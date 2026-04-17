Los libros más vendidos: 17 de abril de 2026

Los libros más vendidos de la semana en Ficción, No Ficción y Poesía.

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Ficción

1. Comerás flores

Lucía Solla Sobral / Libros del Asteroide / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 30

2. Maite

Fernando Aramburu / Tusquets / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 5

3. Han cantado bingo

Lana Corujo / Reservoir Books / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 17

4. Las gratitudes

Delphine de Vigan / Anagrama / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 23

5. La ciudad de las luces muertas

David Uclés / Destino / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 9

6. Mentira

Juan Gómez‑Jurado / Ediciones B / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 7

7. Llevará tu nombre

Sonsoles Ónega / Planeta / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 6

8. La península de las casas vacías

David Uclés / Siruela / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 69

9. El amo

Santiago Díaz / Alfaguara / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 4

10. Koljós

Emmanuel Carrère / Anagrama / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 7

11. Hamnet

Maggie O'Farrell / Libros del Asteroide / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 70

12. Coloquio de invierno

Luis Landero / Tusquets / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 9

13. Islandia

Manuel Vilas / Destino / Semana anterior: - / Semanas en lista: 4

14. La chica más lista que conozco

Sara Barquinero / Lumen / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 4

15. La fuerza de pocos

James Islington / Hidra / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

16. Con nadie

Lorenzo Silva / Destino / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 3

17. La asistenta

Freida McFadden / Suma / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 91

18. El profeta. La gran novela de Jesús de Nazaret

José María Zavala / Ediciones B / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 14

19. Oxígeno

Marta Jiménez Serrano / Alfaguara / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 13

20. Punto de araña

Nerea Pallares / Libros del Asteroide / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

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No ficción

Portada de 'Gente a cenar'

1. Gente a cenar

Nora Ephron / Libros del Asteroide / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 4

2. España partida en dos (cómic)

Julián Casanova / Carles Esquembre / Miguel Casanova / Planeta Cómic / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 2

3. Las élites que dominan España

Andrés Villena Oliver / Libros del K.O. / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 7

4. Instrucción de novicias

Ana Garriga / Carmen Urbita / Blackie Books / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 9

5. Seismil

Laura C. Vela / Niños Gratis / Semana anterior: - / Semanas en lista: 26

6. La sociedad del cansancio

Byung‑Chul Han / Herder / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 52

7. El jardinero y la muerte

Gueorgui Gospodínov / Impedimenta / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 42

8. Un metro cuadrado

Llucia Ramis / Libros del Asteroide / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

9. El puente donde habitan las mariposas

Nazareth Castellanos / Siruela / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 54

10. La soledad fue el precio. Vida de Carmen Díez de Rivera

Carmen Domingo / Tusquets / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 3

11. El cerebro en danza

Joaquín de Luz / Nazareth Castellanos / La Huerta Grande / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 2

12. Libre. El desafío de crecer en el fin de la historia

Lea Ypi / Anagrama / Semana anterior: - / Semanas en lista: 5

13. El hombre en busca de sentido

Viktor Frankl / Herder / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 227

14. Atlas mitológico de Grecia

Pedro Olalla / Eclecta / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 3

15. Viaje a un Nuevo Mundo

Enric Juliana / Esteban Hernández / Arpa / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 4

16. Si no crees en Dios, te doy su teléfono

Paco Arango / Aguilar / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 3

17. La fábrica de papel

Marta Kayser / Lumen / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 2

18. Contra el descontento

Cristina Monge / Paidós / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 5

19. Generación inquilina

Javier Gil / Capitán Swing / Semana anterior: 19 / Semanas en lista: 4

20. Reconciliación

Juan Carlos I / Planeta / Semana anterior: 20 / Semanas en lista: 19

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Poesía

1. Un estallido. Antología de la poesía española 2000‑2025

Varios autores / Cátedra / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 3

2. Si el mar no regresa

Sara Búho. Ilustr. Berta Llonch / Lunwerg / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 4

3. Poemas de amor

Mario Benedetti / Alfaguara / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 3

4. Poesía para principiantes

Adam Zagajewski / Acantilado / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 2

5. Con

Miriam Reyes / La Bella Varsovia / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 22

6. Un conjuro

Paula Melchor / Letraversal / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 21

7. Lo que pasa es que te quiero

Gloria Fuertes / Blackie Books / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 156

8. Las hojas, la brisa y la luz danza las sombras

Hugo Mujica / Visor / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 5

9. Poesía completa

Alejandra Pizarnik / Lumen / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 194

10. Libro de maravillas

Vicent Andrés Estellés / Pepitas de calabaza / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

11. Odisea (edición cantos tintados)

Homero / Penguin Clásicos / Semana anterior: - / Semanas en lista: 8

12. En esta noche, en este mundo

Alejandra Pizarnik / Random House / Semana anterior: - / Semanas en lista: 21

13. Romancero gitano (ed. especial tapa dura)

Federico García Lorca / Debolsillo / Semana anterior: - / Semanas en lista: 5

14. Sonetos a Orfeo

Rainer Maria Rilke / Lumen / Semana anterior: 19 / Semanas en lista: 4

15. El tiempo está cambiando. Nueva poesía española

Ed. Juan Marqués / Fundación José Manuel Lara / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 2

16. Asamblea. Poesía reunida 1975‑2025

Juan Carlos Mestre / Galaxia Gutenberg / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 5

