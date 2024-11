Rigoberta Bandini anuncia su regreso a los escenarios con su primera gira en dos años

Tras un “descanso espiritual”, Rigoberta Bandini se prepara para llevar a los escenarios su nuevo álbum, Jesucrista Superstar, del que ya podemos escuchar la reflexiva Si Muriera Mañana o la vivaz y coreable Pamela Anderson.

La artista estará en 10 ciudades con una gira que se celebrará a lo largo de 2025. Las primeras citas tendrán lugar el 31 de mayo en Sevilla en el Icónica Santalucía Sevilla Fest, el 6 de junio en Bilbao en el Bizkaia Arena - BEC!, el 7 de junio en Pamplona en el Navarra Arena, el 20 de junio en Zaragoza en el Pabellón Príncipe Felipe.

La gira continuará el 21 de junio en A Coruña en el Coliseum, el 28 de junio en Barcelona en el Palau Sant Jordi, el 4 de julio en Murcia en el Espacio Norte, el 5 de julio en Valencia en el Estadio Ciutat de València, el 16 de julio en Madrid en el WiZink Center y el 18 de julio en Málaga en el Selvatic Málaga Fest.

Habrá preventa de entradas para suscriptores de la newsletter de la artista y la venta general comenzará el 28 de noviembre a las 12h. Los tickets se podrán adquirir a través de lasttour.org.

Cuando Paula Ribó dio a luz a Rigoberta Bandini, ya llevaba años dedicada al mundo del arte, lo que enriqueció el proyecto desde el primer momento. Sus comienzos sirvieron como prueba, pero la artista pasó a otro nivel rápidamente.

Tras su participación en el Benidorm Fest y el éxito de Ay Mamá, su álbum debut, La Emperatriz, nacido al calor de una etapa fértil, prolífica e innovadora, se convirtió en una antología de la originalidad en la música pop.

Canciones como Perra, Too Many Drugs o In Spain We Call It Soledad ya forman parte de la memoria audiovisual de los últimos años, y buena prueba de ello, es su éxito en directo, llegando a colgar el “no hay entradas” en recintos míticos como el WiZink Center durante su RIGOTUR.