El PP pide un adelanto electoral en Valencia y Ximo Puig evita confirmar que agotará la legislatura

La nueva portavoz del PP en el parlamento valenciano, María José Catalá, atacó este lunes por dos flancos al presidente valenciano, Ximo Puig, en el Debate de Política General de la autonomía. Uno fue la gestión de la conselleria de Mónica Oltra ante el abuso sexual de su exmarido a una menor tutelada. El otro fue una petición: que el socialista convoque elecciones anticipadas. El mandatario, incómodo, esquivó ambas cuestiones. Y sorprendió especialmente con la segunda, al evitar confirmar que agotará la legislatura.

Ante la dura ofensiva del PP a favor del adelanto, Puig respondió con ambigüedad. "La democracia tiene sus tiempos y hay que respetarlos siempre", dijo. "Las instituciones no son de los ciudadanos, no de los partidos", agregó. No optó siquiera por afirmar, como ha hecho recientemente, que "no hay ningún motivo en este momento" -siempre con esa cautela temporal- para anticipar los comicios.

Catalá fue contundente contra el Gobierno valenciano para reclamar el avance electoral, que defendió por los conflictos con sus socios del Ejecutivo (Compromís y Unides Podem-EUPV) y la negativa del Gobierno de España a atender, hasta la fecha, reivindicaciones como la infrafinanciación autonómica valenciana.

"Si sus consellers no se hablan y sus ministros no le escuchan, es usted, señor Puig, un presidente débil, y su debilidad hace daño a esta tierra. Créame, se lo digo con el mayor de los respetos hacia su persona: pulse el botón y adelante elecciones. Su proyecto está agotado y nuestra tierra está día a día perdiendo oportunidades", aseveró.

En esta línea, la dirigente subrayó que "el Partido Popular de la Comunidad Valenciana está preparado para ser gobierno". "Vista la ya no disimulada ruptura del suyo, que precisa de agentes de mediación para hacer un presupuesto, lo mejor es que convoquen ustedes elecciones. Así que señor Puig, apriete el botón y deje que sean los ciudadanos los que nos juzguen", aseveró.

María José Catalá, este lunes en 'Les Corts Valencianes'. EE

Los rumores de adelanto electoral en la Comunidad Valenciana se producen por la suma de varios factores: la cada vez más tensa relación entre los Socialistas y Compromís, su principal socio de coalición; la descomposición tendencia a la baja de Podemos, su otro aliado de Gobierno; y la reordenación del PP en la región.

Ello, unido a que en los próximos meses Puig podría disfrutar de un escenario amable con la salida de la pandemia y la llegada de los ingentes fondos europeos para combatirla, dibujan para Puig en estos momentos un mejor panorama en 2022 para acudir a la cita con las urnas que en 2023, cuando están previstas.

Ante tal posibilidad, el PP está haciendo de la necesidad, virtud. El recién elegido presidente del PPCV y virtual candidato para los comicios, Carlos Mazón, es el presidente de la Diputación de Alicante, pero carece de escaño y de protagonismo en el parlamento valenciano.

Ello le ha llevado a pasar a la ofensiva en busca de visibilidad con iniciativas como desplegar una campaña de propaganda con su imagen en vallas publicitarias, como si los comicios estuvieran a la vuelta de la esquina.

Además, el PP ha presentado también su propuesta fiscal, como si se tratase de un programa electoral. Consiste en "una bajada de todos los impuestos", que persigue lograr que en la Comunidad Valenciana las rentas bajas paguen el menor IRPF de España y en la supresión de tributos como Patrimonio, Sucesiones y Donaciones.

