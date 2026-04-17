Los libros más vendidos: 17 de abril de 2026
Los títulos más vendidos de ficción, no ficción, poesía, infantil/juvenil, bolsillo y otros.
Más información: Nuevo récord de lectura: dos de cada tres españoles leen libros en su tiempo libre
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Ficción
1. Comerás flores
Lucía Solla Sobral / Libros del Asteroide / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 30
2. Maite
Fernando Aramburu / Tusquets / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 5
3. Han cantado bingo
Lana Corujo / Reservoir Books / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 17
4. Las gratitudes
Delphine de Vigan / Anagrama / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 23
5. La ciudad de las luces muertas
David Uclés / Destino / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 9
6. Mentira
Juan Gómez‑Jurado / Ediciones B / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 7
7. Llevará tu nombre
Sonsoles Ónega / Planeta / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 6
8. La península de las casas vacías
David Uclés / Siruela / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 69
9. El amo
Santiago Díaz / Alfaguara / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 4
10. Koljós
Emmanuel Carrère / Anagrama / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 7
11. Hamnet
Maggie O'Farrell / Libros del Asteroide / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 70
12. Coloquio de invierno
Luis Landero / Tusquets / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 9
13. Islandia
Manuel Vilas / Destino / Semana anterior: - / Semanas en lista: 4
14. La chica más lista que conozco
Sara Barquinero / Lumen / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 4
15. La fuerza de pocos
James Islington / Hidra / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
16. Con nadie
Lorenzo Silva / Destino / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 3
17. La asistenta
Freida McFadden / Suma / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 91
18. El profeta. La gran novela de Jesús de Nazaret
José María Zavala / Ediciones B / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 14
19. Oxígeno
Marta Jiménez Serrano / Alfaguara / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 13
20. Punto de araña
Nerea Pallares / Libros del Asteroide / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
No ficción
1. Gente a cenar
Nora Ephron / Libros del Asteroide / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 4
2. España partida en dos (cómic)
Julián Casanova / Carles Esquembre / Miguel Casanova / Planeta Cómic / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 2
3. Las élites que dominan España
Andrés Villena Oliver / Libros del K.O. / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 7
4. Instrucción de novicias
Ana Garriga / Carmen Urbita / Blackie Books / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 9
5. Seismil
Laura C. Vela / Niños Gratis / Semana anterior: - / Semanas en lista: 26
6. La sociedad del cansancio
Byung‑Chul Han / Herder / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 52
7. El jardinero y la muerte
Gueorgui Gospodínov / Impedimenta / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 42
8. Un metro cuadrado
Llucia Ramis / Libros del Asteroide / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
9. El puente donde habitan las mariposas
Nazareth Castellanos / Siruela / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 54
10. La soledad fue el precio. Vida de Carmen Díez de Rivera
Carmen Domingo / Tusquets / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 3
11. El cerebro en danza
Joaquín de Luz / Nazareth Castellanos / La Huerta Grande / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 2
12. Libre. El desafío de crecer en el fin de la historia
Lea Ypi / Anagrama / Semana anterior: - / Semanas en lista: 5
13. El hombre en busca de sentido
Viktor Frankl / Herder / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 227
14. Atlas mitológico de Grecia
Pedro Olalla / Eclecta / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 3
15. Viaje a un Nuevo Mundo
Enric Juliana / Esteban Hernández / Arpa / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 4
16. Si no crees en Dios, te doy su teléfono
Paco Arango / Aguilar / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 3
17. La fábrica de papel
Marta Kayser / Lumen / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 2
18. Contra el descontento
Cristina Monge / Paidós / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 5
19. Generación inquilina
Javier Gil / Capitán Swing / Semana anterior: 19 / Semanas en lista: 4
20. Reconciliación
Juan Carlos I / Planeta / Semana anterior: 20 / Semanas en lista: 19
Poesía
1. Un estallido. Antología de la poesía española 2000‑2025
Varios autores / Cátedra / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 3
2. Si el mar no regresa
Sara Búho. Ilustr. Berta Llonch / Lunwerg / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 4
3. Poemas de amor
Mario Benedetti / Alfaguara / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 3
4. Poesía para principiantes
Adam Zagajewski / Acantilado / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 2
5. Con
Miriam Reyes / La Bella Varsovia / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 22
6. Un conjuro
Paula Melchor / Letraversal / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 21
7. Lo que pasa es que te quiero
Gloria Fuertes / Blackie Books / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 156
8. Las hojas, la brisa y la luz danza las sombras
Hugo Mujica / Visor / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 5
9. Poesía completa
Alejandra Pizarnik / Lumen / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 194
10. Libro de maravillas
Vicent Andrés Estellés / Pepitas de calabaza / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
11. Odisea (edición cantos tintados)
Homero / Penguin Clásicos / Semana anterior: - / Semanas en lista: 8
12. En esta noche, en este mundo
Alejandra Pizarnik / Random House / Semana anterior: - / Semanas en lista: 21
13. Romancero gitano (ed. especial tapa dura)
Federico García Lorca / Debolsillo / Semana anterior: - / Semanas en lista: 5
14. Sonetos a Orfeo
Rainer Maria Rilke / Lumen / Semana anterior: 19 / Semanas en lista: 4
15. El tiempo está cambiando. Nueva poesía española
Ed. Juan Marqués / Fundación José Manuel Lara / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 2
16. Asamblea. Poesía reunida 1975‑2025
Juan Carlos Mestre / Galaxia Gutenberg / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 5
