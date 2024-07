Libros en la Villa Olímpica: las lecturas de la sablista que superó la epilepsia y lucha por el oro en esgrima

Desde los Juegos de Pekín en 2008 ninguna mujer española había participado en unas olimpiadas en esgrima. Entonces lo hizo Araceli Navarro, que no logró tocar metal, y ahora es el turno de Lucía Martín-Portugués, que aspira a todo. La sablista, además, arrastra una historia de superación: cuando era adolescente le diagnosticaron epilepsia, pero pudo reponerse y hoy es una de las grandes esperanzas del deporte español en los Juegos de París.

A sus 33 años, la madrileña debuta en unas olimpiadas. No es casual, por tanto, que uno de los libros que ocupen espacio en su maleta sea Recupera tu mente, reconquista tu vida, de la doctora Marian Rojas Estapé, que proporciona herramientas para comprenderse mejor a uno mismo y trata de facilitar la gestión de las emociones. El otro, en la misma línea, es Pensar rápido, pensar despacio, de Daniel Kahneman. "Soy bastante infiel a los libros densos y me gusta ir combinando dos", confiesa a El Cultural.

"No estar leyendo nada suele ser un síntoma de que no me estoy organizando bien, el psicólogo insiste mucho en que me tome tiempo a solas en el que pueda disfrutar de la lectura y reflexionar", relata la sablista, que prefiere leer por la noche en la cama antes de irse a dormir.

"En mi casa siempre han sido grandes lectores, recuerdo a mi madre en la playa leyendo libro tras libro como si no pesara llevarlo en la bolsa de la playa", pero no ha sido hasta el impulso de sus amigas Clara, cuya familia tiene una librería, y Teresa, que "puede comerse un libro a la semana", cuando por fin la deportista ha adoptado el hábito como una forma de vida.

"El primer libro que creo que me enganchó en el plano deportivo fue El juego interior del tenis, de W. Timothy Gallwey, ahí comenzó mi contacto con la psicología", que hasta ahora es su temática favorita, según cuenta.

Carlos Llavador, que compite en florete, llegó a la lectura gracias a su entrenador, que le regaló el libro El capitán Alatriste, de Arturo Pérez-Reverte. Su género favorito es la distopía y ha disfrutado con novelas como Rebelión en la granja, de George Orwell, o El señor de las moscas, de William Golding. "Una vez que acabas de leerloS te dejan reflexionando sobre el tema, son los que mas me entretienen", afirma. 21 lecciones para el siglo XXI, de Yuval Noah Harari, es el libro por el que ha apostado para su estancia en la Villa Olímpica.