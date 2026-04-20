Muere a los 86 años el actor argentino Luis Brandoni tras sufrir un accidente doméstico

El reconocido actor argentino Luis Brandoni, conocido por éxitos como La tregua, La odisea de los giles o La Patagonia rebelde, ha fallecido este lunes a los 86 años tras haber sufrido hace unos días un accidente doméstico, según ha informado Multiteatro, la promotora teatral de su última obra.

"Con Beto se va el último primer actor de una generación inolvidable. Impulsor del teatro nacional, desde esta Casa Teatral seguiremos aplaudiendo su compromiso permanente, que excedió el ámbito del escenario", señaló Multiteatro en un mensaje en X.

El actor estaba en cartel en Argentina con la obra ¿Quién es quién?, pero llevaba dos semanas suspendida. El actor había sufrido un accidente doméstico el pasado 11 de abril por el que quedó bajo atención médica. Según publica el diario Clarín, el actor se cayó en su casa y se golpeó la cabeza, lo que le produjo un hematoma cerebral. No pudo recuperarse. Había cumplido 86 años el pasado sábado.

Nacido en Dock Sud en 1940, en el seno de una familia humilde, Brandoni llegó al barrio Núñez de Buenos Aires en su adolescencia, donde se hizo hincha acérrimo de River Plate. Soñaba con ser futbolista, pero pronto empezó a dirigir sus pasos hacia la actuación. Debutó en teatro en 1962 y en la televisión en 1963 formó parte del elenco de la Comedia Nacional Argentina dirigida por Luisa Vehil.

Siempre implicado en causas políticas, Brandoni fue secretario general de la Asociación Argentina de Actores entre 1974 y 1983 y tuvo que abandonar el país ante las amenazas de la Triple A (Alianza Anticomunista Argentina) entre 1974 y 1975.

Tanto el actor como su esposa de entonces, Marta Bianchi, fueron secuestrados y sometidos a tormentos en julio de 1976 y trasladados al centro clandestino de detención Automotores Orletti tras finalizar una función teatral en el teatro Lasalle. Fueron liberados a la cinco horas por orden de un general del Ejército, bajo la advertencia de cesar en sus actividades políticas. Brandoni posteriormente fue testigo en causas de crímenes de lesa humanidad.

Durante años, el actor estuvo vinculado a la Unión Cívica Radical y en 1997 fue elegido diputado nacional por la provincia de Buenos Aires.

En su trabajo como intérprete, supo compaginar durante toda su carrera la televisión, el cine y el teatro. Era un actor versátil y popular, que triunfó tanto en el terreno del drama, con películas como La tregua (1974), La Patagonia rebelde (1974) y Darse cuenta (1984), como en la comedia, con títulos como Esperando la carroza (1985), El cuento de las comadrejas (2019) o la reciente Parque Lezama (2026). En total trabajó en 62 filmes.

Sobre las tablas de los más prestigiosos teatros argentinos, actuó en obras como Art junto con Ricardo Darín, en 2001; Don Arturo Illia, en 2012, o su último trabajo, ¿Quién es quién?, que tuvo que abandonar tras sufrir una caída en su casa el pasado día 11.



En televisión, participó en la exitosa serie Mi cuñado (1993-1996), Los cuentos de Fontanarrosa (2007); Caín y Abel (2010); La hora del Tango (2017) o Nada (2023), en la que interpretaba a un surrealista crítico gastronómico, amigo de Robert de Niro, y de la que se estaba preparando una segunda temporada.



Además, hace solo unos días Disney+ anunció que Brandoni participaría con una colaboración especial en la cuarta temporada de la serie argentina El encargado, protagonizada por Guillermo Francella.