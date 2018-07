10 frases de Carmen Calvo contra la prostitución el día que se sabe que la Junta pagó en un prostíbulo

La ministra de Igualdad y vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, es muy crítica con la prostitución, y ha manifestado que el objetivo del PSOE es "ilegalizarla". Desde hace un mes, cuando Pedro Sánchez accedió a la Moncloa, Calvo ha insistido en ese discurso.

Sin embargo, este martes se ha destapado que con una tarjeta con fondos de la Junta de Andalucía se gastaron casi 15.000 euros en un prostíbulo de Sevilla durante el mandato de José Antonio Griñán (2009-2013). Según publica El Mundo, el entonces consejero de Empleo Antonio Fernández, utilizó la tarjeta de crédito de la Fundación Andaluza para la Formación y el Empleo (Faffe), que tiene como objetivo formar a los parados, para cubrir los gastos en el lupanar. Griñán apartó de la consejería a Antonio Fernández, investigado en el caso de los ERE y principal responsable de la Faffe.

La vicepresidenta y ministra de Igualdad tiene frases muy duras contra la prostitución, actividad que llega a comparar con el asesinato o el narcotráfico. Hemos seleccionado 10.

1. "Los prostíbulos son Guantánamos de cercanía".

2. "La prostitución no es el oficio más antiguo del mundo, sino la esclavitud más antigua y grande de la historia".

3. "No me vale que me digan que existe desde el principio de los tiempos, porque lo mismo ocurre con el asesinato, y no por ello alguien pide que se deje de castigar".

4. "La prostitución es el tercer negocio ilegal del planeta. No le vamos a llamar profesión, como tampoco se lo llamamos al narcotráfico".

5. "Que cada hombre que diga que la prostitución es una profesión que hay que regular, que apunte a su hija a una academia".

6. "La prostitución es una gran esclavitud con cifras inaceptables en España".

7. "La prostitución no es una actividad digna ni una profesión".

8. "En nuestro cuerpo sigue habiendo una batalla campal que la consiente el patriarcado".

9. "Trabajo para que la prostitución desaparezca. Hay que penalizar, castigar y perseguir a los llamados clientes".

10. "Banalizamos la sexualidad como si fuese ocio y no una energía preciosa de la que disponemos para relacionarnos, ser felices y reproducirnos".

Carmen Calvo se enorgullece de que el PSOE es el "único partido abolicionista" en relación a la prostitución. En la jornada "La cultura de la igualdad" organizada en el Senado en mayo de este año, cuando todavía era secretaria de Igualdad del PSOE, dijo que era "muy importante" empezar a tomar decisiones "legales y contundentes" para castigar a los proxenetas y a los hombres que van a la prostitución.

Los socialistas madrileños, por ejemplo, propusieron hace dos meses una ordenanza contra la prostitución y la explotación sexual que preveía unas sanciones para los clientes que oscilaban entre los 500 y los 3.000 euros.