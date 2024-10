Tu nuevo ordenador gaming, más barato: AMD presenta el mejor procesador para juegos y bajada de precios

Hace años que la situación en el mercado de los ordenadores no era tan emocionante. La llegada de Qualcomm y sus Snapdragon Elite ha cambiado las cosas, y ha obligado a Intel y a AMD a reaccionar; aunque Qualcomm por ahora sólo está presente en portátiles Copilot+ PC, puede dar el salto a los sobremesa pronto y quedarse con el pastel de las dos grandes. Ya vimos el lanzamiento de los nuevos procesadores de AMD, que fue respondido por Intel con los primeros Intel Core Ultra 200; pero ahora, llega un nuevo giro de guión.

Y es que AMD va a 'sabotear' el lanzamiento de los nuevos procesadores de Intel, que ocurrirá el próximo 24 de octubre, rebajando el precio de los Ryzen 9000 que lanzó hace pocos meses, además de lanzar un nuevo modelo, el próximo 7 de noviembre. En otras palabras, si esperas un par de semanas, vas a tener la excusa perfecta para no comprar un procesador y una placa Intel.

No es que los jugadores vayan a necesitar muchas excusas. La propia Intel ha confesado que el rendimiento de los Intel Core Ultra 200 en juegos no está a la altura de los Ryzen de la pasada generación, no digamos ya los de la actual; y ahora AMD va a rematar la jugada con el lanzamiento del Ryzen 9800X3D, el nuevo modelo de la marca X3D diseñada para obtener el máximo rendimiento en juegos gracias a su tecnología 3D V-Cache para la memoria caché.

El Ryzen 9800X3D dará el salto a la nueva arquitectura Zen 5 y contará con frecuencias más elevadas, lo que lo hará más rápido que su antecesor, el Ryzen 7800X3D, que a su vez ya era más rápido que los modelos más potentes de Intel. Aunque AMD no ha compartido todos los detalles técnicos, algunas tiendas ya han confirmado que la frecuencia base será de 4,7 GHz, con 96 MB de caché y un TDP de 120 W. A falta de ver su rendimiento en juegos reales, es una apuesta segura decir que será el mejor procesador para videojuegos de PC.

Aunque Intel haya dado por perdido el sector gaming (por ahora), su consuelo es que, en el resto de tareas, la cosa está más igualada e incluso el equipo azul puede presumir de victorias en multitarea y eficiencia energética. Pero ¿y si los Ryzen 9000 fuesen más baratos? Entonces la elección sería más difícil.

Eso es justo lo que va a hacer AMD, una reducción de precios generalizada en toda la gama, de entre 30 y 50 dólares; por el momento, no está claro cuál será su equivalencia en España en euros. Eso debería hacer más competitivos a los Ryzen 9000 frente a los Intel Core Ultra, incluso si no jugamos, siempre y cuando aceptemos un mayor consumo energético.

En honor a la verdad, la llegada de los Intel Core Ultra 200 no es la única razón por la que AMD ha anunciado esta bajada de precios. El lanzamiento de los Ryzen 9000 fue uno de los peores que se recuerdan, y claramente fue por culpa de las prisas; muchos usuarios se encontraron con problemas de rendimiento en comparación con la generación anterior. Como resultado, se rumorea que las ventas de esta generación han sido las peores desde que AMD usa la marca Ryzen para sus procesadores.

En respuesta, AMD ha trabajado con Microsoft para lanzar una actualización de Windows 11 que mejora el rendimiento en procesadores Ryzen, además de una actualización para las placas base que reduce un problema de latencia entre núcleos que fue descubierto después del lanzamiento. Por lo tanto, esta bajada de precios es algo así como un 'relanzamiento' de los Ryzen 9000, que con los parches deberían ser más competitivos.