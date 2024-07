Los Modena City Ramblers cantan el 'Bella Ciao' en Madrid: "Todo lo que hacemos es un acto político"

Era el 1991. Cinco chicos, fanáticos del country irlandés, se encontraban por diversión a tocar en los pubs la música que más les gustaba en ese momento. Un día, con ocasión de un concierto en Modena (Italia) se les ocurrió el nombre Modena City Ramblers. Un homenaje a los grupos del norte, sobre todo los Dublín City Ramblers. "Todas las ciudades en Irlanda tienen sus grupos de música y queríamos que también Modena tuviera los suyos", cuenta Franco D’Aniello, el fundador del grupo.

En principio, todo esto fue un juego, pero luego cuando empezaron a tocar más a menudo se dieron cuenta de que venía siempre más gente. Fue un crecimiento continuo, hasta que no empezaron a hacerlo cómo un trabajo. Francesco Moneti, Franco D’Aniello, Davide Morandi, Leonardo Sgavetti, Massimo Ghiacci, Gianluca Spirito y Enrico Torreggiani son los miembros actuales del grupo. El fin de semana pasado tocaron en el Festival Río Babel, en Madrid, y ahora están de gira por toda Italia.

Su música se caracteriza por una mezcla de un repertorio de canciones populares italianas con instrumentos irlandeses. Podrían definirse como los Skap-P italianos o los Celtas Cortos. Cantan en dialecto, recuerdan la resistencia, la lluvia irlandés, la historia de Peppino Impastato y la de Che Guevara. Sostienen abiertamente la resistencia antifascista, cantando Bella Ciao por toda Italia, el himno de los partisanos.

Modena City Ramblers en el Festival Río Babel, en Madrid. Foto: Francesco Moneti

Nunca han sido un grupo convencional, sino que siempre se han definido como una "compañía abierta". Es un lugar sin puertas. Más de 20 cantantes pasaron por allí, dejando un trocito de sus almas. "En nuestro camino, nadie nunca se ha ido por una pelea o por tensiones internas, más bien por estilos de vidas diferentes". La vida de los músicos no está hecha para todos. "Estás siempre dando vueltas, nunca estás en casa, se viaja mucho. Es muy agradable pero muy agotador. Y entendemos perfectamente que algunos no quieran o no puedan sostenerlo. Es fisiológico cambiar".

El grupo canta la libertad, la lucha contra la mafia, la solidaridad entre los pueblos marginados y discriminados, la libertad de protesta de los estudiantes y las muertes en el trabajo. "Desde que empezamos a escribir canciones nuestras, hemos contado historias, lo que veíamos". I cento passi es una historia que está vinculada con la mafia italiana. Cuenta la muerte de Peppino Impastato, un militante comunista italiano asesinado en 1978 por el capo de la mafia Gaetano Badalamenti. Al final, la etiqueta que le afiliaron de "banda comprometida políticamente" les identifica como a nadie.

Los Buendías

En 1997 publican Tierra y libertad, un álbum inspirado en Gabriel García Márquez. "Teníamos muchas ganas de experimentar con algo fuera de nosotros, de nuestra vida y nuestra tierra. Teníamos ganas de ver más allá del horizonte".

En los festivales de literatura del mismo año conocieron a Luis Sepúlveda, Paco Taibo y Daniel Chavarría, que los ayudaron a concebir el álbum. "Amigos comunes nos llamaron para ir a cantar algunos pistas en la presentación del libro Sepulveda. De allí nació una gran amistad. Nos invitó a muchos festivales en Sudamérica y en Bolivia para celebrar los 100 años de la muerte de Che Guevara". De todos estos hilos, nacieron unas relaciones de consagración y de estima. Sepulveda les regaló su poesía y los invitó a su cumpleaños donde tocaron en acústico en una sidrería.

