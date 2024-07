Sabina anuncia su gira de despedida de los escenarios: fechas, ciudades y cuándo salen las entradas

Joaquín Sabina ha anunciado este jueves la gira 'Hola y adiós', con la que se despedirá de los recintos multitudinarios —aunque no descarta volver a subirse a pequeños escenarios— y que comenzará en febrero de 2025 en América para después poner rumbo a España y Europa, para acabar en noviembre.

Una retirada con la que se especulaba desde el 12 de febrero de 2020, el día en que cumplía 71 años, cuando sufrió una aparatosa caída desde el escenario del Wizink Center de Madrid durante un concierto junto a Joan Manuel Serrat. No obstante, Sabina volvió a la carga 'Contra todo pronóstico', titulando así la gira que emprendió en 2023, y en la que ya anunció que "si no sería la última, sería la penúltima".



Parece que ese momento ha llegado. Durante 11 semanas, el cantautor recorrerá México, Estados Unidos, Costa Rica, Colombia, Perú, Chile, Uruguay y Argentina, según un comunicado de su promotora de conciertos, en el que se detalla que las fechas, ciudades y venta de entradas de esta despedida se darán a conocer en el mes de julio para América y en septiembre para España.



"Sabina nos brinda la oportunidad de despedir unas canciones que nunca más serán cantadas ante miles de personas por su propio autor, que jubila su faceta de trotamundos guitarra en ristre celebrando su propia supervivencia con este convite de despedida", asegura la nota.



Aunque adelanta que tras este 'Hola y adiós' —que sale de la letra de la canción '19 días y 500 noches'— "ya no habrá más periplos interminables por recintos multitudinarios", el artista de 75 años se guarda en la manga "el as de reaparecer a placer, sea porque las musas le susurren poemas o canciones que merezca la pena compartir, o porque le piquen las ganas de subirse a cualquier entarimado para darse, darnos, un homenaje".



De este modo, se despejan las dudas sobre si el cantante, que ha padecido diversos problemas de salud, se volvería a lanzar a la carretera tras la gira "más tumultuosa y mágica" de su vida, que llamó 'Contra todo pronóstico'.



"Ojalá que volvamos a vernos. Ojalá", dijo de hecho a modo de despedida consciente cuando el pasado mes de diciembre celebró en Madrid, ante su público más querido y también temido, la actuación final de esta gira en la que cantó ante más de 700.000 personas en casi 60 conciertos por una docena de países a ambos lados del Atlántico.

Sabina no ha dejado de estar de actualidad en los últimos años. Además de su caída de 2020 y de su última gira, ha protagonizado uno de los divorcios artísticos más sonados de los últimos tiempos, cuando el cantautor de Úbeda decidió prescindir del productor y músico Pancho Varona después de cuatro décadas de colaboración constante.

También protagonizó el documental Sintiéndolo mucho, de Fernando León de Aranoa, que registra diez años en la vida del cantautor. Y el año pasado se supo que perdió una batalla con Hacienda, que le reclamaba 2,5 millones de euros en impuestos.