Ni Galaxy S25 ni S26: la última filtración de Samsung es del Galaxy S27, por increíble que parezca

Las filtraciones ya forman parte íntegra del sector tecnológico, como no ocurre en otros sectores. Inicialmente, algunas compañías lucharon, incluso legalmente, para evitar que se diesen a conocer detalles de sus productos antes de lo debido; pero en la práctica, la mayoría acepta que es algo inevitable. Samsung, siendo una de las marcas más populares, es una de las que más sufre de estas filtraciones, y ya se conocen detalles del Galaxy S25 muchos meses antes de que sea lanzado.

Pero eso no es nada en comparación con la nueva filtración publicada por el medio coreano SEDaily: afirman tener detalles del Galaxy S27. En efecto, estamos hablando de un móvil que no llegará al mercado hasta dentro de dos años y medio, como mínimo; siempre es posible que Samsung vuelva a cambiar su calendario de lanzamientos, pero lo que parece seguro es que el Galaxy S27 no llegará al menos hasta el año 2027.

La filtración, además, es de las gordas, porque afecta a la pieza más importante del móvil: el procesador. Esta misma semana, Samsung fue una de las marcas que confirmó el uso del Snapdragon 8 Elite, el nuevo procesador más potente para Android; aunque no se ha confirmado oficialmente, los rumores apuntan a que toda la gama Galaxy S25 usará el mismo procesador de Qualcomm.

Eso significa que Samsung vuelve a 'abandonar' sus propios procesadores Exynos en favor de los de Samsung, después de que ya lo hiciese con los Galaxy S23. Gracias al salto de calidad que obtuvo con el Exynos 2400, la compañía decidió usarlo en algunos modelos del Galaxy S24, exceptuando el modelo Ultra que continuó con el Snapdragon 8 Gen 3.

Según la nueva filtración, Samsung habría decidido usar exclusivamente procesadores de Qualcomm no sólo en los próximos Galaxy S25, sino también en los futuros Galaxy S26; por lo tanto, dos generaciones consecutivas usarán procesadores Snapdragon, algo que no ha ocurrido nunca en toda la historia de la gama Galaxy S. Samsung siempre ha intentado dar prioridad a sus Exynos, metiéndolos al menos en una generación o en un modelo, pero esta será la primera vez que no podrá hacerlo.

El motivo es simple: Samsung no ha podido producir un chip de 3 nm al nivel necesario para cubrir la demanda; la buena noticia es que ya tiene planes para solucionarlo, y aquí es donde entra el Galaxy S27. Según la filtración, el próximo chip puntero de Exynos tiene el nombre código 'Ulysses', el legendario héroe griego, y estará fabricado en un nuevo proceso de 2 nm de segunda generación SF2P desarrollado por Samsung Foundry. Dicho proceso no estará listo para su uso hasta finales de 2026, y de ahí que los Galaxy tengan que usar Snapdragon hasta entonces.

Se trata de una apuesta a largo plazo, que viene después de que, supuestamente, Samsung haya tenido problemas durante el desarrollo de su proceso de 3 nm. El plan original era usar este proceso para el nuevo Exynos 2500, que sería usado en el Galaxy S25 y el Galaxy S25+. Pero los ingenieros encontraron dificultades para producir suficientes chips válidos como para cubrir la producción de estos móviles, y de ahí su cancelación y el cambio de planes.