Los 85 objetivos del nuevo Gobierno: en qué te afectará ministerio a ministerio

Nunca antes se había producido un relevo en el Gobierno tan sorpresivo y nunca antes un Ejecutivo se había enfrentado a la tarea de sacar leyes adelante con la mayoría de las dos Cámaras determinada a impedir la gobernabilidad y con el grueso de sus socios potenciales (Podemos) resueltos a no facilitar las cosas por haber sido excluidos del Ejecutivo.

En estas condiciones, con un Presupuesto heredado y sin opciones de aprobar el techo de gasto, la capacidad de maniobra del flamante Gobierno Sánchez se ve seriamente comprometida. Sin embargo, la expectación que ha generado el nombramiento de los nuevos ministros es enorme.

El presidente Pedro Sánchez ha demostrado ser un político audaz. Pero en adelante se le juzgará también por su capacidad gestora. No parece aventurado aguardar un futuro turbulento en lo político, en la que la acción de Gobierno se apoye en buena medida en la aprobación de decretos.

Las situaciones excepcionales requieren habilidades extraordinarias. El nuevo Gobierno puede tener la tentación de dejarse llevar por el efectismo que ha caracterizado la comunicación, estructura y composición del nuevo Gobierno. Pero como lo que de verdad importa a los ciudadanos es su “eficacia” a los mandos del país, en EL ESPAÑOL repasamos los cinco principales retos de cada una de las 17 carteras ministeriales. Estos 85 objetivos afectan de lleno a la vida de los ciudadanos.

Grande Marlaska, Ministerio de Interior

El ministerio del Interior es uno de los puntos más sensibles del nuevo Gobierno. Desde allí se afrontará la necesaria modernización de las estructuras de las Fuerzas de Seguridad del Estado, la política de dispersión de los presos de ETA, la gestión de posibles crisis que afecten a la seguridad de la ciudadanía y la lucha contra las grandes mafias o los clanes de la droga. Estos son los temas más importantes que tiene en la agenda el nuevo ministro Fernando Grande-Marlaska. Sus retos: 1. La amenaza del terrorismo yihadista / 2. El conflicto en Cataluña / 3. La equiparación salarial de policías y guardias civiles / 4. La lucha contra las mafias de la droga / 5. La Ley Mordaza.

Josep Borrel, Ministerio de Exteriores

El nombramiento de Josep Borrell como ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación ha caído como una declaración de guerra entre los partidos independentistas que apoyaron la moción de censura de Pedro Sánchez contra Mariano Rajoy. El ex presidente de la Eurocámara se ha convertido en una de las bestias negras del separatismo y -como ya ocurriera con sus antecesores José Manuel García-Margallo y Alfonso Dastis- la crisis catalana será paradójicamente la prioridad absoluta de su mandato. Sus retos: 1. Desmontar el relato soberanista / 2. Recuperar influencia en la UE / 3. Negociar el futuro de Gibraltar / 4. Crisis humanitaria y política en Venezuela / 5. Posicionarse ante Trump.

Margarita Robles, Ministerio de Defensa

La nueva ministra de Defensa, Margarita Robles, deberá afrontar de forma urgente una serie de temas que el fugaz cambio del Ejecutivo deja en el aire. En la lista de prioridades destaca el papel de España en la nueva política de Defensa Europea y el presupuesto destinado a este ministerio en la OTAN. Sus retos: 1. Mercado Europeo de la Defensa / 2. El Vehículo de Combate sobre Rruedas 8x8 y Fragata F-11 / 3. El sistema remotamente tripulado MALE Predator y cazas de combate / 4. Relaciones con la OTAN y gasto en Defensa / 5. La problemática de tropa y marinería.

Meritxell Batet, Ministerio de Administraciones Territoriales

No ha habido pieza informativa sobre Meritxell Batet, que se haya publicado en los último días, que no haya subrayado como principal reto de su ministerio el desafío catalán. Siendo sin duda el desafío independentista el principal reto al que se enfrenta la política catalana, no son menores sus obligaciones y cometidos como máxima responsable del Gobierno en el funcionamiento de las administraciones del Estado y sus tres millones de empleados públicos. Sus retos: 1. Rebajar la tensión en Cataluña / 2. Normalizar la relación con la Generalitat / 3. Racionalizar la Administración / 4. Mejorar la productividad de los funcionarios / 5. Capacidad adquisitiva y tasa de reposición.

