'Algo más frágil', de Teresa Garbí: el goce del instante hasta la muerte

Se abre este libro y se lee: "Yo: palabra incomprensible. / No hay nadie". Tras este comienzo impactante, la página siguiente no lo es menos: "El tiempo no existe. Es una ilusión".

Cubierta de 'Algo más fácil' (Renacimiento) Algo más fácil Teresa Garbí Renacimiento, 2026

238 páginas. 16,90 €

Fragmentos excepcionales que son muy comunes en este libro de Teresa Garbí (Zaragoza, 1950) –y también, como el lector sabe, en el conjunto de su obra poética–. Lo cierto es que se podrían citar muchos más. Y también sabe el lector la extraordinaria delicadeza de su mirada al mundo y de su decir poético.

¿De qué se habla aquí? Responde el libro: "Vivir no es la vida. / Vivir es la máscara. / Oculta está la vida, detrás". Es eso, la vida, lo que los poemas de Algo más frágil iluminan y desvelan.

Y, si se habla de la vida, es imposible no hacer que comparezca la muerte: "No tienes miedo a la oscuridad: / estás preparada para la muerte". Mientras llega ese final, hay un goce del instante que se plasma en muchos textos, en poemas breves de mínimas estampas que recuerdan, por su penetración, al satori –iluminación–, sin serlo, de los haikus: "Crepitar de ramas secas. / Nunca habías rozado a los muertos. / Ahora lo sabes". Muy similares a ello son también por el lugar que ocupan animales, plantas, en fin, la naturaleza.

La tercera sección del libro se tiñe de autobiografismo –aunque no por ello resulten estos poemas más personales que los de las otras dos–. El recuerdo atrae al ahora figuras del pasado: "Abro la puerta. Ha llamado mi madre. / Nos abrazamos". Es el poder de la palabra, la centralidad de la palabra, tanto que se lee que "Lo primero fue la palabra, / que puso nombre al caos. / Lo último ha de ser la palabra".

Si ha de ser así, que sea la palabra precisa, bella, de Teresa Garbí.