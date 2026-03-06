Marlaska elige como nuevo DAO de la Policía al jefe de Baleares, el comisario principal Santafé Arnedo

Santafé Arnedo ha recibido numerosas condecoraciones y cuenta con formación en delitos de odio, seguridad pública y liderazgo.

El comisario principal, de 61 años, ingresó en la Policía Nacional en 1990 y ha ocupado cargos en Madrid, Canarias y Baleares.

Santafé Arnedo era hasta ahora el jefe superior de la Policía en Baleares y cuenta con una amplia trayectoria en unidades de intervención policial.

El ministro Fernando Grande-Marlaska ha nombrado a José Santafé Arnedo como nuevo Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía Nacional.

Los rumores que en los últimos días circulaban entre bambalinas de que una mujer sería escogida por primera vez para el cargo de Director Adjunto de la Policía (DAO) han sido tan solo un espejismo. Este viernes, el ministro Fernando Grande-Marlaska ha escogido al comisario principal José Santafé Arnedo como nuevo número 2 de la Policía, jefe operativo del Cuerpo.

Así ha podido conocerlo EL ESPAÑOL de fuentes del Ministerio del Interior. La decisión llega tras una semana de deliberaciones y tras valorar decenas de candidatos con el fin de seleccionar a quien esté al frente de 74.000 agentes tras el escándalo sexual de su antecesor, José Ángel González, Jota, quien llevaba ocho años en el cargo, incluso más allá de la jubilación.

El comisario principal ha sido nombrado por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a propuesta del director general de la Policía Nacional, Francisco Pardo Piqueras, nuevo director adjunto operativo de la Policía Nacional.

Según fuentes conocedoras de la decisión, ha sido una propuesta de la número 2 de Interior, Aina Calvo, quien le conoce de cuando trabajó como delegada del Gobierno en Baleares.

Santafé Arnedo tiene 61 años. Era hasta ahora el máximo responsable de la Jefatura Superior de Policía de Illes Balears. Se curtió toda la vida en unidades de intervención policial. Un nombramiento que ha sorprendido, dado que en los últimos días se especulaba con perfiles femeninos o cargos más próximos al ministro.

El nuevo DAO Ingresó como alumno de la escala ejecutiva de la Policía Nacional en 1990. Como inspector de policía ocupó diferentes puestos de trabajo en el ámbito de la seguridad ciudadana, policía judicial y extranjería en las jefaturas superiores de Madrid e Illes Balears.

En 2005 ascendió a inspector jefe y en 2012 a comisario. En esta categoría asumió responsabilidades en las jefaturas superiores de Canarias, y de nuevo en Illes Balears. En el año 2020 alcanzó la máxima categoría en la Policía Nacional y desde el mes de julio de 2022 desempeñaba el puesto de jefe superior en esta jefatura.

Es diplomado en Magisterio por la Universidad Complutense de Madrid y ha realizado numerosos cursos y jornadas formativas relacionadas con la actividad policial como delitos de odio, dirección estratégica de la seguridad pública, cooperación internacional en políticas de seguridad, liderazgo, y transformación digital en la Policía Nacional, entre otras.

El comisario principal Santafé Arnedo ha recibido además numerosas condecoraciones y reconocimientos por su trayectoria profesional.