Nadia Calviño, Ministerio de Economía

El Ministerio de Economía y Empresa ha asumido las competencias de telecomunicaciones y tecnología. Señales claras de que su principal objetivo será generar un ecosistema estable que impulse la creación de empresas y que favorezca el desarrollo de las compañías en un entorno digital. Eso sí, no podrá dejar de lado su peso en banca, con el reto de las 'fintech' de fondo, y en especial la privatización de Bankia. Sus retos: 1. Privatización de Bankia / 2. Digitalización y reindustrialización / 3. Subasta del 5G / 4. Liberación del segundo dividendo digital / 5. Mercado laboral en el entorno digital.

María Jesús Montero, Ministerio de Hacienda

A partir de ahora María Jesús Montero será la responsable de guardar los dineros, pero también de hacer que las cuentas cuadren. Todo un rompecabezas, pues deberá combinar la expansión económica que promueve el programa del PSOE con un recorte del déficit hasta el 2% del PIB y la reducción de la deuda, actualmente en el 98,3% del PIB. Sus retos: 1. Los Presupuestos de 2019 / 2. La financiación autonómica / 3. Reforma fiscal / 4. Lucha contra el fraude fiscal / 5. Mantener a raya a las Comunidades: Cataluña la primera.

José Luis Ábalos, Ministerio de Fomento

Uno de los ministerios con más capacidad ejecutiva es, sin duda alguna, Fomento. Los intereses de autonómicos, municipales, empresariales y políticos desembocan en las grandes construcciones estatales. José Luis Ábalos, por tanto, tendrá dos años, por lo menos, muy ajetreados donde el AVE y las autopistas serán las grandes losas con las que cargará el nuevo responsable de esta cartera. Sus retos: 1.- La operación Chamartín, la eterna promesa / 2. Los extremeños piden un tren de calidad / 3. El este español mete prisa por el Corredor del Mediterráneo / 4. Las autopistas, el dolor de cabeza constante / 5. El aeropuerto Adolfo Suárez, a la vanguardia de Europa.

Dolores Delgado, Ministerio de Justicia

La ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha jurado el cargo en un momento en el que las principales asociaciones de jueces y fiscales están reclamando medidas para conseguir una Justicia más independiente y moderna, en virtud de la que piden más inversión y personal. Delgado lo sabe bien, porque ella misma participó en la huelga de jueces y fiscales como miembro de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) el pasado 22 de mayo. Precisamente por eso, se espera que luche por las reivindicaciones que llevó a la calle. Sus retos: 1. Justicia independiente / 2. Modernización / 3. Inversión / 4. Plazo de las instrucciones / 5. Mejoras salariales.

Magdalena Valerio, Ministerio de Trabajo

La ministra de Empleo y Seguridad Social, Magdalena Valerio, debe afianzar la creación de empleo, retomar la mesa del diálogo social con patronal y sindicatos, reducir la temporalidad en las contrataciones, acabar con la brecha salarial entre hombres y mujeres, reformar el sistema de pensiones y afrontar la derogación o no de la reforma laboral pese a las advertencias en contra de asociaciones empresariales y organismos internacionales. Sus retos: 1. Más de 20 millones de empleos en 2020 / 2. Un sistema de pensiones sostenible / 3. Acabar con la precariedad laboral / 4. Impulsar el diálogo social / 5. Prestaciones a parados de larga duración.

Reyes Maroto, Ministerio de Industria

Reyes Maroto, experta en presupuestos y hasta ahora diputada en la Asamblea de Madrid, se encarga de la cartera de Industria, Comercio y Turismo. Entre sus principales retos se encuentra la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores del turismo, especialmente las de las 'kellys', regular los pisos turísticos y por encima de todo modernizar el comercio y el sector del automóvil para afrontar los retos del mundo digital. Sus retos: 1. De 'las kellys' al modelo eficiente / 2. Los pisos turísticos, en el punto de mira / 3. El reto del comercio: su modernización / 4. El estratégico sector del automóvil / 5. A por la industria 4.0.

Isabel Celáa, Ministerio de Educación

El hasta hace una semana ministro de Educación, Iñigo Méndez de Vigo, y la recién nombrada titular del mismo Ministerio, Isabel Celaá, ya tienen en común algo más que portar la misma cartera ministerial. Al primero, "la gente" le pedía por la calle "un gran pacto por la educación". A la segunda, "la ciudadanía" le reclama pactar. Sin duda, uno de los deberes pendientes de todos los gobiernos -y que también hereda la nueva ministra- es alcanzar un pacto nacional por la educación, pese a que fue su propio partido, el PSOE, quien se levantó de la mesa de negociaciones del último intento de gran acuerdo en el Congreso. Sus retos: 1. Derogar la LOMCE / 2. Conseguir elevar el presupuesto / 3. Potenciar la Formación Profesional / 4. Acabar con el adoctrinamiento en Cataluña / 5. Luchar contra el acoso escolar.

