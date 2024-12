Las diez mejores novelas en español de 2024: combativa autoficción y desatada imaginación

En un año en el que se han multiplicado los relatos de autoficción que transcurren en posguerras históricas y sentimentales –sí, tristes guerras también si son de amor–, los críticos de El Cultural han elegido El celo, de Sabina Urraca, como mejor novela de 2024. También las obras de Juan Manuel de Prada, Clara Usón, Leila Guerriero y Andrés Trapiello se despliegan en contiendas, mientras que Agustín Fernández Mallo rinde homenaje a su padre y Luis Landero, Paula Ducay, Gonzalo Torné y Jon Bilbao apuestan por la imaginación.

1. El celo

Sabina Urraca

Alfaguara

Siete años después de publicar Las niñas prodigio (Fulgencio Pimentel), la novela con la que debutó la canaria Sabina Urraca (San Sebastián, 1984), nuestros críticos han elegido El celo como el mejor libro de ficción de 2024. En él, una treinteañera que intenta reconstruirse tras una relación sentimental traumática con un maltratador que se hace llamar El Predicador, adopta una perrita callejera casi sin querer. Y las vidas de ambas cambian, como cambian (o no, o solo en parte o a veces) las de las mujeres que participan en el grupo de ayuda para supervivientes de relaciones abusivas.

Aunque al principio iba a ser la historia de cómo opera en lo psicológico la amenaza de alguien que tiene poder sobre otra persona, la autora acaba revisando con sutileza y talento cómo nos narramos y nos creemos determinadas historias y nuestra vida, y cómo podemos superar que otros nos sigan dañando.

2. La última función

Luis Landero

Tusquets

Luis Landero. Foto: Cristina Villarino

Tras el paréntesis que supuso su desolada Lluvia fina (2023), vuelve Landero (Alburquerque, 1948) a su tema más querido, el apremiante logro de las ilusiones. Y lo hace a través de dos personajes de estirpe cervantina, Tito y Paula, dos desilusionados que intentan rescatar un rito ancestral. Ambos, destacó Sanz Villanueva al reseñar el libro, "nos agarran y emocionan con la vivencia de ese primordial anhelo de nuestra especie que consiste en pretender un mundo mejor".

3. Brujería

Gonzalo Torné

Anagrama

Gonzalo Torné. Foto: Gala Espín

Diego Duocastella regresa a Barcelona después de casi una década en Italia sin más propósito que el de rendir y ajustar cuentas con los amigos de un pasado que se remonta veinte años atrás. Por eso, Brujería, la última novela de Gonzalo Torné (Barcelona, 1975), es, ante todo, una obra de vidas y destinos individuales y, al mismo tiempo de destinos colectivos, una historia de personajes auténticos que se van construyendo y descubriendo a lo largo de la trama, a través de sus conversaciones.

4. La ternura

Paula Ducay

Altamarea

Paula Ducay. Foto: Sara Fernández

Ya lo dejó claro Ascensión Rivas al reseñar esta estupenda ópera prima de Paula Ducay (Santiago de Compostela, 1996): La ternura conmueve "por serena y profunda; porque atañe a lo humano y es generalizable; porque se detiene en lo que normalmente pasa inadvertido y porque le da un giro a la narrativa actual, a veces demasiado ensimismada, o pretenciosa, o fatigosa". Una historia mínima que va creciendo hasta convertirse en una verdadera joya literaria "en este mundo turbulento, indiferente y despegado".

5. Mil ojos esconde la noche

Juan Manuel de Prada

Espasa

Juan Manuel de Prada. Foto: Sara Fernández

Primera entrega de un proyecto literario descomunal que culminará con Cárcel de tinieblas, donde el lector encontrará el desenlace. He aquí un relato en el que Juan Manuel de Prada (Baracaldo, 1974) recrea con una prosa exquisita la situación, penosa en ocasiones, de un grupo de artistas, escritores y periodistas españoles exiliados en París tras la Guerra Civil. Para aumentar el drama, la acción transcurre entre 1940 y 1941, en plena Segunda Guerra Mundial.

6. Madre de corazón atómico

Agustín Fernández Mallo

Seix Barral

Agustín Fernández Mallo. Foto: Iván Giménez

El título de un disco de Pink Floyd, Atom Heart Mother, da título a la última obra de Fernández Mallo (A Coruña, 1967), una novela en forma de memorias en la que recuerda a su padre muerto, con quien mantuvo una relación tan profunda como distante. Y lo hace evocando el viaje que aquel, un veterinario audaz, curioso e innovador, hizo a Estados Unidos en los años sesenta en busca de vacas novedosas para mejorar el ganado bovino español.

7. Matamonstruos

Jon Bilbao

Impedimenta

Jon Bilbao. Foto: Impedimenta

Según Santos Sanz, la escritura de Jon Bilbao (Ribadesella, 1972) "no es inocente ni gratuita", pues no escribe solo por el placer de narrar, sino que busca un cierto sentido trascendente a la literatura. Mucho de eso, de gozo y de trascendencia hay en los seis relatos de este singular volumen, protagonizados por un excéntrico personaje del far west, John Dunbar, apodado Basilisco, y un escritor asturiano llamado Jon, creador de dicho personaje, y que van de lo terrible o lo misterioso a lo simpático y divertido.

8. La llamada

Leila Guerriero

Anagrama

Leila Guerriero. Foto: Casa de América

Jugando con las porosas fronteras entre la ficción y la no ficción, la argentina Leila Guerriero (Junín, 1967) reconstruye aquí la historia, llena de sombras, traiciones y dolor, de una víctima de la dictadura argentina, Silvia Labayru. Liberada en 1978, tras dos años de torturas de todo tipo, Labayru inició una nueva vida en España pero sus compatriotas desconfiaban de ella por haber sobrevivido a tanto horror. Historia fragmentada y poliédrica, es este un monumental retrato del terror y de la supervivencia.

9. Las fieras

Clara Usón

Seix Barral

Clara Usón. Foto: Iván Giménez

A vueltas con la violencia en el País Vasco en los años de plomo, Clara Usón (Barcelona, 1961) reúne en estas trepidantes páginas a la sanguinaria terrorista conocida como "La Tigresa", Idoia López Riaño, y a Miren, hija de un colaborador de los GAL. El objetivo de la narradora, plenamente logrado según nuestros críticos, es retratar una época convulsa al tiempo que intenta explicar a dónde te pueden llevar el dogma y el azar, así como los estragos del nacionalismo salvaje carente de empatía y compasión.

10. Me piden que regrese

Andrés Trapiello

Destino

Andrés Trapiello. Foto: Esteban Palazuelos

Benjamín Cortés –Benjamin Smith para los servicios secretos estadounidenses–, exiliado tras la Guerra Civil, vuelve a España después de una década de ausencia para eliminar –"apartar", en la jerga diplomática– a un gerifalte del régimen. Además de la intriga, Trapiello (Manzaneda de Torío, 1953) hace coincidir en la novela varias de sus más enconadas pasiones: Madrid, lo barojiano (en fondo y forma), las referencias literarias, la ironía y un buen sentido del humor que es marca de la casa.