Calvo quiere una ley de horarios que combata "los altos niveles de ansiedad" de las españolas

La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Igualdad, Carmen Calvo, ha avanzado esta semana que el Ejecutivo está trabajando en una normativa para la racionalización de los horarios en España, al tiempo que ha apuntado que "las españolas son de las mujeres que, dentro de la Unión Europea, presentan niveles de ansiedad más altos". Así lo señaló durante una comparecencia en el Congreso de los Diputados en la que pidió un debate sobre los "estremecedores" horarios en España con el objetivo de posibilitar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral.

El último Informe de Política Familiar avisa de que "España está a la cola de Europa en conciliación", por lo que es necesario flexibilizar la jornada laboral. Con una media de 1.665 horas al año, España lidera el ránking de los países que más trabajan en la UE. Tan solo tres de cada diez españoles tiene un horario flexible, lo que está afectando a la conciliación de la vida laboral y familiar.

"Existe una cultura del presencialismo laboral que provoca trabajar más horas de las necesarias, con horarios improductivos, extensos e ineficaces", denuncia el informe, del que se desprende que cuatro de cada diez asalariados "suele prolongar su jornada laboral".

El presidente de la Asociación para la Racionalización de los Horarios Españoles (ARHOE), José Luis Casera Gimón, cree que el problema de que en España salgamos de la oficina a las 20.00 horas en lugar de a las 18.00, es que "tenemos un concepto de trabajo como puesto de estancia y no como competitividad" y está comprobado que el "presentismo no es productividad". Casera cree que otra de las razones que explica esta situación es que "en muchas de las empresas se da un descanso de almuerzo de más de dos horas, lo cual es innecesario" ya que, "es mucho más conveniente que la gente salga antes de la oficina y tenga tiempo para sus hijos o sus relaciones sociales".

Los horarios hasta altas horas "propician la dejación de funciones paternales" contribuyendo al "fracaso escolar en muchos casos", ya que esto hace que "no nos preocupemos tanto de nuestros hijos". Si las personas tuviesen "más tiempo para sus labores familiares, esto favorecería el horario de los comercios y a los comerciantes". La asociación ARHOE tiene un programa con niños llamado "¿Cuánto tiempo tienes para mí?", en el que según Casera, "los niños dejan claro que echan en falta a sus padres".

Los anuncios incumplidos de Rajoy

A pesar de las numerosas ocasiones en las que se ha tratado de poner en marcha una regulación del horario laboral, nunca se ha concretado. En 2012, durante el Gobierno de Mariano Rajoy, el asunto llegó hasta el Congreso con una subcomisión para la racionalización de los horarios a la que acudieron durante un año académicos, empresarios y sindicalistas.

En 2013 vio la luz un texto que logró un consenso casi total y en el que se pedía "emprender iniciativas legislativas que encaminasen hacia unos horarios de vida y de trabajo más acordes con los países de la Unión Europea". Concluyeron además, que con un horario europeo se observa "una clara mejora de la productividad y una reducción del absentismo", esto debía de llevarse al Pleno pero nunca llegó, ya que el Gobierno de Rajoy argumentó que había "cosas más urgentes".

Antes de las elecciones del 26 de junio de 2016, Rajoy prometió consensuar un acuerdo "para lograr una jornada laboral que con carácter general finalice a las 18.00 horas" para no quedarse "descolgados de Europa". "Ya lo he dicho alguna vez y lo reitero aquí. Soy partidario de que la jornada laboral en España con carácter general acabe a las seis de la tarde, como sucede en otros países de nuestro entorno". El ex presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, repitió la propuesta en varias ocasiones pero nunca la llevó a cabo.

"Ley de husos del tiempo"

Calvo dijo que el Gobierno de Sánchez debe ser "capaz de trazar algo que tenga que ver con unos horarios que mejoren estos problemas del país". A su juicio, actualmente hay fórmulas "que ayudan muy poco a trazar la vida". "Para las mujeres jóvenes que deciden ser madre es verdaderamente enloquecedor. Ser mujer joven y trabajadora e intentar ser madre con o sin pareja es prácticamente un imposible", afirmó.

Casera tiene esperanzas en que esta vez el Gobierno "sí ponga en marcha" una normativa que Fátima Báñez, la ministra de Empleo y Seguridad Social durante el Gobierno de Rajoy, "prometió pero nunca llevó a cabo", ya que según el presidente de ARHOE, "siempre había excusas".

La ministra de Igualdad declaró que el tema de la conciliación familiar es un problema que habitualmente "se resuelve en el ámbito privado" con ayuda de familiares, y de este modo, se "sustituye una responsabilidad" que corresponde al ámbito público. En este contexto, invitó a los diputados a hacer un "debate importante, profundo y generoso" para poder impulsar una ley para la racionalización de horarios y conciliación de la vida personal, familiar y laboral.

En cuanto a la desigualdad en el trabajo, Calvo dijo que "no podemos exigirle a las mujeres heroicidades de las que se beneficia luego el resto del país", para después recalcar que, antes de debatir sobre una Ley de Familia, hay que abordar "la itinerancia laboral de las mujeres". En cualquier caso, defendió que la democracia "tiene que dar respuesta" a todas estas cuestiones y afirmó que una ley de husos del tiempo facilitaría "la corresponsabilidad" entre hombres y mujeres.

En cuanto al cambio de huso horario, el presidente de ARHOE cree que "no solucionaría el problema de la conciliación familiar pero sería una palanca de cambio" ya que "el uso que tenemos ahora es, según numerosos estudios, perjudicial para la salud". Señala que sigue habiendo una "gran diferencia en la carga del hogar entre mujeres y hombres", lo que provoca que ellas estén en "desventaja laboral".

Para Casera, el problema se traslada también a la parrilla de televisión, que hace que las series finalicen a la 1.00 y que durmamos una hora menos, lo que provoca que "los españoles seamos los más cansados y los menos productivos de la Unión Europea".