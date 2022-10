Pablo Iglesias suspende la prueba para ser profesor de Periodismo en la Universidad Complutense

La noticia saltó a la luz hace unos meses. Tras su paso por la política española, el exvicepresidente del Gobierno y exlíder de Podemos, Pablo Iglesias, anunció a través de sus redes sociales el pasado mes de julio su vuelta a la docencia en la Universidad Complutense de Madrid. Tal y como detalló, volvería a las aulas presentándose al concurso de dos plazas como profesor asociado de periodismo, una en Políticas y otra en Periodismo. "Ojalá haya suerte. Me encantaría volver a dar clase en la Complu”, comentaba en redes.

Sin embargo, la suerte no ha acompañado al exdirigente de la formación morada, que se ha quedado fuera de la obtención de una de las dos plazas sacadas a concurso. Tal y como ha publicado Ok Diario, Pablo Iglesias no ha logrado la nota suficiente para obtener la plaza de periodismo en la universidad. Según publica este medio, el exvicepresidente ha obtenido una calificación de 4 sobre 10 y se ha visto superado por cuatro de los siete aspirantes que participaban.

En la valoración, se examinaba la experiencia profesional, la experiencia como docente y otros méritos. En la primera, el exlíder de Podemos ha obtenido 2,4 de 6 puntos, mientras que por su experiencia como docente e investigador tan solo ha alcanzado 0,6 de los tres puntos posibles. Del mismo modo, por otros méritos, Iglesias ha conseguido la mitad de los puntos posibles, es decir, 0,5, obteniendo la calificación final de cuatro.

Termino estos días mi investigación en la UOC y preparo un artículo académico. Gracias por la oportunidad. Acabo de presentarme a 2 plazas de asociado en la UCM, en Políticas y Ciencias de la Información. Ojalá haya suerte. Me encantaría volver a dar clase en la Complu 😊 — Pablo Iglesias 🔻 (@PabloIglesias) July 27, 2022

La convocatoria se publicó el 21 de julio de 2022. Se trataba de una plaza de profesor asociado en el Departamento de Periodismo y Nuevos Medios en la Facultad de Ciencias de la Información. Anteriormente, el exlíder de Podemos había participado como investigador en la Universidad Abierta de Cataluña a través de un grupo de un grupo de investigación del centro Internet Interdisciplinary Institute (IN3), adscrito a la citada universidad.

Fue una vez terminada dicha participación cuando anunció su decisión de presentarse a las dos plazas de asociado de la Complutense. Desde que se apartara de la vida política, además de su faceta en el ámbito de la investigación, Iglesias también ha mostrado su estrecha relación con algunos medios de comunicación, como ha sido el diario Gara o la Cadena Ser, donde ha participado en algunas tertulias. En la actualidad, el exvicepresidente también cuenta con su propio podcast en el periódico Público.

