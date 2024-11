Lola Índigo y Rosalía, galardonadas en los premios MTV europeos, con una gala plagada de ausencias

La cantante Lola Índigo ha sido declarada este domingo mejor artista española en la 30.ª edición de los MTV Europe Music Awards, celebrada en Mánchester. La granadina de 32 años obtuvo el premio en la ronda de premios dedicados a cada país, que se anuncian brevemente pero no se entregan en la gala televisada.

En dos de las categorías principales competía Rosalía —mejor colaboración y mejor vídeo— por su canción con la coreana Lisa, "New Woman", y se llevó el primero de ellos. Lisa, además, se llevó el premio a los mejores seguidores.

Ninguna de ellas acudió a la gala, y tampoco lo hicieron muchos de los demás premiados en una gala marcada por las ausencias, en la que lo más destacable fueron los continuos cambios de vestuario y peinado de la presentadora principal, la cantante Rita Ora.

Por celebrarse en Mánchester, se esperaba la posible aparición de Oasis, después de haber anunciado su regreso. Pero ni siquiera el premio a mejor artista rock para Liam Gallagher, la mitad del dúo, ha servido para invocar su presencia en la ceremonia. El público, en vano, coreó la archiconocida Wonderwall, pero no recibió a cambio ni un mísero vídeo de agradecimiento.

La gala, que rindió homenaje al recientemente fallecido Liam Payne, exmiembro de One Direction, comenzó con Benson Boone tocando un piano de cola suspendido en el aire —sin llegar a la espectacularidad del número similar que se vio en la inauguración de los Juegos Olímpicos de París— e interpretando “Slow It Down” y su gran éxito “Beautiful Things”, el que le ha llevado a la fama, y que fue recibido con una enorme ovación. Además de tocar, cantar e incluso dar saltos mortales en el escenario, el esforzado cantautor estadounidense de solo 22 años, enfundado en un mono de aire setentero, se llevó el primer premio de la noche: el de mejor nuevo artista.

La artista más premiada de la noche fue Taylor Swift, que ya arrasó en septiembre en los MTV Video Music Awards con siete galardones. En esta nueva ocasión se llevó cuatro de los siete premios a los que optaba: mejor artista, mejor directo, mejor artista estadounidense y mejor vídeo por su canción Fortnight junto a Post Malone. La cantante y compositora de Pensilvania no asistió a la gala porque aún está rematando su mastodóntica gira The Eras Tour, y ella sí envió un mensaje de agradecimiento.

Sí acudió el mexicano Peso Pluma, que se impuso a Karol G, Rauw Alejandro, Bad Bunny, Shakira y Anitta en la categoría de mejor artista latino, y además interpretó su canción "Hollywood" durante la gala, acompañado por el cantante Estevan Plazola y por una nutrida banda de músicos.

Actuación de Raye en los MTV EMAs, este domingo. Foto: Ian West/PA Wire/dpa

Uno de los mejores momentos de la ceremonia, y también uno de los más aplaudidos, fue una muy buena actuación de la británica Raye —que no pudo actuar este verano en Kalorama Madrid debido a la lluvia—, gran triunfadora de los últimos Brit Awards, que regaló su vozarrón soul acompañada por un coro y numerosos músicos.

Sabrina Carpenter, una de las nuevas divas del pop y una de las artistas destacadas del próximo Primavera Sound, se llevó el premio a la mejor canción por "Espresso". Ariana Grande, por su parte, ganó el premio a la mejor artista pop. Ellas tampoco asistieron.

Como tampoco lo hizo Eminem, nombrado mejor artista hip hop. Sí estuvo otro renombrado rapero, Busta Rhymes, para recoger el premio especial Global Icon por toda su carrera. Ataviado con un outfit con estampado de vaca desde los hombros hasta los pies, dio un largo discurso que empezó lanzando un dardo, precisamente, a la cadena de televisión musical. “En 34 años de carrera, es la primera vez que MTV me da un premio”, aunque rápidamente matizó: “Y se siente jodidamente increíble”.

Busta Rhymes tuvo palabras de homenaje para otra leyenda viva del rap presente en la gala, LL Cool J. “Cuando era pequeño me quedaba más tarde de mi hora de acostarme escuchando sus canciones. Él me inspiró para escribir mis primeras rimas”. También dio las gracias a su madre, que siempre le apoyó y le llevaba comida tradicional jamaicana al estudio para asegurarse de que “estaba bien nutrido para darlo todo”. Después de reconocer a otros artistas y amigos que le han acompañado a lo largo de su carrera, terminó anunciando su próximo disco, Dragon Season, que verá la luz el próximo 29 de noviembre. Y también se autoafirmó diciendo: “Sí, soy un maldito icono global”.

Actuación de Busta Rhymes, premio Global Icon, en los MTV EMAs, este domingo. Foto: Ian West/PA Wire/dpa

Conocido por ser uno de los raperos capaces de disparar más sílabas por minuto, Busta Rhymes lo demostró una vez más sobre el escenario interpretando su conocida canción "Look At Me Now", además de otros de sus temas más famosos, como "I Know What You Want".

Tyla, que ofreció al principio de la noche una sensual interpretación de sus canciones "Push 2 Start" y "Water", fue otra de las artistas más premiadas. La joven artista sudafricana, que ha sido comparada con Rihanna, fue coronada como mejor artista de R&B, mejor artista africana y mejor artista de afrobeats, versión contemporánea del afrobeat original de los 70, aquel que fusionaba la música tradicional del oeste de África con el jazz y el funk, y que ahora incorpora elementos del hip hop, la electrónica o el dancehall.

La banda Imagine Dragons fue reconocida con el premio al mejor artista alternativo, el británico Calvin Harris obtuvo el galardón al mejor artista de música electrónica, el de música K-Pop ha sido para Jimin.

Otra de las actuaciones más celebradas de la gala ha sido la de Teddy Swims, con su gran éxito "Lose Control", aunque el broche lo puso el legendario dúo de pop electrónico Pet Shop Boys, que recibieron el premio Pioneros del Pop e interpretaron una versión de "All The Young Dudes" de David Bowie y su archiconocido "West End Girls".