Penélope Cruz y Javier Bardem: "Hace diez años era difícil conseguir que nuestros personajes hablaran español"

Penélope Cruz y Javier Bardem, este martes a su llegada al Festival de Venecia, donde presentan la película 'Búnker'. EFE/EPA/Ettore Ferrari

Penélope Cruz y Javier Bardem son los protagonistas del día en el Festival de Venecia, donde han presentado su nueva película juntos, Búnker. Dirigida por Florian Zeller, se trata de un thriller dramático y psicológico sobre una crisis de pareja.

Miguel, un arquitecto premiado, acepta un proyecto moralmente ambiguo: construir un búnker de supervivencia para un multimillonario tecnológico. Ese encargo hace que su mujer, Sofía, empiece a cuestionar su relación tras diecisiete años juntos. La película examina los desafíos emocionales y morales que enfrenta una pareja mientras las ansiedades de un mundo cada vez más incierto empiezan a resquebrajar su matrimonio.

Según el propio Zeller, la película también juega con la ambigüedad entre realidad y ficción, ya que se inspiró en Eyes Wide Shut de Kubrick, quien puso en pantalla a Tom Cruise y Nicole Kidman —entonces pareja real— como marido y mujer en crisis, algo que ahora replica con Cruz y Bardem, pareja real desde hace casi dos décadas.

A las 14:12 h (hora italiana y española), Bardem y Cruz han aparecido en la sala de prensa junto a Zeller y otros miembros destacados del reparto: Stephen Graham, Paul Dano y Patrick Schwarzenegger.

Preguntado por la elección de Bardem y Cruz como protagonistas, Zeller ha afirmado: "Los adoro. Son dos de los más grandes actores de la actualidad. Es un honor trabajar con ellos y desde el principio los quise en esta película". Contar con ellos era, según ha asegurado, "la única manera de captar algo especial, dar capas de significado a las escenas del filme y desdibujar la línea entre realidad y ficción".

Penélope Cruz, Florian Zeller y Javier Bardem durante el rodaje de 'Búnker'. Blue Morning Pictures

En la película, rodada entre Londres y Madrid, los personajes que interpretan Cruz y Bardem se comunican en español. Para la actriz, esto supone un avance, ya que "hace 10 o 15 años era muy difícil convencer a los productores e incluso a los directores" para que sus personajes hispanos en películas internacionales hablaran español. "En cambio, la audiencia siempre ha estado preparada para ello", asegura.

Sobre si han aportado mucho de su propio matrimonio a la película, Bardem ha afirmado que "nada" y, ante la pregunta de si discuten o no en la vida real, Bardem ha afirmado con un rotundo "no" mientras hacía una mueca irónica. "Te conozco desde hace 30 años, imagínate si nunca hubiéramos discutido", ha contestado Cruz.

De las tres películas preseleccionadas por la Academia de Cine española para representar a nuestro país en los Oscar, Bardem ha afirmado: "En una salgo yo y en otra Penélope, así que no hablamos mucho de ello en casa". Se refería a El ser querido y a La bola negra, respectivamente, mientras que la tercera en liza es Los domingos.

Bromas aparte e independientemente de cuál sea la elegida finalmente (se sabrá el próximo 16 de septiembre), ha celebrado como "una victoria" que el cine español "viaje tanto y se reciba con tanto gusto y respeto".

Penélope Cruz, con Javier Bardem al fondo, en un momento de 'Búnker'. Blue Morning Pictures, Mod Producciones y Pathé Films

Búnker trata asuntos de actualidad política y social, como la hegemonía de los magnates tecnológicos y su capacidad para influir en el rumbo de la humanidad a corto plazo. En este sentido, Penélope ha afirmado que una de las razones para decir sí a este proyecto (además de trabajar con Zeller y volver a coincidir con su marido en la pantalla) fue "poder dar voz a esta mujer que dice tantas cosas que se parecen a lo que yo pienso".

"Me da una mezcla de pena y rabia cómo somos usados como marionetas de una manera cada vez más obvia. A quienes toman las decisiones más gordas los podemos contar con los dedos de dos manos, y a veces nos valdría con una. Ese grado de manipulación va tan rápido que parece que no da tiempo a reaccionar. Soy positiva pero este tema es oscuro y preocupante. Lo que me salva es ver que la gente joven se está dando cuenta de estas trampas y ahora habla más de política que nunca".

Precisamente, sobre la implicación política de los artistas, Bardem se ha pronunciado una vez más. "Como artista, uno tiene la responsabilidad de hacer que la historia ocurra y contar la historia que el director quiera; pero como individuo uno tiene el derecho a exponer su verdad o lo que considera importante, ya seas artista, actor, fontanero o taxista. Obviamente, yo tengo más recursos para hacerlo que un taxista, porque tengo esto [señalando el micrófono] y os tengo a vosotros [los periodistas] escuchándome, así que la responsabilidad es diferente. Por eso creo que es importante tener una responsabilidad hacia el mundo en el que vivimos".

Su novena película juntos

Se trata de la novena película en la que trabajan juntos (aunque no siempre compartiendo escena) los dos miembros de una de las parejas sentimentales y profesionales más conocidas del cine internacional, ambos ganadores del premio Oscar.

Todo empezó con Jamón, jamón (Bigas Luna, 1992), la película que catapultó a ambos a la fama. Después participaron en El amor perjudica seriamente la salud (Gómez Pereira, 1996), aunque en aquel filme no llegaron a coincidir en pantalla.

Más tarde llegarían Carne trémula (Pedro Almodóvar, 1997), Sin noticias de Dios (Agustín Díaz Yanes, 2001), Vicky Cristina Barcelona (Woody Allen, 2008) y El consejero (Ridley Scott, 2013).

En Loving Pablo (Fernando León de Aranoa, 2017), el matrimonio interpretó a otra pareja real, la que formaron el narcotraficante Pablo Escobar y la periodista Virginia Vallejo. Antes de Búnker, su última película juntos fue Todos lo saben (Asghar Farhadi, 2018).