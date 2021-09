Ximo Puig pide a Sánchez que atienda a la 'España polifónica': 'la financiación autonómica toca ahora'

El presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, aprovechó su discurso en el Debate de Política General de la región para insistir al Gobierno de España en la mayor reivindicación de la Generalitat: la aprobación de un nuevo modelo de financiación autonómica. "Es inaplazable una solución estructural a la infrafinanciación. La financiación toca ahora. No podemos esperar", trasladó al Ejecutivo que preside el también socialista Pedro Sánchez.

"Esa es nuestra postura. Firme, leal y patriótica", expuso el dirigente, cuya autonomía es la que menos recibe por habitante con el actual modelo, caducado desde 2014. "El objetivo de la Comunidad Valenciana es superar el estado de discriminación financiera que sufrimos. Lo que hace falta son soluciones, no sobreactuaciones", afirmó Puig, que acaba de reunirse con el presidente de Andalucía, el 'popular' Juanma Moreno, para reivindicar este problema común entre ambos territorios.

No obstante, Puig destacó que "también es justo reconocer una evidencia, que no todo está igual". "El actual Gobierno de España ha sido sensible a la cuestión valenciana y ha mejorado la situación anterior en cuestiones concretas". "El Fondo Covid no reembolsable de 2020, que destinó 1.486 millones adicionales a la Comunitat atendiendo el criterio poblacional", expuso.

También destacó los fondos brindados mediante "el Fondo React de la UE, con 1.254 millones, el 12,5% del total" o "los 647 millones de la línea de ayuda a empresas y autónomos, el 12,9% del total". A su vez, aplaudió la llegada "del Fondo Covid 2021", con el reparto de "1.400 millones, por población ajustada y no por el PIB". "Así, hemos ganado 146 millones", aseguró.

Por último, aplaudió "la supresión de las reglas fiscales y la ampliación del déficit hasta el 1,1%". "Esto supone 1.234 millones para la Comunidad Valenciana", dijo. Y destacó también que "por primera vez", se han aprobado "unos presupuestos del Estado con el 10% de inversión para el territorio valenciano".

Centro y periferia

Puig aseveró que "es urgente propiciar una España con una financiación justa, más sensible con la diversidad, comprometida con la cogobernanza, superadora de estructuras radiales, con el sector público descentralizado, y con juego limpio fiscal". "No puede ser que el perímetro de la M-30, que solo tiene 32 km, oculte a una España que tiene 7.526 km de perímetro costero", contrapuso.

"¿Qué es centro y qué es periferia? Esa es la reflexión pertinente. La Comunidad Valenciana quiere promover otra manera de entender este país desde una España Polifónica", concluyó al respecto.

El presidente aprovechó su intervención para anunciar el cierre de los vacunódromos y la recuperación de la atención sanitaria primaria 100% presencial. También desglosó las nuevas medidas en el marco de la desescalada, con la ampliación del ocio nocturno hasta las 5.00 horas.

