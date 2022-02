Así es el Modo de Juegos de Android 12: exclusivo de los Google Pixel 6 de momento

Hace un par de días Google lanzó en España los nuevos Pixel 6 y Pixel 6 Pro. Dos móviles que cuentan de forma exclusiva con un nuevo Modo de Juegos que permite optimizar los recursos para sacar más ventaja a la experiencia gaming de estos teléfonos. Nos va a permitir activar el modo No Molestar, los frames por segundo o mismamente grabar la pantalla para emitir directamente a YouTube entre otras funciones.

¿Qué es el Modo de Juego de Android 12 y cómo se activa?

Como hemos dejado caer, este nuevo Modo de Juego llega con Android 12 y de momento es exclusivo de los Google Pixel 6. Es decir, que la única forma de probar cómo funciona es adquirir alguno de los dos nuevos móviles que ha lanzado en España la gran G.

Modo de juego en Android 12 El Androide Libre

Esto significa que posiblemente en un futuro cercano o en la próxima versión de Android podamos disfrutar todos de este nuevo Modo de Juego en otros teléfonos; o simplemente la implementación por parte de los distintos fabricantes para personalizarlo como quieran.

Google Pixel 6 Pro Manuel Ramírez El Androide Libre

Tampoco es que sea algo nuevo, ya que la misma Samsung cuenta con este modo de juegos en sus teléfonos Galaxy o la propia ASUS con su Rog Phone 5S.

Esta característica lo que consigue es optimizar la experiencia de juego para cuando tomamos nuestro teléfono en mano y queremos disfrutar de algunos de los títulos más candentes actuales como Rise of Cultures, PUBG: New State o el mismo League of Legends: Wild Rift.

Ventana donde se activa el modo de juegos de Android 12 El Androide Libre

Eso sí, en un Pixel 6 debemos de activarlo desde los ajustes para que aparezca un botón cuando iniciamos un juego que nos permite acceder a todas sus funciones. Se hace así:

Nos vamos a Ajustes.

Luego a Notificaciones > No Molestar > Programaciones .

. Aquí pulsamos sobre el icono de la rueda al lado de Juegos.

En la siguiente pantalla activamos el panel de juegos.

Así se activa el modo de juegos El Androide Libre

Así ya lo tenemos activo y cada vez que iniciemos un juego aparecerá en un lateral el botón con la flecha lateral que hemos de pulsar para pasar ante el modo de juegos.

¿Qué podemos hacer con el Modo de Juegos?

Básicamente este nuevo modo nos permite activar los fotogramas por segundo, el modo no molestar, tomar una captura de pantalla y comenzar a grabar la pantalla.

El panel de juego de Android 12 El Androide Libre

Estos accesos rápidos los podemos activar en el panel lateral o al pulsar sobre el botón de mando de control para así configurar cuales queremos que tengamos a mano. Lo que recomendamos es activar los que vayamos a utilizar y así nos ahorramos unas pulsaciones.

Cuando pasamos al panel de juego, aparte de esos cuatro accesos en la parte superior, tenemos dos tarjetas de gran tamaño: una a la izquierda para la optimización y otra en la derecha para YouTube Live y así emitir partidas.

Las tres optimizaciones que se pueden llevar a cabo El Androide Libre

La que nos interesa es Optimización, aunque solamente aparecerá activa cuando el juego que hayamos iniciado sea compatible. Hemos probado Rise of Legends, PUBG: New State o Clash Royale y no aparecían como compatibles, pero sí en LOL: Wild Rift.

En League of Legends: Wild Rift nos permite acceder a las tres optimizaciones básicas: Rendimiento, Estándar y Ahorro de energía. La primera lleva la velocidad máxima de los fotogramas, la segunda es el valor predeterminado y la tercera por si queremos alargar la duración de la batería.

Un primer paso hacia más

En un principio este Modo de Juegos de Android 12 es bastante básico y lo hemos visto en otras experiencias como las dichas de Samsung y ASUS. Ahora bien, esperamos que en algún momento Google vaya actualizando este modo para incorporar más novedades.

El panel del modo juego El Androide Libre

Al igual que se pueda usar la optimización en más juegos, ya que los mencionados, jugados por cientos de miles de jugadores, no permite todavía que podamos usar alguno de los modos.

Pixel 6 Álvarez del Vayo El Androide Libre

Sea como fuere, es un paso importante dado por Google para incorporar este tipo de modo que se está convirtiendo en algo normal para cualquier móvil que se precie de ser para el gaming.

De momento no sabemos si llegará este modo a otros teléfonos Android, así que permanece de forma exclusiva para los Google Pixel 6 y Pixel 6 Pro.

Te puede interesar

Sigue los temas que te interesan