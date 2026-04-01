‘Super Mario Galaxy’: una secuela más vistosa, divertida y redonda que la exitosa primera parte

¿A quién no le gusta Mario? Es tan mono, y tan simpático. Nacido a principios de los 80, sus videojuegos de plataformas han marcado a varias generaciones con esa musiquita que ha sido la banda sonora de millones de hogares.



Prueba de su gran popularidad, es que hace tres años, cuando la taquilla de cine aun se estaba reponiendo con muchas dificultades al bajón pospandémico, Super Mario Bros: La película, recaudó más de 27 millones de euros convocando a más de 4,3 millones de espectadores a las salas convirtiéndose en la segunda película más taquillera del año, solo superada por Barbie.



Aquella primera parte enamoraba al público gracias a unos personajes, y un universo, gráfico que durante décadas ha probado su encanto, pero resultaba hasta cierto punto decepcionante. Menos vistosa de lo que cabría esperar y algo plana en su traslación al cine de la mecánica del videojuego, para los fans de Mario era un placer verlo en pantalla con todo lujo de medios pero también daba la sensación de que no se aprovechaba del todo su potencial.

Champiñones y dragones

Tres años después, vuelven tras la cámara los estadounidenses Aaron Horvath y Michael Jelenic en un filme más divertido y bonito de ver que el anterior. Super Mario Bros Galaxy sigue siendo un producto eminentemente infantil, pero los padres encontrarán aquí más donde rascar en una película donde el rico potencial visual sí alcanza cotas de excelencia.



La trama también es un poco más complicada atreviéndose a plantear asuntos como la paternidad o las herencias familiares. Algún tiempo después del primer filme, el malvado dragón Bowser (al que da voz en VO Jack Black) ha sido minituarizado y vive preso en el Reino Champiñón para que no cometa más fechorías.

Mario vive en desvelo porque está enamorado de la princesa Peach (voz de Anya Taylor Joy) que, siguiendo los cánones modernos, no es una princesita rubia pasiva si no una jovencita de armas tomar. La cosa se lía porque el hijo de Bowser, que es peor que él, secuestra a la hermana de la princesa (que no sabia que tenía porque ignora su origen) y se embarca en una aventura para encontrarla.



El gran acierto del nuevo filme es el personaje de Bowser como dragón gruñón con propósito de enmienda en una película que en general recurre más y mejor al humor y que sigue siendo un poco tontorrona pero está dotada de más encanto.



Con muchos guiños, como la primera, al videojuego para que el espectador sienta que el placer del juego se traslada a la sala de cine, funcionan mejor los constantes gags (el mono ladrón, la novela inacabada, los champiñones llorosos) en una película que domina mejor los códigos de unos personajes que forman parte del imaginario popular.