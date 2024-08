Los himnos de Oasis con los que sus fans se desgañitarán en el esperado reencuentro

La reconciliación de Liam y Noel Gallagher ha sido durante más de una década una especie de murmullo esperanzado que, de vez en cuando, cobraba más voz con alguna entrevista de los hermanos. Durante años ha sido recurrente la rumorología que anunciaba la inminencia del alto el fuego. Sin embargo, todo acababa invariablemente en agua de borrajas.

Fue precisamente por estas fechas, pero hace 15 años, cuando Oasis anunció su disolución. Un 28 de agosto de 2009, minutos antes de su actuación en el festival francés Rock en Seine, los hermanos se enzarzaron en una de sus frecuentes discusiones que desembocó en el fin de la banda.

En las pantallas junto al escenario se hacía saber al público, que no daba crédito, que se cancelaba el concierto por un altercado interno. Todos aquellos fans vieron truncado su sueño de escuchar algunos de los temas más emblemáticos del rock británico. Era el fin de una era.

Pero esta vez la nostalgia ha vencido. Al menos por el momento. La banda ha anunciado que volverá a las andadas el próximo año con un total de 14 conciertos a lo largo y ancho del Reino Unido e Irlanda.

Quince años después, aquellos que se quedaron perplejos sin entender lo que leían sus ojos en aquellas pantallas de Rock en Seine tienen la oportunidad de saltar con los grandes himnos del grupo, que tendrá a los hermanos como únicos integrantes originales.

She's electric

She's electric es uno de los temas incluidos en el álbum (What' the story) Morning Glory (1995). Con un ritmo desenfadado y juvenil, se acerca inconfundiblemente a la herencia de los Beatles, a cuyo tema Because incluso se hace referencia. Es una canción que ni es profunda ni falta le hace. Con ella el público coreará y se divertirá, ¿y no es eso de lo que se trata?

Rock 'n' roll star

Liam Gallagher aullaba "Tonight I'm a rock 'n' roll star" en este tema de 1994 que estaría incluido en el álbum debut de la banda y con ello vaticinó el futuro. Aquello fue una declaración de intenciones que se cumplió cuando, casi instantáneamente, se convirtieron en el grupo británico más importante de la década. Durante al menos 14 ocasiones, los Gallagher y sus fans podrán volver a gritarle al cielo que sí, que "esta noche son unas estrellas del rock".

Champagne supernova

Para muchos una de las letras en las que los hermanos Gallagher muestran mayores síntomas de madurez, Champagne supernova, el tema que cierra (What's the story) Morning Glory es otro de los indispensables que los fans esperarán escuchar en los conciertos. Con unos compases finales apoteósicos, la canción es una de aquellas que invita al público a encender y casi acunar el mechero en su comienzo para desgañitarse durante el último minuto.

Wonderwall

Los hermanos la odian, tal y como han reconocido en varias ocasiones, pero el público la ama irremediablemente. No existe aprendiz de guitarrista que esté libre de haber repetido hasta la saciedad los acordes de este tema incluido en el álbum (What's the story?) Morning Glory. Ha sido un tema tan emblemático y recurrente que, lamentablemente, despierta tanto desdén como amor entre los fans. Aún así, sigue siendo un indispensable en los conciertos.

Don't Look Back in Anger

Don't Look Back in Anger es, por mucho que le pese a Wonderwall, el mejor y más reconocido himno de la banda de Manchester. Es, también, uno de los recursos más habituales para los chascarrillos sobre la reconciliación de los hermanos, a los que se les invita continuamente a "no mirar con rabia al pasado". Probablemente, Liam y Noel habrán acabado por hacer las paces nada más que por no volver a leer un titular así.