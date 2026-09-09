Muere el actor, director, dramaturgo y poeta Manel Dueso a los 73 años

El actor, director, dramaturgo y poeta Manel Dueso ha fallecido en Barcelona a los 73 años a consecuencia de una larga enfermedad, ha informado este miércoles la editorial Lapislàtzuli, en la que publicó varias de sus obras.

Dueso fue una figura destacada del panorama teatral catalán, pues también fue cofundador de la Sala Beckett de la capital catalana y escribió más de una veintena de obras, estrenadas en teatros como la Beckett, la Villarroel, el Festival Grec o el Mercat de les Flors.

Igualmente estrenó algunas obras en Madrid, Gran Bretaña, Cuba o Colombia.

Nacido en Sabadell (Barcelona) en 1953, comenzó a hacer teatro en el centro parroquial Sant Vicenç de la Creu Alta y se licenció en interpretación en el Institut del Teatre de Barcelona para evolucionar hacia la dirección y la autoría teatral de forma autodidacta.

Como actor y director representó y dirigió más de un centenar de obras de autores como Shakespeare, Molière, Chéjov, Tennessee Williams, Goldoni, Beckett, Fassbinder, Genet, Valle-Inclán o Sanchís Sinistera.

Entre los directores de teatro con los que trabajó figuran Lluís Pasqual, Calixto Bieito, Sergi Belbel, Oriol Broggi, Carme Portaceli o José Sanchís Sinisterra.

En diciembre de 2025 estrenó como autor y director la obra Jambo Bwana en el Teatre Nacional de Catalunya, una comedia llena de humor negro sobre la hermandad y la supervivencia en un mundo deshumanizado.

También trabajó en el cine y para series de televisión como actor y guionista.

En cine participó en películas como Mientras duermes (2011), Eva (2011), El cuerpo (2012) y Contratiempo (2016), y en televisión en series como La Riera, El cor de la ciutat o Cuéntame cómo pasó.

Manel Dueso escribió asimismo poesía desde la adolescencia, por lo que su dramaturgia siempre estuvo impregnada de poesía, mientras su poesía se nutría de la experiencia teatral.

Premio de Teatro de los Premios Literarios Ciutat de València 2023, entre sus libros publicados figuran Mata’m (Lapislàtzuli, 2023), L’encant de les nenes (Bromera, 2024) y el reciente poemario Som cavalls d’escuma en camps de menta (Lapislàtzuli, 2026).

Además, fue profesor de interpretación en el Col·legi de Teatre de Barcelona, el Centro Superior de Arte Dramático Eòlia, la Escola de l’Actor (València), el Institut del Teatre y la ESCAC.