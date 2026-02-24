Ángel Víctor Torres se citó con Ábalos el mismo día que Koldo alquiló un piso "discreto" para una "reunión" con prostitutas

La estrecha relación entre Torres y Koldo se mantuvo incluso después de la salida de Ábalos del Gobierno, y hay registros de nuevas reuniones en 2024.

Torres niega haber participado en citas con prostitutas y asegura que su relación con Ábalos y Koldo siempre fue profesional.

Conversaciones de WhatsApp revelan pagos a prostitutas y organización de encuentros privados entre Koldo, Ábalos y terceros, coincidiendo con reuniones oficiales.

Ángel Víctor Torres se reunió con José Luis Ábalos en Madrid el 15 y 16 de junio de 2021, días en que Koldo García alquiló un piso "discreto" para una reunión con prostitutas.

Ángel Víctor Torres se citó con Jose Luis Ábalos el mismo día que Koldo García alquiló un piso "discreto" para una "reunión" con prostitutas.

Las citas del entonces presidente de Canarias con el ministro de Transportes y su asesor se produjeron los días 15 y 16 de junio de 2021 aprovechando su viaje a Madrid, según queda constancia en el móvil de Koldo García, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.

Koldo García reservó una vivienda en la web Airbnb para una "reunión" con prostitutas el 15 de junio a la que asistiría Ábalos. Al día siguiente, el miércoles 16, los mensajes desvelan una nueva cita de Ángel Víctor con el entonces ministro de Transportes en su despacho oficial.

Unas horas después, por la tarde de aquel miércoles, Koldo envía a Ábalos varias fotografías de prostitutas, señalando su nacionalidad. El teléfono del asesor incluso registra la conversación sobre el pago a una de ellas.

"Confírmame si le das dinero a A", le dice Ábalos a su mano derecha. "Sí, 333" euros, responde Koldo.

Víctor de Aldama declaró en el Tribunal Supremo que había pagado pisos en la web Airbnb para reuniones con prostitutas del actual ministro Torres, Ábalos y Koldo.

El empresario, imputado por pagar comisiones, aportó las facturas del alquiler de una vivienda en el número 25 de la calle Atocha, el 9 de noviembre de 2018, así como de otra situada en la calle Ayala, también en la capital de España, el 15 de diciembre de 2018.

Ángel Víctor Torres afirmó que esa acusación era una "falsedad vil" y que cualquiera podía comprobar sus "salidas de Canarias". El expresidente canario viajó a Madrid el 10 de noviembre de 2018 para participar en un acto del PSOE en la localidad de Fuenlabrada.

También ha negado que haya participado en citas con prostitutas organizadas por Koldo o Aldama, y siempre ha alegado que con Ábalos y su exasesor sólo ha tenido una relación "profesional".

La agenda de Torres

Ángel Víctor Torres viajó a Madrid el martes 15 de junio de 2021 para asistir a la cena de Estado ofrecida en honor al presidente de la República de Corea del Sur, Moon Jae-In, y su esposa, Kim Jung-Sook.

Ábalos no asistió, por lo que no puede ser la reunión a la que se refería el ahora ministro de Política Territorial y Memoria Democrática cuando escribió a Koldo: "Mañana nos vemos".

Ángel Víctor Torres, Ministro de Política Territorial y Memoria Democrática

El viaje a la capital de España del presidente canario respondía, según su agenda oficial, a este acto. Sin embargo, gozó de dos días libres sin eventos ni reuniones oficiales en Madrid el miércoles 16 y el jueves 17 de junio.

Los whatsapps secretos de Koldo en poder de este periódico revelan que la visita a Madrid sí incluía reuniones privadas con José Luis Ábalos.

La primera, el mismo día que el ministro alquiló a través de Koldo un piso turístico en el barrio de Tetuán de Madrid, cerca de Paseo de La Castellana. La segunda, al día siguiente por la mañana en el Ministerio de Transportes.

El propio Ángel Víctor Torres planteó el encuentro con Ábalos y Koldo el jueves 10 de junio de 2021: "El martes noche vuelo a Madrid: cena con los Reyes. Va Pedro también. Igual el miércoles cabe un café con el jefe. Voy con Antonio Olivera [Jefe de gabinete]".

Koldo respondió unas horas después para fijar la reunión oficial que el presidente canario había solicitado con Ábalos: "11:00 el miércoles ministerio".

Entre el día 10 y el lunes 14 de junio de 2021, Torres y Koldo hablan en varias ocasiones y el plan se altera, como muestra un mensaje posterior. El entonces presidente de Canarias cierra otro encuentro para el martes 15.

El lunes (14 de junio) previo al viaje, Torres escribió: "A las 17 horas está Loli [Dolores Corujo, presidenta del Cabildo de Lanzarote] en el ministerio. Nos vemos mañana nosotros! [sic]".

Este mensaje confirma una nueva cita para el martes 15 de junio. Koldo respondió con un "ok" seguido de varios emoticonos de besos.

