Mensajes de Koldo ratifican que la trama intentó vender un complejo de la SEPI por 250M para cobrar comisiones: "Ya está hecho y me ha llamado Aldama"

La operación fue bloqueada supuestamente porque Begoña Gómez, vinculada al Instituto de Empresa, exigió quedarse con parte del complejo para la entidad.

José Luis Ábalos pactó con Aldama la venta a cambio de una comisión de cinco millones de euros, según una grabación aportada al Tribunal Supremo.

Las conversaciones muestran la coordinación entre Koldo García, su exmujer Patricia Úriz y Víctor de Aldama en la presentación de ofertas por los edificios.

Mensajes incautados a Koldo García confirman que la trama intentó vender el complejo Campos Velázquez de la SEPI por 250 millones de euros para cobrar comisiones.

Mensajes inéditos de Koldo García ratifican que la trama intentó vender un complejo de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) para cobrar comisiones.

EL ESPAÑOL ha tenido acceso en exclusiva a los dispositivos electrónicos de Koldo García que fueron incautados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

En estos móviles existen conversaciones de Koldo García, su exmujer Patricia Úriz y Víctor de Aldama sobre la compra del complejo Campos Velázquez de la SEPI.

Aldama relató ante el Tribunal Supremo que presentó una oferta de 250 millones de euros por estos edificios situados en una de las mejores zonas de Madrid.

María Jesús Montero pidió a José Luis Ábalos encontrar un comprador para el complejo y este pactó con Aldama la venta a cambio de cinco millones de euros de comisión, según una grabación realizada por Koldo García.

El contenido de las conversaciones revela una coordinación directa para presentar la oferta ante la SEPI.

Vista aérea del complejo Campos Velázquez, propiedad de la SEPI en Madrid. SEPIDES

El núcleo de la operación gira en torno a la compra del complejo Campos Velázquez, un conjunto de seis edificios situado en el número 134 de la calle Velázquez de Madrid.

Se trata de uno de los activos más valiosos de Sepides, filial de la SEPI dependiente del Ministerio de Hacienda.

Los mensajes

El primer hito se sitúa el 6 de marzo de 2019. Ese día, Patricia Úriz envía a Koldo García dos archivos vinculados a la operación inmobiliaria.

Los documentos, remitidos a las 15:10, corresponden a una carta firmada por Víctor de Aldama en representación de la empresa Pilot Real Estate SL. En ella proponen a la SEPI una oferta de 250 millones de euros por el complejo Campos Velázquez.

Primera oferta de Víctor de Aldama para comprar el complejo Campos Velázquez de la SEPI. EL ESPAÑOL

El segundo archivo pdf enviado por Patricia corresponde a una noticia de El Economista titulada "La SEPI cede ante la presión del IE y estudia su venta de su sede".

Ese intercambio evidencia que Koldo supervisaba la documentación antes de su presentación formal.

El siguiente momento clave llega el 6 de mayo de 2019, fecha en la que se registra la oferta en la SEPI.

A las 16:46, Úriz escribe a Koldo: "Cariño estoy llegando a SEPI". El mensaje confirma que es ella quien acude físicamente a presentar la documentación.

Minutos después, a las 16:55, añade: "Necesito preguntarte una cosa de lo del registro". La secuencia se cierra a las 17:58 con un tercer mensaje: "Mi vida ya está hecho y me ha llamado Gonzalo [Víctor de Aldama] y ya se lo he dicho".

Ese mismo día, a las 18:22, Úriz envía a Víctor de Aldama el archivo correspondiente a la oferta registrada con el sello de la SEPI. Se trata del mismo documento que había sido presentado en la SEPI horas antes.

El contenido coincide con la oferta emitida desde Hong Kong por Platinum Estates. El escrito incluye la extensión del plazo de adquisición del complejo y mantiene las condiciones de compra. El precio propuesto en esta ocasión según el documento es de 201 millones de euros.

El registro oficial en el documento acredita la entrada de esa documentación el 6 de mayo de 2019 a las 17:18 horas. La coincidencia temporal con los mensajes confirma la autenticidad de la secuencia.

