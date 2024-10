Samsung, Xiaomi, Honor y más: estos son los primeros móviles que usarán el chip más potente de la historia

Qualcomm lo ha vuelto a hacer. El nuevo Snapdragon 8 Elite representa un importante salto de potencia respecto a la pasada generación; un procesador de móvil que pretende ser tan potente como un ordenador portátil, algo que hasta no hace mucho parecía imposible, gracias al uso de los mismos núcleos que el Snapdragon X Plus usado en los portátiles Copilot+ PC. No será sólo el procesador más potente disponible en Android; tiene papeletas para ser el más potente de todo el sector, punto.

Con esas credenciales, no es de extrañar que las principales marcas se hayan subido al carro de Qualcomm; incluso aquellas que hasta ahora usaban procesadores de otras marcas, o incluso diseños propios, han confirmado que usarán el Snapdragon 8 Elite en al menos uno de sus nuevos modelos. Entre la lista nos encontramos algunos de los nombres más importantes del sector, con pocas excepciones.

Para empezar, la confirmación más esperada era la de Samsung. Según los rumores, hasta ahora la compañía coreana aún estaba dudando de si apostar por sus procesadores Exynos en la nueva gama Galaxy S25 que se presentará a principios del año que viene; incluso se llegó a hablar de que iba a cambiar de bando a MediaTek. La aparición de Samsung en la conferencia de Qualcomm borra esas dudas y confirma que, como mínimo, uno de los nuevos S25 usará el Snapdragon 8 Elite; la gran pregunta es cuál, o cuáles.

Samsung confirmó el uso del Snapdragon 8 Elite de Qualcomm

Cabe la posibilidad de que sólo el modelo Ultra presuma de usar el nuevo procesador, y que el resto de la gama continúe con un nuevo Exynos; o incluso que Samsung vuelva a tomar la polémica decisión de usar Snapdragon sólo en algunos países y dejar a España sin el mejor chip. No lo sabemos, y aún falta para confirmar la decisión de Samsung.

Lo que sí sabemos es cuál será el primer móvil con el Snapdragon 8 Elite: el Xiaomi 15. El presidente de la división móvil de la compañía, Lu Weibing, así lo anunció de manera orgullosa en la conferencia de Qualcomm, e incluso llegó a enseñar un adelanto del dispositivo, que se presentará oficialmente a finales de este mismo mes.

Xiaomi anunció el debut global del Snapdragon 8 Elite con el Xiaomi 15

El Xiaomi 15 liderará el cambio en el sector, con el debut global del Snapdragon 8 Elite; eso implica que será la primera vez que podremos comprobar la potencia de este chip de primera mano en España. Las expectativas están altas, especialmente para usuarios entusiastas como los jugadores; pero Xiaomi afirma que ha conseguido el máximo rendimiento en juegos intensos, al mismo tiempo que ha reducido la temperatura pico en 3 grados y el consumo energético en un 29,7%.

Eso se debería traducir en partidas más largas y con menor pérdida de rendimiento por la acumulación de calor. Xiaomi tendrá la ventaja de una colaboración especial con Qualcomm para adaptar el Snapdragon 8 Elite a HyperOS, el nuevo sistema basado en Android que contará con optimizaciones exclusivas.

El Xiaomi 15 recibirá optimización especial para HyperOS con el Snapdragon 8 Elite

Sin embargo, Xiaomi no será la única que estrenará el Snapdragon 8 Elite en los próximos días. HONOR también apareció para anunciar que el próximo HONOR Magic 7 usará el nuevo procesador y se presentará oficialmente el 30 de octubre.

El as en la manga de HONOR estará en el uso de las funciones avanzadas de IA de Qualcomm, que le ha permitido crear Autopilot AI, un agente integrado en el móvil que, además de responder a nuestras cuestiones, podrá usar IA para mejorar el rendimiento en videojuegos y otras funciones del móvil.

HONOR usará las capacidades de IA de Qualcomm para su nuevo Autopilot AI

Las marcas del grupo BBK no se quedarán muy atrás. El OnePlus 13 anunciado esta semana también usará el Snapdragon 8 Elite, convirtiéndose en el OnePlus "más potente y equilibrado" según su vicepresidente. Realme usará el chip en el Realme GT 7 Pro, pero lo estrenará primero en el mercado indio.

Por su parte, OPPO y vivo sólo han confirmado el uso del nuevo chip, pero no el móvil; pero se espera que sean el Find X8 Pro y el X200 Ultra respectivamente. Otras marcas como ASUS (con el próximo ROG Phone 9), nubia y Redmagic también han confirmado el uso del Snapdragon 8 Elite.