Tulsa gana el Premio Nacional de las Músicas Actuales 2024

"No quiero una placa con mi nombre, no quiero el aplauso de la multitud", canta Tulsa, seudónimo artístico de Miren Iza, en "No quiero hacer historia", una de las canciones de su último disco, Amadora. Pero ha obtenido más que eso: el Premio Nacional de Músicas Actuales 2024, que concede anualmente el Ministerio de Cultura, a través del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM), y está dotado con 30.000 euros.

El jurado ha decidido por mayoría conceder el premio a Tulsa por ese disco y su adaptación escénica, “un álbum sobresaliente con unas letras de un profundo calado lírico y una sensibilidad poética construidas desde el costumbrismo para reivindicar y dar voz a las mujeres menos representadas en la sociedad”.

Con este proyecto, la artista “culmina una carrera de enorme influencia en la música española de los últimos años gracias a una forma única y personal de componer y cantar”. El fallo reconoce, además, el papel de Tulsa como creadora, que “ha marcado a varias generaciones de bandas y artistas, trabajando a menudo fuera del foco mediático y creando desde una absoluta independencia”.

Miren Iza (San Sebastián, 1979) es una compositora y cantante que comenzó su andadura en la música a finales de los 90 cantando en inglés con la banda de punk pop femenino Electrobikinis. Tras su separación en 2002, comienza a escribir canciones en castellano y en 2007, año en el que fue nominada al Grammy Latino a artista revelación, presenta el primero de los siete discos que editará bajo el nombre artístico de Tulsa, Sólo me has rozado.

En 2010 se edita su segundo álbum, Espera la pálida (Subterfuge), en el que da continuidad al espíritu folk rock americano de su música y con el que realiza una extensa gira durante dos años viajando por toda España, además de tocar en Argentina y Nueva York. Será precisamente a esta última ciudad donde la artista se traslada a vivir en 2011, y seguirá allí con su proyecto artístico realizando conciertos y componiendo nuevos temas. Realiza una gira por Estados Unidos que la lleva a escenarios de Washington D. C., Atlanta, Nueva Orleans, Nashville y Austin (en el festival SXSW), entre otras ciudades.

En 2015 presenta su álbum La calma chicha (Gran Derby Records), producido por Carasueño y Charlie Bautista, que supone un punto de inflexión en su carrera al introducir sintetizadores, un sonido característico de su música a partir de este momento.

En 2017 graba y edita Centauros (Intromúsica Records), nuevamente producido por Charlie Bautista, pero esta vez junto a Ángel Luján; y en 2021 presenta Ese Éxtasis, considerado mejor disco nacional por la revista especializada Muzikalia.

También ha firmado colaboraciones cinematográficas y teatrales. Junto al cineasta Raúl Santos realiza en 2013 el cortometraje musical Ignonauta y en 2016 graba la banda sonora de la película de Jonás Trueba Los exiliados románticos, que se edita bajo el mismo nombre y con la que realiza una gira conjunta que incluye la proyección de la película en diversos puntos de España.

En el ámbito de las artes escénicas, ha trabajado junto a María Velasco en la traslación escénica de su último disco Amadora, un álbum que edita bajo su propio sello, Matxitxako, y que fue considerado uno de los mejores del año por medios como Muzikalia y Jenesaispop.

El jurado del Premio Nacional de las Músicas Actuales, presidido por la directora general del INAEM, Paz Santa Cecilia Aristu, y actuando como vicepresidenta la subdirectora general de Música y Danza, Ana Belén Faus Guijarro, ha estado compuesto por los siguientes vocales: la cantautora Ana Fabiola López Rodríguez (Anni B Sweet), el periodista Diego Alfredo Manrique Martínez; el director y presentador de Turbo 3, en Radio 3, Julio Ródenas Domercq; la cantante y compositora María Zahara Gordillo Campos (Zahara); el músico y productor Víctor Cabezuelo Díaz; la gerente de l'Associació de Sales de Concerts de Catalunya, Carmen Zapata Corbalán (a propuesta de la Asociación de Mujeres de la Industria de la Música); y el galardonado con el Premio Nacional de Músicas Actuales 2023, Rodrigo Cuevas González.

Entre los premiados en convocatorias anteriores se encuentran Rodrigo Cuevas (2023), Sílvia Pérez Cruz (2022), Rozalén (2021), Chano Domínguez (2020), María Rodríguez ‘Mala Rodríguez’ (2019), Christina Rosenvinge (2018), Javier Ruibal (2017), Martirio (2016), Jorge Pardo (2015), Carmen París (2014), Luz Casal (2013), Kiko Veneno (2012), Santiago Auserón (2011), el dúo Amaral (2010) y Joan Manuel Serrat (2009).