"Leyendo Cien años de soledad nos ocurrieron muchas ideas y así transformamos los personajes de esa historia en símbolos de toda una literatura sudamericana caracterizada por el realismo mágico". En Italia era difícil entender el mundo sudamericano, por la lejanía y los pocos recursos que existían. Por esto, ellos querían probar algo diferente que no fuera hablar solo de sus historias. Fue el primer disco que llegó realmente lejos.

A partir de entonces, sus conexiones con España se fortalecieron siempre más. En 2004 graban Viva la vida, muera la muerte un disco con título en español. Fueron invitados a varios festivales por toda España, pero cuentan que el festival Río Babel fue probablemente el más grande. En 2015 sacaron un disco que se llamaba Tracce Clandestine en el cual reeditaron piezas de otros grupos y cantantes. Clandestino de Manu Chau fue registrado con La Pegatina. "Nos invitaron en su estudio de Barcelona y cantamos todos juntos la canción. Fue muy divertido".

Una Italia indiferente

Y a la pregunta "¿Qué pensáis de la Italia actual?" Moneti se levanta y dice "Bueno, veo que la entrevista se acabó. Muchas gracias", riéndose (aunque no demasiado). Los Modena City Ramblers son la voz de una generación socialista, de izquierda, que no ha parado nunca de luchar en contra de las injusticias. "La situación en Italia ha empeorado mucho en los últimos años. La participación, no solo en la vida política, sino más bien en el sentido cívico se ha anulado. Y este desinterés se percibe también en la sociedad cotidiana. Todo lo que hacemos es un acto político, incluso la indiferencia", explica D’Aniello.

Modena City Ramblers durante un concierto en Italia

Cuentan que hace treinta años había un interés mayor en la vida política y esto se reflejaba sobre todo en la manera de socializar. La sociedad italiana ahora es muy individualista. Las grandes huelgas prácticamente han desaparecido. Cada uno prefiere pensar en lo suyo. "Donde hay vacíos de poder es más fácil que se insinúen políticas con pensamientos de derecha que van en contra de lo que es nuestra constitución, que es una constitución antifascista".

Según ellos, esta desatención a la política se percibe también en la relación con las redes sociales. La compartición de ideas se efectuaba estando juntos, hablando, ahora está casi todo dejado en manos digitales. "Nos dicen lo que está pasando de manera acrítica", comentan tristemente.

La opacidad del mundo

La gente que apoya sus conciertos entiende sus canciones y comparten sus mensajes. El público joven es siempre más numeroso. "La situación política en Italia ahora es grave y trágica pero, casi como contraste, los jóvenes acuden en masa a las calles. Cuando algo no funciona desde arriba se forma una cadena de apoyo en la parte baja de la sociedad".

Sin embargo, cuentan también que varias veces sus conciertos han sido cancelados de manera improvisada por causas desconocidas, como si sus mensajes fueran un problema. Nunca han recibido ataques frontales desde el gobierno italiano porque ellos están fuera del chantaje que se está ejerciendo sobre los artistas. "Nosotros pensábamos ser muy retóricos, y en realidad estamos mucho más fuera de foco que antes. Ahora estar en contra de la guerra y estar a favor de la paz, es subversivo".

No son una boy band o una band fashion que quiere atrapar a los jóvenes por la belleza, ni son influencers, pero se sienten un modelo a seguir por el contenido de sus canciones. Creen mucho en los jóvenes, en la fuerza de la unión, en que la esperanza no acaba nunca. "Hay muchos jóvenes que quieren comprometerse, que tienen la cabeza para pensar. Y nosotros los animamos con nuestra música. Siempre les decimos de no detenerse en las indicaciones de una canción, de seguir informándose sobre el mismo asunto".

Los Modena City Ramblers se conocen también por sus viajes organizados en toda Italia. Pusieron de pie una gira por los lugares secuestrados de las manos de la mafia en muchas regiones de la península. Y hoy, mucha gente se ha animado, gracias a sus canciones álbumes, a viajar por el mundo a descubrir las historias del mundo. Como una ventana transparente enseñan la opacidad del mundo.