17. Se canta lo que se pierde. Los 50 mejores poemas...

Andrés Amorós / Fórcola / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 6

18. Las tarántulas

Elaine Vilar Madruga / Letraversal / Semana anterior: - / Semanas en lista: 5

19. El libro de Gloria Fuertes. Edición especial

Gloria Fuertes / Blackie Books / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 17

20. Sinceramente

Margaret Atwood / Salamandra / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 4

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Infantil y juvenil

Portada de 'Batman. Patrones oscuros 2'

1. Batman. Patrones oscuros 2

Varios autores / Panini / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

2. Si fuéramos eternos

Emma Gil / Martínez Roca / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 9

3. Dragon Ball Super n.º 24

Akira Toriyama / Toyotaro / Planeta Cómic / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

4. Atelier of Witch Hat (edición grimorio) vol. 2

Kamome Shirahama / Milky Way / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 2

5. KPop Demon Hunters: ¡Por los fans!

Netflix / Montena / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 7

6. Invisible

Eloy Moreno / Nube de Tinta / Semana anterior: - / Semanas en lista: 209

7. GoDeiK y la gema maldita

GoDeiK / Destino / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 3

8. One Piece nº 1 (3 en 1)

Eiichiro Oda / Planeta Cómic / Semana anterior: - / Semanas en lista: 6

9. Los Futbolísimos 29: El misterio del córner más largo del mundo

Roberto Santiago / SM / Semana anterior: 19 / Semanas en lista: 2

10. Solo Leveling 13

Chugong / Norma / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 2

11. Naruto Jump Remix nº 12/24

Masashi Kishimoto / Planeta Cómic / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 3

12. Binding 13 (Los chicos de Tommen 1)

Chloe Walsh / Montena / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 89

13. One Piece nº 13 (3 en 1)

Eiichiro Oda / Planeta Cómic / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 3

14. La nobleza de las flores, vol. 13

Saka Mikami / Milky Way / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 2

15. Redes

Eloy Moreno / Nube de Tinta / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 79

16. En su propia liga

Liz Tomforde / Montena / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 2

17. Keeping 13 (Los chicos de Tommen 2)

Chloe Walsh / Montena / Semana anterior: - / Semanas en lista: 39

18. Policán

Dav Pilkey / SM / Semana anterior: - / Semanas en lista: 44

19. Boni vs. Mono y el caos en el multiverso

Jamie Smart / Destino / Semana anterior: 18 / Semanas en lista: 4

20. Biblioteca Superman 10

Varios autores / Panini / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 2

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Bolsillo

Imagen promocional del 1+1 surtido Newton Compton

1. Surtido 1+1 2025

Varios autores / Newton Compton / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

2. Proyecto Hail Mary

Andy Weir / B de Bolsillo / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 14

3. La biblioteca de la medianoche

Matt Haig / AdN / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 95

4. Nada se opone a la noche

Delphine de Vigan / Anagrama / Semana anterior: - / Semanas en lista: 14

5. Peligro

S. T. Abby / Contraluz / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 5

6. La paciente silenciosa

Alex Michaelides / Debolsillo / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 134

7. Cumbres borrascosas

Emily Brontë / Austral / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 9

8. Distracción

S. T. Abby / Contraluz / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

9. La enfermera de Auschwitz

Anna Stuart / Newton Compton / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 35

10. La habitación de invitados

Dreda Say Mitchell / Newton Compton / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 10

11. Elantris

Brandon Sanderson / B de Bolsillo / Semana anterior: - / Semanas en lista: 19

12. El pozo de la ascensión

Brandon Sanderson / B de Bolsillo / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 2

13. El héroe de las eras

Brandon Sanderson / B de Bolsillo / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 3

14. Las que no duermen NASH

Dolores Redondo / Booket / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

15. Viento y verdad

Brandon Sanderson / B de Bolsillo / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 4

16. La ratonera

Agatha Christie / Austral / Semana anterior: - / Semanas en lista: 37

17. El extranjero

Albert Camus / Debolsillo / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 47

18. El quinto invitado

Jenny Knight / Newton Compton / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 6

19. El Cuarto Mono

J. D. Barker / Booket / Semana anterior: 20 / Semanas en lista: 38

20. Zapatos de lluvia

Mayte Magdalena / Booket / Semana anterior: 18 / Semanas en lista: 3

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Otros libros

Portada de 'Neurociencia para la vida real'

1. Neurociencia para la vida real

Ana Ibáñez / Planeta / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

2. Cuaderno de actividades para adultos: mundial de fútbol

Daniel López Valle / Cristóbal Fortúnez / Blackie Books / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 2

3. Feliz menopausia

Sandra Moñino / HarperCollins / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 3

4. La salud mental no existe. La salud, sí

Dr. José Luis Marín / Montena / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 5

5. Inteligencia natural. Secretos para alcanzar una mente nivel dios

Javier Botía / Arcopress / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 8

6. Hábitos atómicos

James Clear / Diana / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 220

7. Cocina para todos

Karlos Arguiñano / Planeta / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 20

8. El regalo de los años

Luis Rojas Marcos / Harper Collins / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 4

9. Honrar la vida

Tati Ballesteros / Kitaeru / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

10. Cómo hacer que te pasen cosas buenas

Marian Rojas Estapé / Espasa / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 215

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Fuentes: Todostuslibros.com, Fnac, El Corte Inglés, La Casa del Libro, La Central, Agapea, Santos Ochoa, Geli (Gerona), Babel (Granada), Rayuela (Málaga), Cervantes (Oviedo).