autonómicas se vean complementadas por la inminente reforma fiscal estatal, integrada por normas fiscales comunes con unos niveles mínimos que ninguna comunidad autónoma podrá saltarse" para aplicar el impuesto a las grandes fortunas y gravar los patrimonios de más de tres millones de euros.

El 'impuesto de solidaridad'

En este sentido, los morados defienden que "que la aplicación del impuesto sobre las grandes fortunas no sea temporal sino que tenga carácter permanente" y que la recaudación se dedique a incrementar la dotación del Fondo de Compensación Interterritorial.

Mientras, desde Compromís han planteado al presidente socialista dos exigencias para sacar la rebaja adelante. Por un lado, que la rebaja del IRPF sea para rentas inferiores a los 50.000 euros brutos anuales, y no de 60.000 como propone el socialista. Por otro, solicita una subida por dos años del Impuesto de Patrimonio para convertirlo en el más alto de España, junto a Extremadura.

La intención de la formación es que aquellos patrimonios que excedan los 10 millones de euros tengan que hacer frente a un tributo del 3,75%.

En la actualidad, el Impuesto de Patrimonio valenciano se encuentra en el 3,5%, y es ya el tercero más alto de todo el país. Pero Compromís aspira a incrementarlo en 0,25 puntos "durante dos ejercicios, tal y como ha hecho Sánchez con el impuesto a las grandes fortunas".

El debate llegará al Parlamento valenciano en un momento de máxima incertidumbre electoral para Ximo Puig y con sus socios cotizando a la baja en las encuestas.

El PP, en caso de que se celebraran ahora las elecciones autonómicas valencianas, ganaría los comicios y podría recuperar la Generalitat con el apoyo de Vox, según el último sondeo realizado por SocioMétrica para EL ESPAÑOL publicado el pasado 9 de octubre, día de la Comunidad Valenciana. Pero la distancia entre Puig y Carlos Mazón, el candidato del PP, se ha acortado tras el anuncio de la bajada del IRPF.

