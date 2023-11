Lo soso: finalistas

Hola, amigos:

Tengo un vecino que muestra cierto desdén hacia los fotógrafos artísticos, quizás impulsado por la envidia (espero que no lea esto). Afirma que un fotógrafo artístico es alguien que, en un acto de desvergüenza, decide un día imponer su voluntad al mundo proclamando que "las fotos que yo capturo sí son verdaderamente artísticas". En mi perspectiva, considero que hay fotógrafos talentosos, algunos incluso excepcionales (como el caso de Ruven Afanador), mientras que otros quizás no alcancen ese nivel. ¿Pero no pasa acaso lo mismo en cualquier campo de la vida?

La semana próxima exploraremos el tema de los fotógrafos artísticos para descubrir qué talentos y habilidades poseen. A partir del lunes.

Veamos, entretanto, quiénes son los finalistas de la semana dedicada a lo soso:

RamónJ

Con el tiempo entendió que sólo tenía dos opciones: o ser un soso o ser un divertido borrachín.

Valdesuei

La mujer le acusaba de soso y carente de alegría. Él dudaba, pero seguía sin hacerle gracia encontrar desconocidos en casa.

MikaNibal

Antes de expirar, su vida pasó ante sus ojos en un instante; le pareció eterno.

Bite

Amaneceres espectaculares, aguas cristalinas azul turquesa y un firmamento difícilmente describible. —Siempre lo mismo —se dijo el náufrago.

Torivino

Invitó a comer en casa a su médico solo para que supiera lo penoso que resulta prescindir de la sal.

Rumor

Mientras hace el atestado en aquel bar por un homicidio entre clientes, murmura: "Pues a mí también me parece un soso el Presidente".

AlonsoCuriel

Muchas mañanas el dictador se despierta bañado en sudor. "Eres un soso y un incapaz. Nunca llegarás a nada", le repite su padre en el sueño.

PilarAlejos

Como no entendía el humor negro, era el más odiado del cementerio.

Amanita

Comenzó a gritar y a patalear, pero a nadie se le pasó por la cabeza que los ruidos provenían del ataúd del soso.

MikaNibal

Desde su retiro en aquel monasterio de clausura, recordaba con nostalgia la intensa soledad de su casa.

Plcd

Pensé que el nuevo novio de mi vecina era muy soso hasta que empezó a venir a casa a pedir sal.

RamónJ

"Aquí no conoceréis a ninguno que no sea un soso, no vienen a enamorarse", les dijo a las nuevas la madame.

Jara

Se casó con un soso para llevar una vida tranquila. Después de enviudar descubrió que su marido tenía otra familia.

gpm

Mientras le daba el infarto, siguió sin cambiar su gesto inexpresivo; el mismo que tuvo, más tarde, en el ataúd.

Lobarcio

Tras años de apelaciones y recursos, a punto de ser ejecutado en la silla, se fue la luz. «Por fin, algo gracioso», pensó el reo.

Nuria

Sabía que nunca despertaría de ese sueño, el príncipe era demasiado soso para atreverse a besarla.

Bite

Se sintió herida cuando él le expresó el tedio que le producía aquella relación; no obstante, lo siguió reteniendo en el sótano.

Viteri

“Qué soso eres” era lo último que escuchaba antes de matar.

Lobarcio

La pitonisa le leyó las líneas de la mano y vio una vida insípida. Sacó un boli y se las pinto de nuevo.

Lachica

Tras años suspirando por ella, por fin bailaban juntos. Después, como buen padrino, brindó y deseó una feliz vida a los novios.

Y uno, de regalo:

Torivino

Estaba tan harto de que lo llamaran Pansinsal que se convirtió en asesino múltiple.

Para aparecer con nombre y apellidos en caso de ganar, escribid por favor a cuenta140@elcultural.es

Gracias

Saludos cordiales

