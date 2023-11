Muere el cantante Shane MacGowan, el líder de The Pogues que fusionó el punk con el folclore irlandés

Shane MacGowan, antiguo líder de The Pogues, en una actuación con su banda The Popes en el festival de jazz de Montreux (Suiza), 1995. Foto: Reuters

El compositor y poeta irlandés Shane MacGowan, conocido sobre todo por ser el primer cantante de la banda The Pogues, ha muerto en Dublín a los 65 años, según ha anunciado este jueves su esposa.

MacGowan, considerado uno de los mejores autores de canciones de su país y uno de los primeros artistas que dio voz a toda una generación de emigrados irlandeses en Inglaterra, fusionó la música tradicional irlandesa con el punk en The Pogues durante los años 80, antes de hundirse en la adicción al alcohol y las drogas, y llevaba muchos años arrastrando problemas de salud.

"Shane, quien siempre será la luz que tengo ante mí y la medida de mis sueños y el amor de mi vida... y el comienzo y el final de todo lo que aprecio, se ha ido para estar con Jesús y María y su hermosa madre Therese", escribió su esposa Victoria Mary Clarke en Instagram. "No hay manera de describir la pérdida que siento y el anhelo de una sola de sus sonrisas que iluminaron mi mundo".

Una de las canciones de MacGowan que gozó de mayor popularidad fue "Fairytale of New York" ("Cuento de hadas de Nueva York"), himno navideño agridulce y lleno de palabrotas que publicó en 1987 junto a la cantante Kirsty MacColl. También era icónico su aspecto demacrado y su muy deteriorada dentadura.

Hijo de migrantes irlandeses, Shane MacGowan nació en Kent (Inglaterra) en 1957, pero se crio hasta los seis años en el condado irlandés de Tipperary, de donde era su madre. Absorbió la cultura tradicional irlandesa, escuchando cantar y bailar a sus padres y sus vecinos. Después la familia se mudó a Londres, donde MacGowan entró en contacto con la escena punk.

A finales de los setenta se unió a la banda The Nipple Erectors, y en 1982 fundó The Pogues, donde volcó su herencia irlandesa cambiando el punk por un sonido más tradicional. Muchas de sus canciones están influidas por el nacionalismo irlandés y la experiencia de la diáspora irlandesa tanto en Reino Unido como en Estados Unidos.

En 1991, MacGowan fue expulsado de The Pogues debido a su mal comportamiento y fundó poco después Shane MacGowan and The Popes, con los que grabó varios álbumes. En 2001 y entre 2004 y 2009 se reunió de nuevo con The Pogues para realizar varias giras.

MacGowan era muy amigo de otra díscola estrella de la música, Pete Doherty; y entre sus amigos también se contaban el actor Johnny Depp y el líder de The Clash Joe Strummer, que lo consideró "uno de los mejores escritores del siglo".

Según informa The Conversation, durante un concierto en Dublín en 2022, Bob Dylan hizo una pausa para saludar públicamente a MacGowan, y admitió que era uno de sus "artistas favoritos".