Oferta presenta por Planitum Estates Ltd, a través de Víctor de Aldama, para comprar Campos Velázquez. EL ESPAÑOL

La cronología concluye el 5 de julio de 2019. Ese día, Úriz envía a Aldama una imagen relacionada con la operación que posteriormente elimina de la conversación, pero cuya imagen quedó almacenada en la caché de uno de los dispositivos.

Tras este mensaje borrado aparece otro de Víctor de Aldama también eliminado del que no queda registro pero por el contexto siguiente parece que el empresario pidió a Patricia que borrara la imagen que acaba de enviar.

El documento fotografiado por Úriz era una ampliación de la oferta para la adquisición del "Complejo Campos Velázquez". La oferta, fechada el 2 de julio de 2019 en la cabecera del documento está sellada como recibida en la SEPI el 5 de julio de 2019.

Última modificación de la oferta por Campos Velázquez EL ESPAÑOL

"Ya. Te la he eliminado a ti también?", pregunta Patricia tras esta secuencia de mensajes eliminados. "Perfecto", responde el empresario. Ambos mensajes evidencian la intención de borrar rastros de la documentación compartida.

María Jesús Montero negó, durante su comparecencia en la comisión de investigación en el Senado el pasado 20 de abril, haber tenido conocimiento de cualquier contacto entre la SEPI y Aldama para este fin.

"Yo no tengo esa carta y me extraña muchísimo la existencia de ninguna carta en ese sentido", ,respondió de forma tajante respecto a dicha documentación.

El bloqueo de Begoña

Según el relato de Víctor de Aldama, Koldo García facilitó el acceso a la SEPI y coordinó la presentación de la oferta. Una versión que ahora encuentra respaldo en los chats y documentos intervenidos.

Aunque pese a las ayudas de Koldo García, Víctor de Aldama explicó en su declaración la pasada semana en el Tribunal Supremo cómo toda la operación se desvaneció: "Me quitaron Campos Velázquez".

El empresario añadió el motivo que, según él, provocó el bloqueo: "Begoña exigió quedarse con la zona de Velázquez para el Instituto de Empresa porque entró a colaborar con esa empresa. Los quería para ella".

Desde el Instituto de Empresa (IE), aseguran que "no se ha beneficiado en ningún momento de ninguna rebaja, descuento o reducción del precio acordado en sus tres contratos de alquiler con SEPIDES, firmados en 2010, 2013 y 2017, respectivamente".

"Las rentas pactadas se han abonado íntegramente y en los plazos previstos, y se han actualizado anualmente conforme a las cláusulas contractualmente establecidas, sin excepción", aseguran.

La comisión a Ábalos

Por si hubiera pocas pruebas de la colaboración de Koldo García con Víctor de Aldama para que el empresario comprara Campos Velázquez, un audio grabado por el asesor de José Luis Ábalos al propio ministro, aportado por Víctor de Aldama al Tribunal Supremo, les sitúa a ambos en el centro de la operación.

En esa conversación del 9 de abril de 2019, en la que participan Koldo y Ábalos, ambos aluden a una comisión vinculada a la intermediación para facilitar la venta del inmueble.

"Hay un montante de cinco y a ti te corresponde uno", se escucha en la grabación, en referencia a cinco millones de euros.

Koldo y Ábalos, sobre la comisión de Aldama si compra el complejo Campos Velázquez de la SEPI.

Según el relato de Aldama, esa cantidad era la contraprestación pactada por utilizar su influencia en el Gobierno para que la oferta presentada por el empresario fuera aceptada.

Según la documentación recuperada en estos mensajes, Aldama presentó dos ofertas de compra primero a través de la mercantil Pilot Real Estate y la segunda a través de la empresa Platinum Estates Limited. El importe ascendía hasta los 250 millones de euros.

En todas las ofertas se detallan las propuestas de condiciones de pago y el compromiso de confidencialidad. La propuesta contemplaba la adquisición de los seis inmuebles y quedaba sujeta a un proceso de due diligence.