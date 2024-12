Los mejores libros infantiles y juveniles para leer y regalar esta Navidad

Cuando a Matías le entraron ganas de hacer pis en la noche de reyes

Chema Heras. Ilustraciones de Kiko da Silva

Kalandraka. 40 páginas. 14 €. A partir de 3 años

Su padre le ha advertido: los Reyes Magos no pueden verle despierto si quiere que le dejen el tren con una locomotora y tres vagones que ha pedido. Pero llegado el momento, las ganas de ir al baño juegan a Matías una mala pasada y tendrá que arreglárselas para que no le vean. A la mañana siguiente, no encuentra el tren y las dudas vuelven hasta que… Una historia tierna y natural sobre los nervios de la noche más importante del año.