Carmén Montón, Ministerio de Sanidad

Quienes clamaban por un médico en el puesto de ministro de Sanidad pueden estar de enhorabuena. Carmen Montón es licenciada en Medicina y tiene un máster interdisciplinar en Estudios de Género. Conocida defensora de la sanidad pública en su concepción más genuina -universal y gratuita- éste será su principal reto, para el que contará con las limitaciones de grupos de interés y de los presupuestos ya aprobados. Sua retos: 1. Dar más peso a la salud pública / 2. Volver a hacer la sanidad pública universal / 3. Acabar con los copagos / 4. Aumentar la financiación del Sistema Nacional de Salud / 5. Luchar contra las pseudociencias.

Màxim Huerta, Ministerio de Cultura y Deporte

El de Màxim Huerta ha sido probablemente el nombre más controvertido del nuevo Gobierno de Pedro Sánchez. Sobre él se han puesto todas las miradas como el ministro, quizás, menos preparado y del que se tienen serias dudas sobre su capacidad de gestión y mediación. Además, la cartera de Cultura y Deportes no es sólo una de las más conflictivas sino que además es, casi con total seguridad, una de las más mediáticas por la relevancia social de sus actores. Sus retos: 1. La SGAE / 2. Ley de Mecenazgo / 3. Más dinero en los museos estatales / 4. Más ayudas al cine / 5. Un 'casco azul' para el deporte español.

Pedro Duque, Ministerio de Ciencia

Ningún otro nombramiento ha causado mayor excitación que el de Pedro Duque. La mera noticia de la resurrección del Ministerio de Ciencia bastaba para reconfortar a los investigadores, pero el primer astronauta español le aporta una popularidad y prestigio unánimes. El lanzamiento ha sido exitoso, ahora tendrá que gravitar entre los despachos y el Congreso para demostrar sus capacidades como gestor público. Sus retos: 1. Aumentar la inversión en I+D / 2. Reducción de la burocracia / 3. Atraer talento extranjero / 4. Combatir las pseudociencias / 5. Recuperar la proyección internacional.

Teresa Ribera, Ministerio de Cambio Climático y Energía

Pedro Sánchez ha diseñado un ministerio al servicio del cuidado del medio ambiente que ha puesto en manos de Teresa Ribera. Es por ello que su gran reto es la Transición Energética, la necesidad de reducir emisiones de CO2 y mantener la economía competitiva. Para ello deberán afrontar el cierre de las centrales nucleares y de carbón, eliminar barreras para fomentar el autoconsumo eléctrico y plantear un cambio de la fiscalidad energética. Sus retos: 1. Ley contra el cambio climático / 2. Avanzar hacia un modelo energético más diverso / 3. Calendario de cierre de nucleares y carbón / 4. Eliminar barreras para fomentar el autoconsumo eléctrico / 5. Plantear un cambio de la fiscalidad energética.

Luis Planas, Ministerio de Agricultura

Luis Planas, nuevo ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, llega en plena negociación de la Política Agraria Comunitaria (PAC). Hasta ahora España lideraba un frente común contra el recorte de presupuesto previsto por la Comisión Europea y con dificultades sectoriales encima de la mesa. Además, deberá hacer frente a la reorganización del ministerio. Sus retos: 1. Arquitectura del Ministerio / 2. Mejorar la competitividad en el sector frutas y hortalizas / 3. Mejora de la Ley de la Cadena Alimentaria / 4. Reforma de la PAC / 5. Sostenibilidad económica y medioambiental.

Carmen Calvo, Ministerio de Igualdad

En el año del feminismo, con las reclamaciones desgarradas del 8-M aún resonando en las esquinas, la vicepresidenta y nueva ministra de Igualdad, Carmen Calvo (Cabra, Córdoba, 1957), no se amilana en reconocer que tuvo antes conciencia feminista que socialista. A la número dos del Ejecutivo de Pedro Sánchez, mujer de partido, se le han conocido luchas personales y orgánicas que ahora tendrán una oportunidad de oro en un Ministerio renovado y recuperado. Sus retos: 1. La apuesta por el 016 / 2