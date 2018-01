La Fiscalía pedirá la detención de Puigdemont con una euroorden si sale de Bélgica

La Fiscalía del Tribunal Supremo ha anunciado este domingo que solicitará al juez Llarena la reactivación de la euroorden para que Carles Puigdemont sea detenido en Copenhague si se confirma el viaje del expresidente catalán a la capital danesa anunciando para mañana.

La Fiscalía ha hecho público un comunicado en el que señala que se encuentra pendiente de la "confirmación oficial vía policial de los movimientos del investigado Carles Puigdemont para asistir el lunes 22 de enero al debate organizado por el Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de Copenhague".

"De producirse esta confirmación, es intención de la Fiscalía actuar inmediatamente solicitando al magistrado instructor del Tribunal Supremo que proceda a la activación de la euroorden de detención y entrega para solicitar a la autoridad judicial danesa la detención del investigado", añade.

Zoido avisa a Puigdemont: "No va a tener inmunidad"

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha recordado que el expresidente catalán Carles Puigdemont podría ser detenido si sale de Bélgica para asistir a un acto político en Dinamarca y el Tribunal Supremo reactiva la euroorden de detención contra él.

En una entrevista en la Cope, Zoido ha recordado que Puigdemont se encuentra "huido de la justicia española" en Bélgica, pero que "no va a tener inmunidad por muy parlamentario" que haya sido elegido, porque los diputados también tiene que ser responsables de sus actos.

"Si se activara la euroorden y se encuentra en Dinamarca, la Fiscalía actuará para que pueda ser detenido", ha recalcado Zoido al ser preguntado por el viaje que mañana tiene previsto realizar Puigdemont para participar en un debate organizado por la Universidad de Copenhague.

Además, el ministro ha hecho un llamamiento para que "reine la cordura" y se constituya un Govern en Cataluña que pueda recuperar la "normalidad" tras las elecciones "legítimas, pacíficas y democráticas" del pasado 21 de diciembre.

"Los Mosos no fueron leales"

Zoido también ha considerado que los Mossos "no fueron lo leal que se requería" en el referéndum ilegal del 1 de octubre, ya que se desplegó un menor número de agentes autonómicos de los que habían anunciado en las reuniones previas de coordinación.

Durante la entrevista, ha insistido en el compromiso del Gobierno de equiparar el sueldo de policías y guardias civiles con los de los cuerpos autonómicos y ha señalado que la próxima semana habrá una primera reunión para empezar a fijar las cantidades concretas.

El ministro ha explicado asimismo que su antecesor en el cargo, Jorge Fernández Díaz, ingresado en un hospital desde el pasado viernes tras sufrir un infarto, se encuentra estable.

El abogado: "El riesgo de detención es bastante alto"

Jaume Alonso-Cuevillas, el abogado del expresidente catalán Carles Puigdemont, ha admitido este domingo que si su representado viaja de Bruselas a Dinamarca, para participar en una conferencia, y "el estado español tiene la euroorden preparadísima (...) el riesgo de detención es bastante alto".

En unas declaraciones a Rac1, Alonso-Cuevillas ha criticado la nota de ayer de la Fiscalía, en la que apuntó que Puigdemont "persiste en su plan delictivo", tras darse a la fuga y mantener las actuaciones que culminaron con la declaración de independencia, por lo que advirtió de que su inmunidad parlamentaria no puede derivar en "impunidad", y podría así ser detenido.

"Es insólito. En 34 años de carrera nunca he visto que la Fiscalía haga notas informativas sobre un caso concreto de manera preventiva", ha señalado el abogado de Puigdemont.

Sobre la intención inicial del presidente de la Generalitat de acudir a un acto mañana en Copenhague, adonde viajaría desde Bruselas -en donde está huido de la justicia española-, Alonso-Cuevillas ha recordado que "en ninguno de los códigos (ni belga, ni danés, ni español) se dan las circunstancias de rebelión".

Respecto a la sesión de investidura del próximo 31 de enero, el abogado de Puigdemont ha dicho sobre su posible presencia: "No me consta que lo tenga decidido. Todos los escenarios están abiertos". "No descarto una investidura telemática", ha añadido.