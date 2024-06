Este es el nuevo procesador de escritorio más potente, y no tendrás que comprar placa nueva: AMD pega el golpe

Junto con los nuevos procesadores de AMD para portátiles Copilot+ PC, la compañía no se ha olvidado del escritorio ni mucho menos, con la presentación de su nueva gama Ryzen 9000. En efecto, el salto ha sido de dos generaciones, ya que la última se llamaba Ryzen 7000 (los Ryzen 8000 sólo aparecieron en el escritorio en sistemas con gráficas integradas).

El motivo tras esta nomenclatura se encuentra en el uso de una nueva arquitectura, Zen 5, que sustituye a la Zen 4 usada en las pasadas generaciones de procesadores de PC de AMD. Un cambio que viene de la mano de mejoras generalizadas en rendimiento y eficiencia, aunque sorprendentemente, no requerirá de una nueva placa base, porque usa el mismo socket AM5 lanzado en el 2022 y es compatible con chipsets B600; en efecto, los usuarios de sistemas AMD actuales podrán simplemente instalar el nuevo chip y aprovechar sus ventajas (tras una actualización de la BIOS, por supuesto).

Eso también significa que no estamos ante una revolución en el diseño de los procesadores de AMD para escritorio; de hecho, los Ryzen 9000 tampoco siguen los pasos de sus ‘hermanos’ para portátiles y no cuentan con una NPU (unidad de procesamiento neuronal), por lo que no pueden usar funciones de IA de manera local. Por el momento, los Copilot+ PCs seguirán siendo portátiles únicamente.

Lo que sí trae la nueva arquitectura Zen 5 es una mejora de rendimiento generalizada con el mismo consumo. Según las cifras de AMD, los nuevos procesadores son un 16% más rápidos que los Zen 4 con las mismas frecuencias; y dependiendo de la carga de trabajo la diferencias es incluso mayor: en juegos como League of Legends, la diferencia es del 23%, y en Geekbench 5.4, del 35%. Sin embargo, en otras aplicaciones como Handbrake o Far Cry 6 la diferencia apenas supera el 10%, por lo que no será un gran salto para todos los usuarios.

Llama la atención que AMD no haya aprovechado el cambio de arquitectura para meter más núcleos en sus procesadores; los modelos presentados hasta ahora usan la misma cantidad, topando en 16 núcleos en el más puntero. Puede que sea porque AMD ha decidido no seguir los pasos de Intel, que se inspiró en los procesadores móviles mezclando dos tipos de núcleos en la misma CPU; unos núcleos P potentes y unos núcleos E eficientes.

Zen 5 tiene su propia versión de los núcleos E, llamada Zen 5c, pero serán usados sólo en los procesadores para portátiles Ryzen AI 300 y no en los modelos para escritorio, que estarán basados en Zen 5 exclusivamente. AMD parece optimista en ser capaz de competir contra Intel en potencia y eficiencia sin necesidad de esos ‘trucos’, y por ahora ha tenido la razón.

Modelo Núcleos/Hilos Frecuencia Boost / Base Memoria caché PCIe TDP Ryzen 9 9950X 16/32 Hasta 5,7 GHz / 4,3 GHz 80 MB Gen 5 170W Ryzen 9 9900X 12/24 Hasta 5,6 GHz / 4,4 GHz 76 MB Gen 5 120W Ryzen 7 9700X 8/16 Hasta 5,5 GHz / 3,8 GHz 40 MB Gen 5 65 W Ryzen 5 9600X 6/12 Hasta 5,4 GHz / 3,9 GHz 38 MB Gen 5 65 W Ryzen 9 5900XT 16/32 Hasta 4,8 GHz / 3,3 GHz 72 MB Gen 4 105W Ryzen 7 5800XT 8/16 Hasta 4,8 GHz / 3,8 GHz 36 MB Gen 4 105W

Aunque los nuevos Ryzen 9000 se podrán usar en placas base actuales, AMD también ha aprovechado para presentar nuevos chipsets X870 con varias mejoras como la compatibilidad completa con USB4 en todos los modelos, mejoras en el ‘overclocking’ de memoria, PCIe 5.0 para la ranura PCI Express y M.2 y otras mejoras.

El precio seguirá siendo el gran obstáculo para dar el salto a los nuevos procesadores de AMD. Por eso, la compañía ha renovado dos de sus modelos más populares, el Ryzen 9 5900XT y el Ryzen 7 5800XT. Estos procesadores Zen 4 tendrán un precio inferior, pero con la potencia de siempre, y por lo tanto, pueden ser recomendables para usuarios que no puedan dar el salto a la última generación pero quieran un equipo potente para gaming o trabajo.