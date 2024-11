'Quiero decir', Gonzalo Escarpa canta a la vida y a la muerte en su nuevo poemario

En el lema general de este Quiero decir se lee: "Frente a la franca pregunta del mundo […] pequeños poemas". No habría otra respuesta para los poetas, al menos para Gonzalo Escarpa (Madrid, 1977), una respuesta que, como aquí se reitera, es un canto. “Vivir es ir cantando / hacia la muerte” –que no ha de confundirse con “cantarle a la muerte”–, punto final inevitable.

Quiero decir Gonzalo Escarpa La Imprenta, 2024. 142 páginas. 16€

Así lo dice, "Porque la muerte es obvia", pero como salvación no queda sino cantar. Y cantar ¿qué? Según Quiero decir, todo sería cantable, hasta lo nimio, pues si “Luce lo que hay de flor / en lo banal”, cómo no en lo que no lo sería. Así, vivir, aun sabiendo que es para la muerte, es un goce y de ahí el canto.



Escarpa, autor de varios libros de poesía y de varias antologías, escribe este Quiero decir con un lenguaje claro en general, aunque no faltan algunas palabras poco comunes, como “chuyo” o crisopacio”, juegos como la abreviatura “or. inc.” por “origen incierto”, la amalgama de palabras, “puesloquehayqueentender”, los encabalgamientos léxicos al servicio de la rima o la gradual pérdida de tono en la tinta en “desaparecer”, palabra que casi desaparece para la lectura, en lo que es representación gráfica del significado.

En este libro, pautado por el ritornello “Un hombre frente el mar”, reúne poemas escritos ya libremente, ya en estrofas tradicionales.



Hay, pues, que cantar, pero ¿es posible? Responde este libro: “Escribir un poema / de amor es imposible”. Sin embargo, no ha de caerse en la desesperanza, pues unos versos más adelante añade: “escribamos poemas / imposibles./ amemos / la imposibilidad”. Y es que “Todo es posible. / No en el lenguaje, / en lo indecible”. De eso se trataría, de decir lo que no puede ser dicho y ello habrá de ser la poesía. Libro, sin duda, de interés, que da que pensar, que disfrutar, libro, quiero decir, poético.