El mismo martes, Koldo envió a Ábalos un enlace de un piso en Airbnb con la ubicación del citado apartamento en el barrio de Tetuán de Madrid.

El mensaje era explícito: "Es una mierda pero discreto parece que es. Es una calle sin salida. Para tu reunión de hoy".

Durante la tarde, ambos pactaron los detalles logísticos. Ábalos escribió: "Me recoges 20:30". Koldo respondió: "Ok. En portal. Cuando vayas a salir avisa, porfa". A las 20:44, el exministro escribió: "Bajo".

No existen whatsapps de Torres a Koldo durante ese día, aunque sí pudo existir algún tipo de comunicación telefónica tanto con el asesor como con Ábalos.

Fotos y pagos a prostitutas

El miércoles 16, la reunión en el Ministerio se produjo según lo previsto. A las 11:20, Torres avisó por mensaje: "Estamos aquí abajo" (él y Antonio Olivera con el que dijo que viajaba).

Ese mismo día, a las 20:02, José Luis Ábalos recibió las fotografías de una mujer y una hora después más imágenes de otra prostituta seguidas del mensaje: "No puede la otra, esta es la española".

EL ESPAÑOL ha tenido acceso también a las conversaciones de Koldo García con la mujer que proveía de prostitutas a Ábalos para sus citas secretas.

Una hora más tarde, el entonces ministro vuelve a la conversación para mandar a su asesor un vídeo de humor y, cerca de la medianoche, reclama a Koldo: "Acuerdate de la bebida. Confirmame si le das dinero a A."

A lo que el asesor responde de inmediato: "Si. 333". Mensaje que Ábalos responde con un breve: "Sí".

Esto demuestra, que el mismo día que Ábalos se citó con Torres en el Ministerio, también hubo pagos a prostitutas.

Como en la mayoría de las ocasiones, Koldo García abonaba todos los gastos personales de Ábalos. En estos pagos realizados por el asesor, según las conversaciones de WhatsApp, se incluían los que se realizaban a prostitutas que acudían a fiestas privadas del entonces ministro.

Canarias y la trama

Este viaje a Madrid de Ángel Víctor Torres y el resto de contactos que han quedado registrados en el móvil de Koldo, revelan las conexiones del hoy ministro de Pedro Sánchez con la trama.

Ángel Víctor Torres y Koldo García mantuvieron una relación estrecha de amistad, según se desprende del análisis de las conversaciones del teléfono del exasesor de Ábalos.

Torres y Koldo se transmitían muestras de cariño habituales en sus mensajes como el emotivo mensaje que el asesor de Ábalos le mandó tras la cena en casa del presidente en febrero de 2022: "[...] Gracias de corazón. [...] Siempre a tu disposición [...]".

La relación perduró a la salida de Ábalos del Gobierno. De hecho, Koldo mantuvo un estrecho contacto con Ángel Víctor Torres hasta su detención el 20 de febrero de 2024.

Muestra de esa confianza era el habitual apodo de "marqués" con el que Koldo llamaba a Torres.

Ángel Víctor Torres se reunió en su despacho oficial como ministro con Koldo García tres semanas antes la detención del asesor de Ábalos.

El 23 de enero de 2024, Torres y Koldo cerraron la cita en el despacho del actual ministro de Pedro Sánchez.

"Muy buenas marques te comento estoy jueves y viernes en Madrid si puedes ya me haces un hueco un cafe y te doy un abrazo y te dejo tranquilo ya me dices [sic]", escribió Koldo.

Ángel Víctor Torres no dudó en aceptar: "Claro que nos vemos". El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática contestó: "Te invito por lo menos a un café en el Ministerio".

Tal y como desveló EL ESPAÑOL el 15 de junio de 2025, Koldo García conserva grabaciones de Ángel Víctor Torres posteriores a su detención que comprometen a Pedro Sánchez.

Esto demostraría que Koldo siguió manteniendo contactos con Torres y su mano derecha Antonio Olivera tras ser detenido por la UCO.

Viaje del constructor Ruz

Los mensajes del asesor de Ábalos han desvelado también cómo se organizó una cena en la casa de Ángel Víctor Torres en Las Palmas el 9 de febrero de 2022.

En aquella ocasión acudieron, según registra el teléfono, Ábalos, Koldo y el empresario José Ruz, propietario de Levantina Ingeniería y Construcción. La cita se celebró días antes de que se anunciara la licitación de la reforma del Edificio Royal por siete millones de euros.

Una obra por la que Ruz se había interesado meses antes y que Koldo le aseguró que "ya estaba solucionado".

La empresa de Ruz obtuvo la máxima puntuación en los criterios subjetivos pese a presentar la peor oferta económica. La adjudicación fue recurrida por OHLA y está bajo análisis de la Guardia Civil a través de la UCO.

Este lunes, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática negaba en declaraciones a los medios de comunicación que hubiese cenado con José Ruz para tratar sobre la licitación de un inmueble para la Agencia Tributaria canaria, y atribuía las informaciones al respecto a "otro paso más para intentar desgastar al Gobierno con mentiras y falsas acusaciones".