17. Se canta lo que se pierde. Los 50 mejores poemas...
Andrés Amorós / Fórcola / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 6
18. Las tarántulas
Elaine Vilar Madruga / Letraversal / Semana anterior: - / Semanas en lista: 5
19. El libro de Gloria Fuertes. Edición especial
Gloria Fuertes / Blackie Books / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 17
20. Sinceramente
Margaret Atwood / Salamandra / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 4
Infantil y juvenil
1. Batman. Patrones oscuros 2
Varios autores / Panini / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
2. Si fuéramos eternos
Emma Gil / Martínez Roca / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 9
3. Dragon Ball Super n.º 24
Akira Toriyama / Toyotaro / Planeta Cómic / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
4. Atelier of Witch Hat (edición grimorio) vol. 2
Kamome Shirahama / Milky Way / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 2
5. KPop Demon Hunters: ¡Por los fans!
Netflix / Montena / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 7
6. Invisible
Eloy Moreno / Nube de Tinta / Semana anterior: - / Semanas en lista: 209
7. GoDeiK y la gema maldita
GoDeiK / Destino / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 3
8. One Piece nº 1 (3 en 1)
Eiichiro Oda / Planeta Cómic / Semana anterior: - / Semanas en lista: 6
9. Los Futbolísimos 29: El misterio del córner más largo del mundo
Roberto Santiago / SM / Semana anterior: 19 / Semanas en lista: 2
10. Solo Leveling 13
Chugong / Norma / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 2
11. Naruto Jump Remix nº 12/24
Masashi Kishimoto / Planeta Cómic / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 3
12. Binding 13 (Los chicos de Tommen 1)
Chloe Walsh / Montena / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 89
13. One Piece nº 13 (3 en 1)
Eiichiro Oda / Planeta Cómic / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 3
14. La nobleza de las flores, vol. 13
Saka Mikami / Milky Way / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 2
15. Redes
Eloy Moreno / Nube de Tinta / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 79
16. En su propia liga
Liz Tomforde / Montena / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 2
17. Keeping 13 (Los chicos de Tommen 2)
Chloe Walsh / Montena / Semana anterior: - / Semanas en lista: 39
18. Policán
Dav Pilkey / SM / Semana anterior: - / Semanas en lista: 44
19. Boni vs. Mono y el caos en el multiverso
Jamie Smart / Destino / Semana anterior: 18 / Semanas en lista: 4
20. Biblioteca Superman 10
Varios autores / Panini / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 2
Bolsillo
1. Surtido 1+1 2025
Varios autores / Newton Compton / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
2. Proyecto Hail Mary
Andy Weir / B de Bolsillo / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 14
3. La biblioteca de la medianoche
Matt Haig / AdN / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 95
4. Nada se opone a la noche
Delphine de Vigan / Anagrama / Semana anterior: - / Semanas en lista: 14
5. Peligro
S. T. Abby / Contraluz / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 5
6. La paciente silenciosa
Alex Michaelides / Debolsillo / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 134
7. Cumbres borrascosas
Emily Brontë / Austral / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 9
8. Distracción
S. T. Abby / Contraluz / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
9. La enfermera de Auschwitz
Anna Stuart / Newton Compton / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 35
10. La habitación de invitados
Dreda Say Mitchell / Newton Compton / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 10
11. Elantris
Brandon Sanderson / B de Bolsillo / Semana anterior: - / Semanas en lista: 19
12. El pozo de la ascensión
Brandon Sanderson / B de Bolsillo / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 2
13. El héroe de las eras
Brandon Sanderson / B de Bolsillo / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 3
14. Las que no duermen NASH
Dolores Redondo / Booket / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
15. Viento y verdad
Brandon Sanderson / B de Bolsillo / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 4
16. La ratonera
Agatha Christie / Austral / Semana anterior: - / Semanas en lista: 37
17. El extranjero
Albert Camus / Debolsillo / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 47
18. El quinto invitado
Jenny Knight / Newton Compton / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 6
19. El Cuarto Mono
J. D. Barker / Booket / Semana anterior: 20 / Semanas en lista: 38
20. Zapatos de lluvia
Mayte Magdalena / Booket / Semana anterior: 18 / Semanas en lista: 3
Otros libros
1. Neurociencia para la vida real
Ana Ibáñez / Planeta / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
2. Cuaderno de actividades para adultos: mundial de fútbol
Daniel López Valle / Cristóbal Fortúnez / Blackie Books / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 2
3. Feliz menopausia
Sandra Moñino / HarperCollins / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 3
4. La salud mental no existe. La salud, sí
Dr. José Luis Marín / Montena / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 5
5. Inteligencia natural. Secretos para alcanzar una mente nivel dios
Javier Botía / Arcopress / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 8
6. Hábitos atómicos
James Clear / Diana / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 220
7. Cocina para todos
Karlos Arguiñano / Planeta / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 20
8. El regalo de los años
Luis Rojas Marcos / Harper Collins / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 4
9. Honrar la vida
Tati Ballesteros / Kitaeru / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
10. Cómo hacer que te pasen cosas buenas
Marian Rojas Estapé / Espasa / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 215
Fuentes: Todostuslibros.com, Fnac, El Corte Inglés, La Casa del Libro, La Central, Agapea, Santos Ochoa, Geli (Gerona), Babel (Granada), Rayuela (Málaga), Cervantes (Oviedo).