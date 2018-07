Casado: "He recibido presiones para integrarme en la candidatura única"

El candidato a presidir el PP, Pablo Casado, ha reivindicado que su campaña está siendo "muy respetuosa" y que es él quien ha recibido "presiones" para integrarse en una candidatura única. Respondía así a la insinuación de la otra candidata, Soraya Sáenz de Santamaría, que había asegurado unos minutos antes en una entrevista de radio que "las señoras en este debate nos hemos comportado con una educación ejemplar, bastante más que algunos señores".

Casado ha insistido en la falta de apoyo que ha recibido su candidatura de la dirección: "Ha quedado claro que el aparato no ha estado conmigo, sólo hay que fijarse en las provincias y las circunscripciones claves para ver que no he contado con ese apoyo. Pero voy a seguir apelando a ellos".

Casado ha criticado "la política territorial y de coordinación de medios" del Gobierno de Rajoy que integraba Santamaría. "No ha sido nuestro fuerte", ha dicho en TVE. El candidato ha recordado además que fue "el único cargo de la dirección nacional del PP que estuvo en la manifestación del 8 de octubre".

Debate de candidatos

La ex vicepresidenta Sáenz de Santamaría, en una intervención en Cope, ha lamentado que Casado juegue a "dividir entre señoras para ver si encuentra hueco", en referencia a conseguir los votos de la candidatura de Cospedal.

También se ha vuelto a referir Santamaría a la posibilidad de un debate con el otro candidato: "Me vendría muy bien, contrastar trayectoria, experiencia y proyecto, pero no estoy para pensar en mí. He debatido con Rubalcaba, con Rivera, Sánchez e Iglesias. Pero tengo que pensar cómo quiero presidir España y la colisión entre nosotros sólo beneficia al PSOE".

Sobre la decisión final acerca del debate asegura que "debe ser la comisión gestora la que decida en interés, no de los candidatos, sino del partido".

Sáenz de Santamaría ha insistido en la candidatura única con Casado. "Quiero hablar con él, le he llamado para sentarnos, con absoluta generosidad y altura de miras. A mí me ha respaldado la militancia y los militantes quieren una lista de unidad. Las ambiciones políticas de cada uno son legítimas, pero un partido unido puede devolver a España tranquilidad y unidad".

La ex vicepresidenta ha presumido de ser "la única que ha superado la barrera de los 20.000 votos y la lista ganadora en la mitad de las circunscripciones, en 30 por 14 Casado".

Diálogo con Cataluña

Sáenz de Santamaría se ha referido en tono crítico a la reunión ayer de Sánchez y Torra en Moncloa. "Yo sólo me reuní dos veces con Junqueras. Con quien más he dialogado en Cataluña es con los catalanes, sociedad civil y el resto de constitucionalistas, empresas que lo estaban pasando mal. Una cosa es el diálogo y otra las cesiones a los independentistas... la que se ha ido del Gobierno con una querella de los independentistas he sido yo", ha dicho.

Cuando habla Carmen Calvo, afirma, "está más pendiente de la aprobación de los independentistas que del conjunto de españoles".

"Cuando gobernábamos no nos dedicábamos a hacer turismo por la Moncloa con Torra. Lo que toca es firmeza, el apaciguamiento no existe con esta gente, que practican el apartheid", ha concluido.